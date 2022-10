Het weer is zijn onschuld kwijt

Op de koudste 18 september die ooit is gemeten, stapte ik vanuit een theaterfoyer de kille buitenlucht in. „We kunnen wel wat gebruiken van die goede oude global warming”, opperde ik tegen een man die de deur voor me openhield. Die meteen gevat reageerde: „Misschien moeten we wat CO 2 de lucht in sturen.”

Ik lachte, maar begon ook te twijfelen. Meende hij dit? Kon ik er zomaar van uitgaan dat hij had begrepen dat ik ironisch was? Theaterpubliek, links, milieubewust, zoiets was mijn aanname. Misschien herkende hij zelfs mijn knipoogje naar een oliedomme uitspraak van Donald Trump. Maar was zijn repliek sarcastisch of sprak hier een oprechte klimaatwappie?

Ik was niet voor niets op mijn hoede. Een paar weken eerder was een kapster tegen mij gaan jubelen hoe heerlijk het toch allemaal was, die lange warme zomer. „Aan de ene kant is dat natuurlijk zo”, begon ik. Haar gezichtsuitdrukking maakte ondubbelzinnig duidelijk dat ik beter niet over die andere kant kon beginnen. Althans niet zolang ik vastgebonden zat in een schort en zij triomfantelijk met haar blikkerende schaar in de lucht knipte: „Oren vrij, oren bedekt, oren eraf?”

Oren dicht, ogen dicht, monden dicht. In babbeltjes over het weer tochtte ineens de behoedzaamheid binnen die ik herkende van onderwerpen als de coronamaatregelen en Zwarte Piet. Aan de overkant van mijn taalcentrum sloeg een deur in het slot.

Ach, het weer… Dat laatste beschutte hoekje in alle stormen van potentieel splijtende gespreksstof. Omdat het altijd een entiteit was waar wij geen greintje macht over hadden, was het bij uitstek veilig en apolitiek. Het behoorde tot de afdeling goden en noodlot. Inmiddels moet je het eerder scharen onder een categorie als ‘beurskoers’. Ook grillig, ook onvoorspelbaar, maar op een of andere manier – waarover dus verhitte discussie mogelijk is – verbonden aan ons eigen collectieve gedrag.

„Oh, what have we done!” Die bijbelse verzuchting slaakt de Britse schrijfster Zadie Smith in 2014 in een essay in The New York Review of Books, ‘Elegy for a Country’s Seasons’. Dit gaat over de discrepantie tussen de wetenschappelijke en ideologische taal voor klimaatverandering, maar het vrijwel ontbreken van ‘intieme woorden’ ervoor.

Smith wist misschien niet dat de Australische klimaatwetenschapper Glenn Albrecht voor haar gevoelens van klimaatrouw in 2003 al een woord had gemunt, solastalgia, dat zoiets betekent als de pijn van het verlies van een troostende thuissituatie, door de veranderende omgeving. Maar het blijft wetenschappelijk jargon. Een intieme vertaling van solastalgia zouden wel eens de woorden van fotograaf Erwin Olaf kunnen zijn, in een documentaire van Michiel van Erp: „Soms ben ik in mijn eigen huis. Dan zit ik thuis, op mijn bank en dan denk ik: ik wil naar huis.”

Als ik eerlijk ben, moet ik toegeven dat ik de misère totaal niet op mezelf betrok

Ik geloof dat ik deze zomer een kortstondige aanval van solastalgia had. Ik wandelde met mijn gezin door de Duitse Eifel, over bosweggetjes met idyllische namen als Mühlenpfad en Traumpfad. Op veel plekken was de verwoestende overstroming van het jaar ervoor nog zichtbaar. Een aangespoelde modderberg met takken en troep, geknakte boomstammen, weggeslagen oevers. Vlak bij onze camping was een brug grotendeels meegesleurd. Dat hinderde niet, want deze verzengende zomer stond het water zo laag dat je met twee, drie stapstenen droog de overkant haalde.

Nee, wij riepen niet ‘what have we done!’ Wij zeiden alleen: „Echt bizar.” Als ik eerlijk ben, moet ik toegeven dat ik de misère totaal niet op mezelf betrok. Net als de bosbranden en de orkanen bleef ik deze ravage categoriseren als botte pech. Voor de primitieveling in mij, die hier in de vrije natuur alle ruimte kreeg, was het weer nog steeds in handen van Zeus, Thor en Boreas.

Al merkte ik dat dit ene beeld – verwoeste brug over drooggevallen stroompje – iets begon los te wrikken, in dat ongearticuleerde voorstadium van het bewuste denken. Ik zat thuis op de bank en wilde naar huis: een Mühlenpfad met ruisende beek tussen bloemenweiden en een lief bruggetje eroverheen met leuningen van berkenstammen. Twee weersextremen hadden dit droompad uiteengereten.

We keken hoofdschuddend toe – „echt bizar” – en reden in de benzinestationwagen drie dorpjes verder stroomopwaarts voor houtskool en braadworsten voor op de gezamenlijke barbecue op het campingterrein, waar we elkaar vertelden hoe we toch boften met dit weer.

Als voorbereiding op mijn gastschrijverschap aan de Universiteit Leiden, bladerde ik in mijn tentje door Zelf schrijver worden (1985), de lezingen van de eerste gastschrijver aldaar, Gerard Reve. Hij wees op de noodzaak van ‘Weder en Wind’, alhoewel die „natuurlijk slechts een deel van het decor” zijn. Romanschrijvers gebruiken het weer om in één ruwe streek te schilderen in welk jaargetijde we ons bevinden, of om een fraai contrast te creëren (dolgelukkig stel op druilerige dag, uitvaart bij stralende hemel), maar steeds was het een onschuldig achterdoek.

Nu verschuift het naar de voorgrond. Ook in de meest banale zin. Ik bedoel, sinds wanneer zijn we zo obsessief bezig met buienradars en veertiendaagse grafieken? Bij het geringste spatje regen trekken alle leden van elk gezelschap simultaan de telefoons. Tegelijk beleven we die angstvallig geobserveerde atmosferische omstandigheden niet langer als neutrale achtergrond. Het zijn tekenen aan de wand. Is het te droog, te nat, te warm, te koud?

Het weer eist een plek op in het voetlicht, en dwingt ons onszelf er opnieuw toe te verhouden, er betekenis aan toe te kennen, of dat nu die van voorbode, waarschuwing of juist bevestiging van het eigen gelijk is („Zie je wel, de koudste 18 september ooit, allemaal klimaathysterie!”).

Dat is nogal een omslag. Vanaf de vroegste menselijke geschiedenis hebben we het weer als iets goddelijks gezien. Filosoof René ten Bos laat dat mooi zien in zijn boek Meteosofie (2021). Al sinds de oude Grieken is iedereen die iets zinnigs wilde zeggen over het weer gezien als charlatan of bedrieger.

Dat sentiment is niet helemaal geweken, maar verschoven, stelt Ten Bos. Onze weerapps zijn steeds betrouwbaarder, en het wantrouwen heeft zich verplaatst naar ‘het klimaat’, dat onzekerder is. Klimaatveranderingen zijn alleen in termen van ‘waarschijnlijkheid’ te duiden.

Soms ben ik ervan overtuigd dat de vernietiging van de mensheid onmogelijk nog af te wenden is, even later vraag ik me af hoe ik toch kom aan zulke aanstellerij

„Wat ooit onwaarschijnlijk was, bijvoorbeeld zomertemperaturen van boven de 40 graden bij ons en in Siberië, wordt steeds waarschijnlijker.” Dat schreef Ten Bos nog vóór de afgelopen zomer, waarin fictieve weerberichten voor 2050 – in zowel Frankrijk als in Engeland ooit gemaakt als dystopische waarschuwingen – nu al waarheid werden: weerkaartjes vol temperaturen van rond de 40 graden. Ten Bos: „Accepteren dat fictie waarheid verdringt of, anders gezegd, begrijpen dat het uitzonderlijke of onwaarschijnlijke steeds vaker het normale leven binnendringt, is iets wat velen van ons maar moeilijk kunnen accepteren.”

Als dat al zo lastig is, hoe heikel is het dan om daar bovenop ook nog eens onze individuele bijdrage aan al dit uitzonderlijke en onwaarschijnlijke te erkennen. Mijn eigen redenatie is vaak die van de druppel op de gloeiende plaat. Mijn braadworst is maar een splintertje vergeleken bij de immense balk van de fossiele industrie. Ik sta te barbecueën maar kwam hier niet per cruiseschip of vliegtuig.

Vanuit het decor kroop het weer het middentoneel op, en van de goden is de verantwoordelijkheid voor de extremen overgegaan op ‘de wereld’ of ‘het neoliberalisme’. Het is wachten op de laatste stap. Het moment waarop het weer door het voortoneel en de vierde wand breekt, en een gezamenlijk probleem voor ons allemaal is – acteurs, publiek, technici; bedrijven, overheden, huishoudens, jou en mij.

In die zin is het goed dat er ongemak over ontstaat in gesprekken, waarin de taal niet langer past op onze ervaringen. In Earth emotions (2019) breidde Glenn Albrecht het klimaatvocabulaire nog verder uit. Ecoagnosy, meteoranxiety… Maar met het creatief stapelen van Griekse woordjes hebben we nog geen levende, alledaagse taal. Mijn kapster en ik komen niet dichter tot wederzijds begrip als ik begin over ‘symbiocratie’ en ‘endemofilie’. Meer kans van slagen heeft een mooi neologisme dat Eva Meijer deze zomer muntte in haar NRC-column: winterwee. Heimwee naar de winters met sneeuwballen en schaatsen op de sloten – daarin zouden we elkaar misschien wel kunnen vinden.

In Meteosofie haalt René ten Bos een rapport van het Rode Kruis aan dat beweert dat alle recente humanitaire catastrofen voor 83 procent zijn veroorzaakt door extreem weer. „Dat gegeven verdient echter niet zozeer een cijfer als wel een taal die we niet alleen intellectueel begrijpen, maar ook existentieel voelen.”

Helemaal mee eens. Wat het alleen zo ingewikkeld maakt, is dat veel nieuwe existentiële ervaringen allerminst eenduidig zijn. Ik heb heimwee naar die winters maar ben blij met minder snijdende kou. Ik ruil de Hollandse kwakkelzomers graag in voor meer mediterrane, maar huiver bij de droogte. Soms ben ik ervan overtuigd dat de vernietiging van de mensheid onmogelijk nog af te wenden is. Het volgende moment vraag ik me af hoe ik toch kom aan zulke aanstellerij.

Je kunt van zomerdagen genieten en er tegelijk bezorgd om zijn

We zijn gewend dat woorden afbakenen, vaststellen, definiëren, verklaren. We zijn gewend ze aaneen te rijgen tot verhalen die zeggen waar het op staat. Behalve woorden voor rouw en verlies zoals Zadie Smith die zocht, is er taal nodig die recht doet aan zulke ambiguïteit, twijfel en onzekerheid.

Literaire taal is daar bij uitstek mee vertrouwd. Een goed voorbeeld vond ik 22.04 (2014), de tweede roman van de Amerikaan Ben Lerner. Er is een orkaan op komst, en de hoofdpersoon staat in de supermarkt met een pak oploskoffie dat hij plotseling waarneemt als „het wonder dat het was” – geoogst op de Andes, bewerkt in Medellín, gevlogen naar JFK, opnieuw verpakt, in een vrachtwagen geladen… „Het was alsof de maatschappelijke verhoudingen die het object in mijn handen hadden geproduceerd in de verpakking begonnen te gloeien op het moment dat ze werden bedreigd, zich in de verpakking verroerden en het daardoor een bepaalde aura verleenden – de grootse pracht en de moorddadige stompzinnigheid van de verdeling van tijd, ruimte, brandstof en arbeid die zichtbaar werden in het product nu vliegtuigen niet konden opstijgen en snelwegen werden afgesloten.”

Dit gaat over een orkaan in 2011, maar het fragment – één zin – verwoordt griezelig mooi de sensatie tijdens het hamsteren in 2020. Ineens zien we de krankzinnigheid van onze wereld. Grootse pracht, moorddadige stompzinnigheid: ze bestaan gelijktijdig.

Dit is taal die veroordeelt noch vrijpleit, alarm slaat noch in slaap sust, ergens tussen how dare you en welterusten. Zulke taal is nu nodig voor die nieuwe ervaring rond het weer. Zoals de atmosfeer nog altijd het enige materiële laagje is dat alle mensen met elkaar verbindt, is taal onze mentale atmosfeer, de geestelijke laag die menselijke aardbewoners met elkaar delen.

Ook het weerbericht kan zich daar meer van bewust zijn. Voorheen was de weerman de brenger van goede of slechte tijding, maar nooit van onze eigen goede of slechte inborst. Maar als we de invloed van onze eigen activiteiten erkennen op weerextremen, dan ontkom je niet aan zo’n morele dimensie. Het zal steeds lastiger worden om het weerbericht te blijven zien als luchtig toetje na het grote wereldnieuws.

De NOS heeft ruim aandacht voor klimaatverandering, maar in veel dagelijkse weerpraatjes is het sjabloon voor de weerbeleving nog uit het onschuldige tijdperk: warm is lekker, buien zijn vervelend. Bij Weeronline hadden vakantievierders in eigen land „een topzomer”, en krijgen we met een beetje geluk nog „mooie nazomerdagen met 25 graden of meer”.

Je zou in de inkleuring van de beleving ruimte moeten vinden voor tweeslachtigheid. Je kunt van zomerdagen genieten en er tegelijk bezorgd om zijn. Moet Helga van Leur naar literaire oxymorons uitwijken? Een moorddadige prachtzomer? Nou ja, iets als „zomers, maar ook zorgelijk” volstaat.

Ingewikkelder is het om ook te laten doorklinken dat we niet langer passieve consumenten en toeschouwers van de atmosfeer zijn, maar medeverantwoordelijk. Maar hoe? Willemijn Hoebert, storm Ruby… vertel! Nou, die komt geheel en al voor rekening van de cruisevakantie van Frits en Joke.

Humor, waarom ook niet? Ironie is ook een stijlmiddel dat recht doet aan dubbelzinnigheid. En het kan het ongemak openbreken bij lastige onderwerpen. „Misschien moeten we wat CO 2 de lucht in sturen.” Wat dat betreft was die opmerking bij die theaterdeur juist een mogelijke opening. We zullen een taal moeten vinden, ergens tussen how dare you en welterusten.