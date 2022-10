Hoofdverdachte Mallorca-zaak: ‘Deze puzzel is verkeerd gelegd’

Door „de buitenwereld” wordt Sanil B. als „hoofdverdachte” gezien, zegt de voorzitter van de rechtbank in Lelystad, R. Hoekstra, tegen hem. De nu 20-jarige jongen knikt. „Wat vind je daarvan?” „Ik vind het heel vervelend, want ik weet heel goed wat ik heb gedaan, en ik heb dát niet gedaan.”

Sanil B. bedoelt dat hij de 27-jarige Carlo Heuvelman niet heeft doodgeschopt, op 14 juli 2021 op Mallorca. Hij heeft hem helemaal niet gezien, zegt hij.

Deze week hebben in totaal negen verdachten uit een Hilversumse vriendengroep met de rechtbank besproken hoe deze nacht is verlopen, en wat hun rol daarin is. Het is een zaak die vanaf het begin veel publiciteit heeft gekregen. De hele vrijdag is ingeruimd voor Sanil B., die uitgebreid en welbespraakt verklaart.

B. wordt net als Mees T. en Hein B. verdacht van betrokkenheid bij de doodslag van Heuvelman. B. heeft het langst in de gevangenis doorgebracht voordat de zaak voor de rechter kwam: negen maanden. Sinds april is hij op vrije voeten in afwachting van dit proces. B. wordt ook verdacht van poging tot doodslag op twee andere slachtoffers en openlijke geweldpleging.

‘Wees een vent’

„Ik heb me ernstig misdragen die avond”, zegt B., die meerdere vechtpartijen waarbij hij die nacht betrokken was bekent. „Dinsdag zei de jongste rechter iets van: wees een vent en vertel wat er is gebeurd. Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Ik weet voor mezelf dat ik het niet weet, maar ik hoop dat iemand naar voren gaat komen met antwoorden.”

De voorzitter van de rechtbank zegt dat het toch niet zo kan zijn dat niemand iets heeft gezien, die avond.

„Ben je het met me eens?”

B., gekleed in een lichtblauwe ribtrui, knikt. „Als je weet dat je iets hebt gedaan kan je er toch niet mee leven”, zegt hij. „Het gaat vreten aan je leven – daar kun je niet mee door.” Hoe kan het, vraagt B. zich af, dat al die gesprekken die justitie heeft afgeluisterd tijdens het onderzoek, geen duidelijkheid hebben opgeleverd. „We worden ook getapt en onze naasten, mijn kleine broertje. Als iemand het had geweten, had dit via die taps toch naar buiten moeten komen?”

Andere kant op kijken

Nu uit al het onderzoek niet is gebleken wie de dood van Heuvelman op zijn geweten heeft, vindt B., moet er misschien wel een andere kant op gekeken worden. „Het is maar een voorbeeld, maar stel dat Carlo daar was en iemand deed mee met dat groepsgevecht en heeft de schade verricht, en niemand heeft hem ook gezien.”

Tijdens een eerdere zitting gebruikte Sanil beeldspraak voor de staat van het huidige onderzoek, in zijn optiek: „Het is een puzzel, en als je maar hard genoeg op alle puzzelstukjes drukt, passen ze in elkaar. Maar als je dan het hele beeld ziet, zitten de kop en de kont van het paard in elkaar.”

„Het past niet bij het heersende beeld”, zegt hij deze vrijdag, ,,maar we zijn allemaal hele lieve jongens. We zijn netjes opgevoed vinden we, we spreken mensen aan met ‘u’. We doen goed mee met de samenleving.”

Heeft Sanil B. zelf een puzzel gelegd die wel klopt, wil de voorzitter weten. Al die tijd in de gevangenis heeft hij gespeculeerd, zegt hij, maar hij weet het niet. ,,Ik kan geen onderzoek doen zoals het OM (Openbaar Ministerie) dat doet.”

De schoen van Sanil B. is door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) onderzocht op dna, en daar is ook het profiel van Carlo Heuvelman op aangetroffen. Bij een contra-onderzoek, geïnitieerd door de advocaat van Sanil B. en uitgevoerd door Forensisch Laboratorium voor DNA-Onderzoek (FLDO), werd dat spoor niet aangetroffen. De experts zijn op de zitting aanwezig om uit te leggen hoe dat komt. Er kwam een ,,kleine hoeveelheid dna” uit de bemonstering, waardoor het kan gebeuren dat het in het ene extract wel een dna-spoor wordt aangetroffen en in het andere niet. Het FLDO gebruikt andere software om informatie te lezen, en het kan zo zijn dat die software een andere uitslag geeft.

Vriendengroep

De agressieve toon van 14 juli 2021 wordt gezet als een deel van de vriendengroep ruzie krijgt in café De Zaak, en de rest inseint om te komen helpen. B. reageert daarop, en als hij aankomt bij het café is de eerste vechtpartij met jongens die voor de deur staan. Binnen veertig minuten zijn er meerdere vechtpartijen. Op beeld ervan is te zien dat Sanil B. daar een groot aandeel in heeft. Hij slaat en lijkt te trappen. „Ik heb spijt, was ik maar weggerend”, zegt hij daarover.

„Uit de opnames komt een beeld naar voren van iemand die door het lint gaat”, zegt de voorzitter. „Ging jij door het lint?”

„Ik weet niet of dat het juiste woord was, maar het was wel intuïtie die het werk deed.”

„Je beschrijft het [de vechtpartijen] een beetje als een natuurverschijnsel’’, zegt de voorzitter later, omdat niet meteen duidelijk wordt welke klappen door wie worden uitgedeeld. „Ik heb hier ook al vaak van mensen gehoord dat ze werden ‘meegesleept in een gevecht’.”

„Ik vind het ook vervelend dat ik hier als laatste ben, want nu lijkt het net alsof ik dit niet meer mag zeggen.”

Tegen het einde van de zitting somt de rechtbank op welke puzzelstukjes in B.’s nadeel zijn: er is een getuige die heeft gezien dat iemand met zijn signalement Carlo trapte, een ander heeft hem gezien bij Carlo toen er al een plas bloed rond zijn hoofd lag. In verschillende verklaringen van getuigen komt „iemand met zwart shirt en een korte broek” steeds naar voren. „En we hebben het dna-spoor”, zegt de rechter. „We hebben afgeluisterde telefoongesprekken waarin jouw naam wordt genoemd.” Dan is er nog de verklaring van medeverdachte Hein, die zegt dat B. op een bepaald moment de kant van Carlo op komt. „Mensen beschrijven je gedrag die avond als opgefokt, agressief, als een beest. Ik vraag me af: Vertel jij de waarheid?”

Sanil B. lijkt verdrietig of gefrustreerd. Hij moet huilen. „Ik vertel honderd procent de waarheid. Deze puzzel is verkeerd gelegd. Geen een mens – alleen moordenaars – kan hiermee rondlopen.”