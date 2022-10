Hoge Raad: ontslag van kritische docent ROC Nijmegen moet opnieuw beoordeeld

Het gerechtshof moet opnieuw beoordelen of het ROC Nijmegen de kritische docent Paula van Manen terecht heeft ontslagen. Dat heeft de Hoge Raad vrijdag besloten. Van Manen is ontslagen omdat ze een kritisch boek schreef over het vernieuwde onderwijs van de school. Ze vocht haar congé aan tot aan het hoogste rechtsprekende orgaan van Nederland. Die oordeelt dat er „een causaal verband” is tussen de publicatie van het boek en het ontslag en daarmee is sprake van „inmenging in het recht op vrijheidsuiting”.

Een rechter moet volgens de Hoge Raad opnieuw beoordelen of haar ontslag gerechtvaardigd was. Eerder besloot de kantonrechter dat het ROC haar mocht ontslaan op basis van een verstoorde werkhouding. In 2021 ging Van Manen tevergeefs in hoger beroep bij het gerechtshof, die oordeelde dat „herstel van de arbeidsrelatie” niet meer mogelijk was en er geen inbreuk van vrijheid ven meningsuiting was. Wel kreeg ze een vergoeding van 40.000 euro.

Van Manen publiceerde haar kritische boek — getiteld Wanneer krijgen we weer les? — over het gepersonaliseerde onderwijs op het ROC in 2018. Verschillende collega’s deden beklag over de inhoud, omdat ze zichzelf herkenden in het boek, ondanks de gefingeerde namen. De docente werd tijdelijk geschorst en een bemiddeling via mediation met de schoolleiding liep op niks uit. Ondertussen gaf ze haar juridische strijd niet op en vocht de zaak in cassatie aan bij de Hoge Raad.