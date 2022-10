Het veel-zout-advies gaf diepgang

Mijn dochter kwam een weekend over en er moest gezond gekookt worden. Een klein probleem: haar zoon is kok en de uitdaging is natuurlijk dat moeder bij terugkomst van haar weekend bij opa en oma thuis een puik verhaal vertelt. En omdat naast de smaakpapillen en de neus het oog ook wat wil, besloot ik de tian te maken. Het is een eenvoudig recept maar er zijn een paar valkuilen. Bij het snijden van de groenten bleek dat de courgettes en aubergines niet dezelfde maat hadden. Op zich geen ramp, want je kunt de grotere en dikkere aubergines doormidden snijden. Maar eenzelfde maat zal er toch mooier uitzien. Normaal gebruik ik niet zo veel zout, maar bij dit recept is het wel een aanrader om het advies om veel zout te gebruiken echt op te volgen. De combinatie van smaken – aubergines, tomaat en courgette – krijgt er meer diepgang door. De tian combineerde ik met pasta en een op de huid gebakken zalmmoot. Als saus voor de pasta maakte ik eenvoudige maar pittige (met een flinke theelepel sambal badjak) tomatensaus. Het was verrukkelijk.

Lees ook het nagekookte recept: Nee, dit is dus géén ratatouille, maar ik snap de verwarring