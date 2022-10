Germanium had eigenlijk Neptunium moeten heten. Dat was de naam die ontdekker Clemens Alexander Winkler aanvankelijk had bedacht voor het element dat hij in 1886 ontdekte. Winkler, hoogleraar aan de Freiberg Berg-akademie, was gevraagd een zeldzaam mineraal te analyseren afkomstig uit een mijn vlakbij Freiberg. De chemicus trof er zilver in aan, zwavel, ijzeroxide, zink, en een nog onbekend element. Hij noemde het Neptunium, naar de planeet, omdat het bestaan van Neptunus al vóór diens ontdekking in 1846 was voorspeld, net zoals het bestaan van het door Winkler ontdekte element eerder was voorspeld. Maar helaas. De naam Neptunium was al bezet – het was een periode waarin druk gejaagd werd op nieuwe elementen. Dat Neptunium, zo kwam al snel aan het licht, bleek echter geen zuiver element. Het betrof een mengsel. De naam Neptunium kwam te vervallen. Te laat voor Winkler. Want die had al een alternatief verzonnen: Germanium. „Naar zijn vaderland”, zo schrijft historicus Peter van der Krogt op zijn informatieve elementenwebsite.

Wie had Germanium dan al voorspeld voordat Winkler het ontdekte? Dat was de Russische chemicus Dimitri Mendelejev, bedenker van het periodiek systeem der elementen. In het voorjaar van 1869 had hij een indeling gemaakt van de al bekende elementen, gebaseerd op hun atoomgewicht. In zijn originele manuscript zijn rijtjes van elementen naast elkaar te zien. Verticaal hebben ze, van boven naar beneden, een oplopend atoomgewicht. Horizontaal hebben ze vergelijkbare chemische eigenschappen. Op sommige plekken schrijft Mendelejev een vraagteken. Bij atoomgewicht 68 bijvoorbeeld. En bij 70. Daar verwacht Mendelejev elementen, maar die zijn nog niet bekend. In zijn indeling staat links van 68 het element aluminium. Links van 70 staat silicium. Mendelejev noemt 68 en 70 respectievelijk eka-aluminium en eka-silicium.

Als Winkler het atoomgewicht van het door hem ontdekte element bepaalt, blijkt het vergelijkbaar met eka-silicium. Wat het gelijk van Mendelejev, en zijn periodiek systeem, bewijst.

In de decennia daarna ondergaat het systeem wel wat wijzigingen. De elementen worden niet ingedeeld op basis van hun atoomgewicht (protonen + neutronen), maar op basis van hun atoomnummer (het aantal protonen in de kern). Het blijkt dat het atoomnummer van een element gelijk is aan het aantal elektronen rond de kern, en het zijn de elektronen die het chemisch gedrag van een atoom bepalen. In het uiteindelijke periodiek systeem staan de elementen met vergelijkbare chemische eigenschappen ónder elkaar, en niet naast elkaar, zoals in de eerste opzet van Mendelejev.

Germanium is trouwens niet het enige element met een geografische verwijzing. Bij de naamgeving waren landen (zoals Polonium, Francium) en steden (Holmium, naar Stockholm; Lutetium, naar Parijs; Berkelium, naar Berkeley) populair. Net als astronomische objecten (waaronder Uranium, Plutonium, en ook Helium – naar de zon – en Selenium – naar de maan), en beroemde wetenschappers (Boor, Curium, Einsteinium). Sommige elementen zijn vernoemd naar het mineraal waarin ze werden ontdekt (Calcium, in kalk; Silicium in zand en kiezelsteen, in het Latijn silex).