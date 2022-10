Hackers stelen zo’n 100 miljoen dollar aan cryptovaluta van cryptobeurs Binance

Binance, de grootste handelsbeurs voor cryptovaluta zoals Bitcoin en Ethereum, is gehackt. Dat maakt het platform vrijdag bekend. Naar schatting is voor zo’n 100 miljoen dollar (102 miljoen euro) aan cryptomunten ontvreemd, zegt topman Changpeng Zhao. Alle transacties op de Binance Smart Chain-blockchain werden in de nacht van donderdag op vrijdag gepauzeerd vanwege de hack. Het probleem is volgens Zhao inmiddels onder controle.

De hackers wisten in totaal zo’n twee miljoen BNB-tokens te stelen, tegen de huidige koers zijn die ongeveer 568 miljoen dollar (zo’n 580 miljoen euro) waard. Een woordvoerder van Binance zegt tegen de Amerikaanse omroep CNBC dat ongeveer 100 miljoen dollar van dit bedrag al door de hackers is verzilverd, maar dat de rest van de munten zich nog in de crypto wallet van de hackers bevindt. Binance probeert deze resterende cryptovaluta te bevriezen, zodat de hackers haar niet in geld om kunnen zetten. Zo’n 7 miljoen dollar is al bevroren. Op het internetforum Reddit deelt Zhao updates en technische details over de hack en de gevolgen voor klanten.

Binance werd in 2017 opgericht door de Chinese Changpeng Zhao. Het bedrijf heeft enkele zelfopererende afdelingen en geen officieel hoofdkantoor. Wel staat Binance geregistreerd op de Kaaimaneilanden, een bekend belastingparadijs. Deze zomer kreeg de cryptobeurs een boete van meer dan 3,3 miljoen euro van De Nederlandsche Bank (DNB) omdat het zich, na een eerdere waarschuwing, niet bij de DNB had geregistreerd.

