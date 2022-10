Het risico van wéér een ronde miljardensteun: hogere inflatie

Her en der klonk, met enige overdrijving, het woord ‘oorlogseconomie’, toen westerse landen in maart 2020 te maken kregen met een pandemie die het economisch leven in één klap dreigde stil te leggen. Om de economie draaiende te houden, boden overheden massaal noodsteun aan burgers en bedrijven.

Anno 2022 is er écht oorlog in Europa en is de term ‘oorlogseconomie’ misschien meer op zijn plaats. Voor de tweede maal in korte tijd vergroten regeringen – die hun coronasteun nog amper hebben afgewikkeld – in noodtempo hun rol in de economie. Europese landen buitelen over elkaar heen met miljardenpakketten om een nieuwe grote schok te dempen: de door de Russische invasie van Oekraïne veroorzaakte energiecrisis. In tijden van torenhoge energienota’s is de maatschappelijke druk op de politiek groot om de koopkracht op peil te houden – liefst met snelle en royale maatregelen. Frankrijk trekt 45 miljard euro uit, Duitsland 200 miljard. Nederland, zo werd deze week bekend, trekt 23,5 miljard uit (bij verder exploderende gas- en stroomprijzen mogelijk 40 miljard), en dit boven op een eerder pakket van 17 miljard.

Economische verschillen tussen de coronacrisis en de energiecrisis zijn er genoeg. Om er een paar te noemen: tijdens de coronapandemie dreigde de vraag naar producten en diensten in te storten, door lockdowns, ontslagen en faillissementen. Nu is er vraag te over in de economie – maar is het áánbod, vooral dat van energie en grondstoffen, scherp teruggevallen. Destijds duikelde de economie in een recessie en even liep de werkloosheid in de eurozone snel op. Nu is er, na een periode van krachtig economisch herstel, sprake van een heel krappe arbeidsmarkt. Een recessiedréíging is er nu overigens wel, door de geëxplodeerde energiekosten waardoor consumenten in de knel komen.

Die verschillen laten onverlet dat overheden in Europa in korte tijd in macro-economisch opzicht tweemaal hetzelfde doen: ze strooien ruimhartig met subsidies en ze doen dat grotendeels met geleend geld, oftewel: ze laten de begrotingstekorten oplopen. Dat is riskant, want het werkt inflatieverhogend. Als de overheid meer geld in de economie pompt dan ze bezuinigt, krijgen burgers en bedrijven meer te besteden. En daardoor kunnen de vraag en dus de prijzen omhoog gaan.

Inflatie na de pandemie

In het begin van de coronatijd was het inflatierisico heel klein, omdat de economie in recessie was geraakt. Maar eigenlijk werd tegen het einde van de pandemie al duidelijk dat een té grote begrotingsimpuls van de overheid prijsopdrijvend kan werken. De topeconomen Olivier Blanchard en Larry Summers waarschuwden er begin 2021 voor dat het stimuleringspakket van de regering-Biden, van 1.900 miljard dollar, veel te groot was. Het zou, in combinatie met de tekorten aan producten die ontstaan waren tijdens de pandemie, gaan zorgen voor inflatie. De twee economen kregen gelijk: in de VS liep de inflatie in 2021 al fors op.

In Europa gebeurde dat later. Hier begint nu, onder meer bij de Europese Centrale Bank, het besef te groeien dat de piekende inflatie niet alleen komt door een tekort aan aanbod (nu vooral: energie en grondstoffen), maar óók door de sterke vraag van consumenten. Zij hadden in covidtijd veel geld opgepot – met dank aan overheden die ruimhartig steun boden – en dat geld werd daarna gul uitgegeven. Dit effect is te zien aan de rap gestegen ‘kerninflatie’, waarvan energie en ook voedsel zijn uitgezonderd. De kerninflatie is nu 4,8 procent in de eurozone en 6,5 procent in Nederland – véél hoger dan de 2 procent waar de ECB naar streeft.

Nu de koopkracht van consumenten razendsnel is gedaald, springen de hulptroepen van de staat opnieuw bij. Het inflatierisico neemt rap toe, met name voor de kerninflatie. In een opinieartikel in NRC waarschuwde Olaf Sleijpen, directielid van De Nederlandsche Bank, daar in augustus al voor. „Hoewel de wens om huishoudens en bedrijven te compenseren voor de hogere inflatie begrijpelijk is, bestaat het risico dat zulke maatregelen de inflatie juist verder voeden”, schreef hij toen.

Zorgen van DNB

De zorgen van Sleijpen zijn niet weggenomen, zegt hij aan de telefoon. Weliswaar leidt het energieprijsplafond tot lagere energie-inflatie voor consumenten, maar tegelijk verhóógt het de kerninflatie. Van het Nederlandse pakket van naar schatting 23,5 miljard is op dit moment slechts 5,4 miljard euro gedekt. „De overheid gaat extra uitgeven en dat kan de inflatie opdrijven.”

Econoom Bas Jacobs, hoogleraar aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, onderschrijft dit en voegt eraan toe dat het kabinet de marktprijzen voor energie aanjaagt, door energie voor huishoudens te „subsidiëren”. Jacobs verwacht dat het begrotingstekort voor 2023, dat in de miljoennenota was geraamd op 3 procent van het bbp, zal oplopen richting de 5 procent. In de huidige situatie van „oververhitting” is dat „echt veel te hoog”, zegt de econoom.

Om de steun voor lage inkomens te financieren zónder het tekort te laten oplopen (en dus de inflatie op te drijven) had het kabinet ook de belastingen in de toplaag kunnen verhogen, zegt hij. „Dat was een budgettair neutraal alternatief geweest om mensen die het echt nodig hebben te helpen.”

ECB versus lidstaten

Zowel Sleijpen als Jacobs vindt dat Europese regeringen nu tegen het beleid van de ECB in werken – en dat op een ongecoördineerde manier.

De ECB probeert de economische vraag te laten dalen om de (kern)inflatie naar beneden te brengen, regeringen wakkeren de vraag juist aan. „Overheden staan op het gaspedaal, de centrale bank op de rem”, zegt Sleijpen.

Lees ook dit interview: Baas Franse centrale bank: ‘We moeten en zullen de inflatie terugdringen’

Tijdens de coronacrisis werkten budgettair en monetair beleid juist in tandem: allebei stimuleerden ze de economie. Nu is het anders. De boodschap van de ECB aan de politiek om de steun „tijdelijk” en „gericht” te houden wordt door de politiek grotendeels in de wind geslagen. ‘Gerichte’ steun – puur aan de laagste inkomens en bedrijven in nood– blijkt politiek en technisch lastig, waardoor steunpakketten breed uitvallen. En hoe ‘tijdelijk’ ze blijven, valt nog te bezien, want de energielasten kunnen nog lang hoog blijven.

Nu, zegt Sleijpen, zal de ECB uiteindelijk de rente „misschien meer verhogen dan zij anders gedaan zou hebben”. En dat, vult Jacobs aan, verhoogt het risico op een recessie. Niet direct wat de ontwerpers van de steunpakketten waarschijnlijk voor ogen hadden.