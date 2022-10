Gijs van den Brink (21) is brood- en banketbakker in Alphen (Noord-Brabant, ten zuiden van Breda en Tilburg). Sinds maart dit jaar is hij eigenaar van de zaak. Drie jaar geleden kwam hij hier als bakker in loondienst.

„Vier dagen in de week sta ik ’s nachts om drie uur op. Eén dag kan dat een uurtje later. Ik werk vijftien, zestien uur per dag. Even rekenen: ik kom wel aan een werkweek van de negentig uur, als je alles meetelt.

„Ik heb het mooiste vak van de wereld. Als je dé bakker in je geboortedorp mag zijn, de enige warme bakker, en dan zo jong al in je eigen zaak – dat vind ik echt prachtig. Ik heb die kans gekregen. Ik knok er keihard voor om dit tot een succes te maken.

„Maar ja, wat we nu meemaken, met die tarieven voor gas en stroom, is natuurlijk flink balen. Echt vreselijk. Ik zit met een enorme lening bij de bank. Daar is een hoop papierwerk aan vooraf gegaan. De cijfers uit mijn businessplan kloppen totaal niet meer.

„Ik betaal nu ruim 800 procent méér voor energie dan toen ik in maart voor mezelf begon. Elke maand loopt die rekening op. De prijs van meel is met een procent of zeven gestegen. Verpakkingsmateriaal is fors duurder.

„In het begin probeerde ik die kostenstijging nog een beetje door te berekenen aan de klanten. Maar die grens was al gauw bereikt. We mikken nu op meer omzet door ons assortiment te vergroten. Dan benutten we onze ovens beter. Een hele oven warm stoken voor maar dertig broden van één bepaalde soort levert geen cent op; dan moet er geld bij.

„Als deze toestand een jaar geleden was begonnen, had ik de zaak niet kunnen overnemen.

Geen bank had me het geld versterkt om te kunnen draaien met de kosten die ik nu maak.

Ik zou dit ook nooit kunnen terugverdienen. Ik werk voor niks op dit moment. Op deze manier ga ik dit geen jaar volhouden.

„Huishoudens weten nu waar ze aan toe zijn met hun energierekening. Voor ondernemers is dat nog totaal onduidelijk. Dat vind ik héél zuur. Ik ben lid van een landelijke ondernemersvereniging voor bakkers. Die stuurt me mailtjes over lobbyen in Den Haag. Wat die gaan opleveren, en hoe snel – geen idee.

„Ik heb een paar keer een mailtje naar m’n bank gestuurd. Of er iets te doen valt aan de lening en aflossing? Het antwoord was ‘nee’. En dan moest ik nog een beetje aandringen op een reactie, nog ’s mailen, en nog ’s. Je zou denken: was aardig zijn geweest als zo’n accountmanager je even opbelt, om te horen hoe je het bolwerkt onder deze omstandigheden. Niks gehoord.

„Ik zal binnenkort eens naar de gemeente bellen. Het is toch ook in hun belang dat hier een bakkerij in het dorp zit? De overheid geeft allerlei voorlichting over gezonde voeding. Maar als je verder niks doet, dwing je de mensen vanzelf om alleen maar goedkoop spul en fastfood te kopen.

„Maar begrijp me niet verkeerd: ik zit niet om hulp te bedelen. Ik krijg heel veel steun van mijn ouders en schoonouders. Afgelopen winter hebben mijn vader en schoonvader de winkel helemaal naar mijn smaak verbouwd. Mijn vriendin, die net is begonnen met een eigen baan, werkt op zaterdagen in de winkel. Mensen in het dorp leven mee. Ze zeggen: ‘Het zal zwaar voor je zijn, maar volhouden, hoor!’

„We zullen er keihard voor knokken om dit bedrijf overeind te houden. Over twintig jaar kijken we hier lachend op terug – hoop ik. Dan wil ik kunnen zeggen: het was loodzwaar in die eerste jaren, maar we hebben het gered.”