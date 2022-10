EU-missie naar grensgebied tussen Armenië en Azerbeidzjan om conflict te sussen

De EU stuurt een veiligheidsmissie naar de grens tussen Armenië en Azerbeidzjan om „het vertrouwen tussen beide landen weer op te bouwen”. Dat maken de Armeense premier Nikol Pashinian, de Azerbeidzjaanse president Ilham Aliyev, de Franse president Emmanuel Macron en de voorzitter van de Europese Raad Charles Michel vrijdag bekend in een gezamenlijke verklaring. De Europese leiders kwamen donderdagavond samen tijdens de EU-top in Praag om te onderhandelen over het grensconflict.

De missie begint in oktober en zal maximaal twee maanden duren, zo blijkt uit de verklaring. Het doel is om te „helpen bij het afbakenen van de grenzen”. Op Twitter schrijft Macron dat Armenië en Azerbeidzjan medewerking zullen verlenen aan de missie. Op welke datum de missie aan zal komen in Armenië, is nog niet duidelijk.

Het conflict tussen de landen gaat om het grensgebied rond Nagorno-Karabach, een enclave in Azerbeidzjan dat sinds de jaren 90 voornamelijk is bewoond door Armeense separatisten. Het gebied wordt internationaal erkend als Azerbeidzjaans gebied. In 2020 voerden Armenië en Azerbeidzjan zes weken lang oorlog, waarbij duizenden mensen om het leven kwamen. Hierna tekenden beide landen een vredesdeal na bemiddeling van Rusland en kreeg Azerbeidzjan de controle over een groot deel van Nagorno-Karabach weer terug. Deze zomer laaide de gevechten in de Kaukasus weer op, waarbij in september ten minste 286 mensen om het leven kwamen.

