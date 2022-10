Hoe kun je jojoën als een beer?

Gemiddeld wegen grizzlyberen zo’n 315 kilo (volwassen mannetjes wegen meer dan 400 kilo, vrouwtjes vanaf 250 kilo). Voor de winterslaap verdubbelen de dieren bijna hun gewicht. Voor mensen zou dat morbide obesitas zijn, maar beren blijven gezond omdat ze de werking van insuline in hun lichaam kunnen vertragen en verhogen. In een nieuwe studie hebben Amerikaanse biologen onderzocht wat er precies in het lichaam van de beer gebeurt.

Voor en na de winterslaap

Foto’s NPS photo

Tijdens de winterslaap, die tot zeven maanden kan duren, putten beren uit hun enorme vetreserves. Zij eten niets en plassen en poepen niet. Ze verlagen hun stofwisseling met maar liefst 75 procent, terwijl hun lichaamstemperatuur slechts met enkele graden zakt. De dieren behouden hun spiermassa en kracht ondanks inactiviteit.

Maar de dieren slapen – eigenlijk is het meer rusten – niet de hele tijd. Soms staan ze op en bewegen zich een beetje door hun slaapverblijf. Dat fenomeen konden de Amerikaanse wetenschappers gebruiken voor een proef. Onder gecontroleerde omstandigheden in een berenverblijf van de Washington State University (met gereguleerde daglengte, temperatuur en voedselvoorziening) kregen overwinterende grizzly’s twee weken lang honingwater, een lekkernij voor beren.

Het voeren onderbrak de winterslaap van de dieren en zette heel specifieke processen in gang in het lichaam van de beren. Dit konden de onderzoekers op celniveau en in het bloedserum traceren. Acht eiwitten bleken betrokken te zijn bij het reguleren van de insulineverwerking, dat wil zeggen, insulinegevoeligheid en insulineresistentie. Interessant is dat al deze acht eiwitten menselijke homologen hebben. Ze zijn niet uniek voor beren, alleen de ‘insulineschakelaar’ bij beren is uniek.

Met deze ontdekking hopen de onderzoekers vooruitgang te boeken in de behandeling van diabetes. De ziekte die het gevolg kan zijn van insulineresistentie, zou „op de manier van de beren” genezen kunnen worden.

Deze week (5-11 oktober) is het „Fat Bear Week”, kies hier de dikste beer van het jaar!