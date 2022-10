Van elektrische sokken tot koken met paddenstoelen: tips voor de herfst

Gids

Ga naar je favoriete onderdeel: Doen

Denken

Meer herfsttips

Doen: tips voor in de herfst

Of elektrische sokken aan, dat kan ook





We zijn het verleerd om onszelf binnen warm te kleden. Waarom zou je ook, als de thermostaat tóch wel voor een lekkere temperatuur in huis zorgt? Alleen wordt het voor sommige mensen dit jaar dan wel een erg dure herfst, plus dat het voor het milieu niet het vriendelijkst is. Dus zoeken ze alternatieven. En met de juiste kleding aan kun je het op de bank prima warm krijgen: Vier tips om je effectief warm te kleden binnen (en geld te besparen)

Alle smaken van het bos op je bord





“Leipe” zwammen, die zoekt expert Natasha Rothengatter voor haar paddenstoelenkraam vlak bij Deventer. Kreeftzwam, uit Canada. Matsutake, geliefd in Japan. Zij is de uitgelezen vrouw om ons te vertellen waar je op kunt en moet letten als je paddenstoelen wilt eten. Kun je ze rauw eten bijvoorbeeld? En mag je ze wassen? Je leert het in dit stuk: Alle smaken van het bos op je bord

Zagen, kloven, stapelen, drogen – en stoken maar





Houtkachels hebben geen denderende reputatie, om maar te zwijgen over de open haard, maar kachels die voldoen aan de Europese normen zijn er wel degelijk. En in 2022 is zo’n kachel opeens een verrassend voordelige stoker, want zelfs het duurdere hout is op dit moment goedkoper dan gas. Maar hoe kom je aan goed hout? Hoe stook je verantwoord? En: hoe stapel je het? NRC legt het uit: Verantwoord hout stoken én mooi stapelen, dat doe je zo

Als volleerde struikrovers rozenbottels plukken voor een echte herfstjam





Janneke Vreugdenhil is gék op rozenbottels: de schitterende oranjerode kleur, de smaak die je meteen doet denken aan de Roosvicee van vroeger. En ze zijn ook nog eens een superfood. Dus: plukken maar? Dat mag dan weer officieel niet in Nederland, maar op de meeste openbare plekken wordt het oogluikend toegestaan. Als je maar voor jezelf plukt en de ongeschreven regel aanhoudt: een champignonbakje vol, niet meer. Je kunt met rozenbottels in ieder geval heerlijke dingen maken. Zoals een rozenbotteljam met appel en rozemarijn: Als volleerde struikrovers rozenbottels plukken voor een echte herfstjam

Overdenken in de herfst

Het weer is zijn onschuld kwijt





We praten er in Nederland graag over en het was altijd een veilig gespreksonderwerp, maar het weer heeft zijn onschuld verloren, betoogt Christiaan Weijts in een essay. Zelfs de droge constatering dat het ‘lekker warm’ is, heeft inmiddels een nare nasmaak. Het weer, zo schrijft hij, “eist een plek op in het voetlicht, en dwingt ons onszelf er opnieuw toe te verhouden, er betekenis aan toe te kennen, of dat nu die van voorbode, waarschuwing of juist bevestiging van het gelijk is”. Maar hoe doen we dat dan? Hij mijmert hier verder: Het weer is zijn onschuld kwijt

Vier de herfst als een druïde





De echte herfstfeesten, zoals ze in München het enorme Oktoberfest hebben, zijn er in Nederland nog amper. Zulke traditionele oogstfeesten wáren er vroeger wel. Is het er niet weer eens tijd voor? Ja, we zijn ook hier langzaam Halloween gaan vieren, maar dat is meer een overgewaaid commercieel feestje. Kan het veel traditionelere Mabon dan misschien doorbreken? Lees in dit stuk meer over deze vorm van natuurreligie: Vier de herfst, als een druïde

Verder lezen, wandelen of leren deze herfst? NRC zet een aantal herfstparels uit het archief op een rij.

Lopen langs lichtstad en sterrennacht

Er is een goede reden om juist in de herfst (en de winter) voor dag en dauw de deur uit te gaan: ochtendlicht werkt het beste om onze biologische klok te ‘resetten’. Dat het eventueel bewolkt is, maakt niet uit – zelfs op een bewolkte dag vang je buiten altijd nog meer licht dan binnen. NRC raadde eerder een mooie route aan bij Eindhoven: Lopen langs lichtstad en sterrennacht

Van liefde tot haat: zo reageren mensen op de herfst

De overgang van zomer naar herfst wordt zowel gehaat als geliefd. Renske de Greef en Kasper Soeters illustreren 7 soorten mensen aan de hand van hun reacties op de omslag van de zomer naar herfst: van de zonaanbidder tot de binnenblijver. Bekijk ze hier allemaal: Zeven reacties op de herfst

Wandelen over de landgoederen bij Overveen

Hou je van een afwisselende wandeling, door onder meer de Noord-Hollandse natuur? In 2017 stippelde NRC een veelzijdige route uit door de landgoederen bij Overveen. In 12 kilometer loop je door bossen, langs bebouwing en spoor, terwijl audiofragmenten je vertellen wat je ziet. Bekijk en beluister hier: Geniet van de kleuren in Noord-Holland



Cultuur op komst: Welke theaterstukken, exposities en kunstwerken zijn komend seizoen de moeite waard?

Voor als er een druilerige dag voorspeld wordt: binnen de kunst en cultuur is dit najaar van alles te zien. NRC zette eerder artikelen op een rij die je meer vertellen over het verhaal achter de kunst, inclusief tips: NRC tipt 13 hoogtepunten van het nieuwe cultuurseizoen



Herfstfotografie : landschapsfotograaf Walter Herfst geeft tips

Als landschapsfotograaf werkt Walter Herfst altijd buiten: „De ene keer is het weer je vriend, de andere keer je vijand. Dat is het risico van het vak. Dat maakt het ook extra spannend.” De herfst, hoe kan het ook anders, is zijn meest favoriete periode om te fotograferen. „Die kleuren, het licht.” Een tipje van de sluier: “Denk niet: het regent, ik blijf binnen.” De andere tips van Herfst vind je hier: ‘Soms is er net dat zonnetje of dat regenbuitje waardoor je even opgetild wordt’