Francis Fukuyama: ‘De opmars van autoritaire politici is niet onvermijdelijk’

Francis Fukuyama grinnikt. Het gesprek is bijna ten einde en hij kan vermoeden wat er gaat komen. In vrijwel elk interview, debat en gesprek dat hij de afgelopen dertig jaar voerde werd hem Die Ene Vraag gesteld.

Mister Fukuyama, dat einde van de geschiedenis, how about it?

Het is het lot van de man die in 1989 van vrij onbekende politiek wetenschapper uitgroeide tot wereldwijd gelezen, geroemd en bekritiseerd denker. Die sindsdien de wereld over reist om het evangelie van de liberale democratie te bezingen in gevestigde democratieën, zoals deze week in Nederland, en in minder gevestigde democratieën, zoals laatst in Moldavië.

Fukuyama’s ster schoot omhoog toen hij een paar maanden voor de val van de Berlijnse Muur de tijd perfect aanvoelde en in een essay in het conservatieve tijdschrift National Interest ‘het einde van de geschiedenis’ aankondigde. Het gevecht dat de twintigste eeuw had gedomineerd, tussen liberale democratie enerzijds en nazisme en communisme anderzijds, dat tientallen miljoenen levens had gekost, dat was voorbij. En dat einde, schreef Fukuyama, markeerde „de universalisering van westerse liberale democratie als de uiteindelijke vorm van menselijk bestuur.”

Het boek dat in 1992 volgde, The End of History and the Last Man, werd een standaardwerk – en chronisch verkeerd begrepen. Het einde van de geschiedenis wordt vaak vereenzelvigd met een soort zelfgenoegzame triomfantelijkheid, met liberale hoogmoed, na de val van de Berlijnse Muur. Nooit zou er meer politiek conflict zijn. Toch?

Vandaar die ene vraag, keer op keer. Want de aanslagen van 11 september 2001 dan! De economische crisis van 2008! En IS! Donald Trump! En nu weer de Russische oorlog in Oekraïne. Is het einde van de geschiedenis dan niet ten einde?

Maar triomfantelijk is Fukuyama zelden geweest, ook niet in zijn eerste boek. Daarin voorspelde hij óók dat religie, nationalisme en de menselijke behoefte aan erkenning tot nieuwe politieke conflicten konden leiden. Waardoor je kunt zeggen: 11 september! Trump! Populisme! In vrijwel elk boek dat Fukuyama sinds 1992 schreef probeert hij zijn aanhoudende geloof in liberale democratie af te zetten tegen de actualiteit. Die actualiteit is nu: oorlog in Oekraïne.

In maart voorspelde u in de Financial Times een spoedige nederlaag van het Russische leger in Oekraïne. Dat zou tot een „revival van de geest van 1989” leiden en tot optimisme over de mondiale staat van de democratie. Hoe staat het nu met die voorspelling?

„Het duurt wat langer dan ik me toen voorstelde, maar ik denk echt dat het Russische leger op weg is naar vrijwel volledige ineenstorting. Veel dingen die we in maart niet voor mogelijk hielden zijn dat nu wel, zoals bevrijding van de Krim en van Donetsk. Alleen al in de afgelopen 48 uur hebben de Oekraïners Lyman bevrijd en boeken ze voortgang in het zuiden. De moed van de Oekraïners is heel inspirerend. Het toont dat de opmars van autoritaire politici niet onvermijdelijk is. Mensen kunnen zich verzetten. Veel populisten stonden sympathiek tegenover Poetin. Ze bewonderden iemand die handelde zonder belemmeringen van de rechtsstaat. Nu zien we hem vernederd worden. Dat is een goede les voor die populisten.”

U voorspelde toen dat een Russische nederlaag de wind uit de zeilen van rechts-populisten zou nemen. Maar sindsdien wonnen ze verkiezingen in Italië en Zweden. Overschat u de invloed van Poetin als aanvoerder van radicale partijen niet?

„Het gaat niet alleen om Poetin. Er zijn nog steeds andere grote onderwerpen, zoals Europa’s vermogen om migranten op te nemen. In Zweden en Italië leidt dat tot problemen, dus het is niet verrassend dat politici daar verontrust over zijn. Maar het idee dat we overal onderweg zijn naar autoritair bestuur is overdreven. Je kan terugvechten, zoals de Oekraïners aantonen.”

In het tv-programma Buitenhof had u het over Poetins recente speech waarin hij de annexatie van Oekraïense regio’s bezegelde als een „clash tussen ideeën” met het Westen. Wat staat er op het spel?

„Het gaat om het liberalisme, de simpele doctrine dat de macht van de overheid over individuen beperkt wordt door een rechtsstaat. De aantrekkingskracht van Poetin op populisten zit hem in het ontbreken van die beperkingen. Dit gevecht om de liberale democratie heeft het grote gevecht van de twintigste eeuw vervangen, dat ging om de economie. Links wilde welvaart sterker verdelen, rechts stond voor traditionele waarden. Er zijn nog steeds linkse en rechtse autoritaire regimes, maar het fascinerende is dat zij vaak samen optrekken. Iran en Venezuela bijvoorbeeld vinden elkaar in hun afkeer van liberale democratie. Vrijwel alle landen zijn markteconomieën geworden. Het oude gevecht over kapitalisme of centrale planning is dood.”

De laatste jaren lijkt het economisch debat juist weer terug, over de vraag welke rol de staat moet hebben in de economie.

„Sure, maar dat hoort bij een democratie. Je kan debatteren over de vraag hoeveel regulering je wilt en hoeveel staatsinterventie. Maar niemand twijfelt meer aan de noodzaak van een markteconomie, aan een systeem waarin bedrijven welvaart creëren. Alleen China wijkt iets af, die hebben een soort staatskapitalisme. En voor zover dat succesvol is komt dat alleen maar doordat ze ook ondernemerschap toestaan. Al met al is er dus veel meer consensus over de economische ordening van de samenleving dan er in de twintigste eeuw was.”

Dat het mogelijk is kapitalisme te combineren met autoritarisme betekent wel het einde van het door liberalen lang vanzelfsprekend geachte huwelijk tussen kapitalisme en liberale democratie.

„Dat moet blijken. Het Chinese model zit momenteel in de problemen. De vastgoedsector stort in, nadat die werd opgepompt door de overheid. De markt werd in een richting ingeduwd waar zij niet heen wilde. Hun Covid-strategie [van zeer strenge lockdowns, red.] is destructief. Geen van beide zou gebeurd zijn in een liberale democratie, waarin burgers politici kunnen corrigeren.”

U heeft er veel vertrouwen in dat liberale democratie zal overleven?

„Ik maak me daar niet zo’n zorgen over. De kracht van dat systeem wordt onderschat.”

Kijk naar de langere termijn, zegt Fukuyama. „In 1939 waren de vooruitzichten voor liberale democratie veel pessimistischer dan nu, want de bedreigingen waren veel sterker. Maar het ideaal heeft overleefd. Liberalisme is simpelweg het beste systeem om diverse samenlevingen te besturen. En onze samenlevingen zijn steeds diverser geworden, dus het onderliggende idee van een overheid die individuen als gelijkwaardig behandelt is belangrijker dan ooit. Landen die daar juist van weg bewegen, zoals India, maken zich op voor veel geweld en instabiliteit.”

Blijkbaar accepteren mensen dat omdat ze, zoals bijvoorbeeld in het geval van white supremacy in de Verenigde Staten en Hindoe-nationalisme in India, de fundamentele gelijkwaardigheid van anderen niet erkennen?

„Totdat het geweld ondraaglijk wordt. Het probleem van het liberalisme is dat het iedereen in staat stelt een eigen visie op het goede leven na te jagen, waardoor er niet de mate van gemeenschapszin is die theocratieën of zeer nationalistische regimes wel hebben. Maar het probleem van zulke regimes is weer dat ze tot geweld leiden, zowel intern via repressie als extern tegen buurlanden. Mensen nemen liberale vrijheidsrechten en de liberale beperking van staatsmacht voor lief, tot ze geconfronteerd worden met de afwezigheid daarvan. Er is de afgelopen zeventig jaar zoveel vrede en vooruitgang geweest in westerse liberale democratieën dat mensen zijn vergeten dat het alternatief slechter is.”

De Hongaarse president Viktor Orbán claimt het alternatief te hebben: illiberale democratie, waarin verkiezingen gepaard gaan met een overheidsmacht die zich niet door liberale instituties laat beperken.

„We zullen zien wat er gebeurt als de Europese Unie subsidies stopzet, wat er nu aan lijkt te komen.”

Dat veronderstelt dat zulk populisme een pose is, een act die je meespeelt totdat je liberale en economische rechten echt in het geding raken.

„Ja. Je waardeert liberalisme pas als je het verloren hebt. Veel Russen dachten dat ze een contract hadden met Poetin: als je je niet met politiek bemoeide, zou hij voor vrede en voorspoed zorgen. En nu schendt hij dat contract, waardoor mensen proberen weg te komen. Dat toont dat er kosten zitten aan het accepteren van zo’n overeenkomst.”

Waarmee Fukuyama nog maar eens wil zeggen: andere systemen kunnen wel claimen dat ze beter zijn dan liberale democratie, ze zijn het niet. Dat betekent niet dat hij geen bedreigingen ziet. In zijn nieuwste boek Het liberalisme en zijn schaduwzijden beargumenteert Fukuyama dat het liberalisme niet zozeer bedreigd wordt door een rivaliserende ideologie, zoals in de twintigste eeuw, maar door perversies van haar eigen idealen. Op rechts volgens Fukuyama door neoliberale economische ideeën: eigendomsrechten en vrije markten werden verheerlijkt, de staat mocht zich daar niet mee bemoeien en moest zich via dereguleringen terugtrekken uit de economie. Dat miskent overigens wel hoe neoliberale overheden vaak juist markten creëerden en stimuleerden en kapitaal beschermden.

Op links ziet Fukuyama doorgeschoten identiteitspolitiek, die groepsvorming boven de erkenning van individuele rechten en gelijkwaardigheid zou plaatsen. Andere groepen worden niet meer getolereerd en als gelijkwaardig gezien: het eigen groepsbelang telt zwaarder.

De oplossing? Een terugkeer naar ‘klassieke liberale waarden’ als tolerantie van diversiteit, matiging en de bescherming van individuele rechten. De staat moet zich bijvoorbeeld iets meer in de economie begeven om ongelijkheid tegen te gaan; de markt hoeft niet absoluut vrij te zijn. En meer nadruk op tolerantie moet progressieven dwingen andersdenkenden te accepteren.

Het antwoord van Fukuyama klinkt simpel – en is veel bekritiseerd. Het conservatieve National Interest, waar Fukuyama in 1989 zijn essay publiceerde, noemde zulk gematigd liberalisme „dat niets opoffert” een „ideologische hersenschim” . In De Groene Amsterdammer vergeleek recensent Daniël Boomsma Fukuyama met een „strenge grootvader die het ook allemaal niet meer weet”. Met zijn pleidooi voor klassiek liberalisme „holt Fukuyama achter de geschiedenis aan en uit alles blijkt dat hij het tempo niet meer bij kan houden”. Vergelijkbare boeken die de liberale democratie willen redden bepleitten de laatste jaren geregeld juist een radicalisering van liberalisme, met bijvoorbeeld méér aandacht voor achtergestelde groepen en voor economische ongelijkheid.

Is een ‘terugkeer naar klassieke waarden’ genoeg om onvrede met het liberalisme te dempen?

„Of het genoeg is om kiezers mee te overtuigen weet ik niet. Maar de hedendaagse onvrede gaat volgens mij eigenlijk niet om de onderliggende principes van het liberalisme. Er is onvrede met de excessen ervan. Mensen houden niet van de ongelijkheid die het neoliberalisme creëerde. Maar ze willen private eigendomsrechten en de markteconomie in stand houden.”

Als het liberalisme perversies creëert die uiteindelijk het liberalisme ondermijnen, is er dan niet inherent iets mis met het liberalisme?

„Dan moet je beargumenteren dat liberalisme zichzelf niet kan corrigeren en dat kan het juist wél. De reactie van de overheid op de coronacrisis was geen neoliberale: we trekken ons terug, burgers staan er alleen voor. Nee, de overheid intervenieerde in de economie. Ook op het vlak van identiteitspolitiek zie ik zo’n correctie. Na de moord op George Floyd uitte progressief Amerika absurde beschuldigingen. De staat was inherent racistisch, sinds de dagen van slavernij was er geen vooruitgang geboekt, politiegeweld was de moderne vorm van segregatie. In sommige progressieve steden werd vervolgens sterk bezuinigd op de politie, wat natuurlijk leidde tot meer criminaliteit. Dat wordt inmiddels hersteld.”

Je zou kunnen zeggen dat radicale groepen altijd nodig geweest zijn om het liberalisme aan haar beloftes te houden.

„Misschien, maar soms gaan ze te ver. Dan ondermijnen ze juist die liberale principes. Ik zie het onder mijn progressieve studenten. Ze keren zich tegen de vrije meningsuiting, want dat zou een reactionair, conservatief idee zijn.”

Waarom zou een terugkeer naar klassieke waarden jongere generaties inspireren, die opgegroeid zijn tijdens bijna permanente crisis in het kapitalisme en die ontevreden zijn over de aanpak van klimaatverandering?

„Look, jongere generaties nemen de liberale vrijheden waarin ze leven voor lief.” Maandagavond, tijdens een optreden bij het John Adams Institute in Amsterdam, komt hij scherper uit de bocht. Jongeren, zegt Fukuyama dan, „weten niet wat liberalisme is”. Daarom wilde hij geen boek schrijven met beleidsvoorstellen, maar een uitleg „waarom liberalisme een beter systeem is”.

„Op het gebied van klimaatverandering ben ik het overigens met jongeren eens”, zegt hij nu. „Maar de vraag is: zou een ander politiek systeem het beter doen? Sommigen zeggen dat China als autoritair land effectiever klimaatbeleid voert. Dat is onzin! Ze bouwen nog steeds kolencentrales. 90 procent van hun Nieuwe Zijderoute draait op fossiele brandstoffen. Het merendeel van alle mondiale uitstoot tot 2050 komt van China.”

Komt veel van de onvrede met het liberalisme niet voort uit dit gebrek aan alternatieven? De Belgische politiek filosoof Chantal Mouffe had het over politiek aan het einde van de geschiedenis als een keuze tussen Pepsi en Coca-Cola. Die ‘post-politiek’ voedde volgens haar populisme.

„Ik bekijk de ontwikkeling van politieke systemen met een darwinistische blik. Als we wat verder teruggaan: er was een tijd waarin samenlevingen vooral als stammen waren georganiseerd. Langzaam ontstonden de eerste staten, die sterker bleken dan stammen, waardoor de staat als politieke organisatie zich verspreidde over de wereld. De liberale staat was een volgende stap in die evolutie. Het succes van vroege voorbeelden als Nederland en Engeland inspireerde andere landen. Dat is wat ik bedoel met een darwinistisch gevecht. Er zijn verschillende concurrerende systemen en sommige blijken duurzamer dan anderen. Dat zijn degene die overleven.”

En de liberale democratie is dat systeem?

„Als er een beter systeem is dan liberale democratie, fine. Als het echt superieur is zullen mensen er vanzelf naar toe bewegen. Maar al dertig jaar zeg ik dat het enige systeem dat enigszins kan concurreren met liberale democratie het Chinese is. Dat mengt een vorm van marktkapitalisme met een autoritaire overheid. Maar eerlijk gezegd zie ik weinig mensen aangetrokken worden door dat systeem.”

Dus „yeah”, zegt Fukuyama, in dat opzicht leven we nog steeds aan het einde van de geschiedenis. En hij knikt, gematigd tevreden.

CV

De Amerikaanse socioloog, politicoloog en filosoof Francis Fukuyama (Chicago, 1952) is verbonden aan Stanford University waar hij onder meer het Center on Democracy, Development and the Rule of Law leidt. Hij vestigde in 1992 zijn naam met The End of History and the Last Man, uitwerking van een geruchtmakend essay uit 1989. Fukuyama groeide op in New York. Hij studeerde klassieke talen aan Cornell University, en politieke filosofie bij Allan Bloom en Samuel Huntington. Hij beschouwde zichzelf aanvankelijk als neoconservatief, maar nam van dit denkraam afstand ten tijde van de Irakoorlog. In zijn talrijke boeken beschrijft hij hoe liberale democratieën zich houden onder bedreigingen, zoals bijvoorbeeld in Identiteit. Waardigheid, ressentiment en identiteitspolitiek(2018).

Boek

Francis Fukuyama: Het liberalisme en zijn schaduwzijden. Verdediging van een klassiek ideaal. (Liberalism and Its Discontents) Vert. Frans Reusink. Atlas Contact, 224 blz. € 21,99