Elf jaar na ‘News of the World’ lijkt zich een nieuw Brits persschandaal aan te dienen

Het inhuren van privédetectives om afluisterapparatuur in auto’s en huizen te plaatsen. Het inhuren van personen om telefoongesprekken af te luisteren en op te nemen. Het betalen van politieagenten voor gevoelige informatie. Het voordoen als iemand anders om medische informatie te krijgen van ziekenhuizen en klinieken. Het verkrijgen van toegang tot bankrekeningen en financiële transacties door manipulatie.

De lijst met beschuldigingen, donderdag naar buiten gebracht door advocatenkantoor Hamlins, liegt er niet om. Hun cliënten klagen Associated Newspapers, uitgever van de Daily Mail, de Mail on Sunday en de MailOnline, aan wegens „grove schending van privacy”. Volgens Hamlins is de lijst „het topje van de ijsberg” en zijn hun cliënten „slachtoffers van weerzinwekkend crimineel gedrag”. Onder hen prins Harry, zanger Elton John en zijn echtgenoot, en actrice Liz Hurley.

Associated Newspapers ontkent de beschuldigingen en heeft het over „belachelijke verdachtmakingen” die „nergens op zijn gebaseerd” en een „vooropgezet en georkestreerd plan om de Mail-titels in het afluisterschandaal te betrekken”.

News of the World

Want aan dat schandaal doet deze nieuwe lijst onmiddellijk denken. Elf jaar geleden zorgde het nieuws dat journalisten van tabloid News of the World bekende Britten hadden afgeluisterd voor grote ophef. Dat was al jaren bekend – zo waren de mobiele telefoons van naaste medewerkers van prins William en prins Harry in 2005 afgeluisterd – maar het werd altijd bestempeld als de actie van „één losgeslagen verslaggever” die de wet overtrad.

In 2011 bleek dat de voicemail van het vermoorde schoolmeisje Milly Dowler was gehackt. Doordat er berichten waren gewist, dachten haar ouders dat ze nog in leven was. En het bleek niet de enige keer dat de telefoons van ‘gewone’ Britten waren gehackt. Het leidde tot zo veel beroering dat News of the World werd opgeheven, er een strafrechtelijk onderzoek werd gestart, er een parlementaire enquête kwam, en een onderzoek naar de werkwijze van de Britse pers. De conclusies van de laatste waren vernietigend: de media hadden volgens rechter Leveson, die het onderzoek leidde, „op gezette tijden het leven van onschuldige mensen werd verwoest”.

‘Leveson’ werd toen gezien als een waterscheiding – tabloids, waarvan het bereik vele malen groter is dan dat van de Britse broadsheetkranten – beloofden beterschap bij hun jacht naar primeurs. Dat hadden zij overigens al eerder gedaan, onder meer na de dood van prinses Diana in 1997 toen de auto waarin zij zat crashte doordat deze door paparazzi werd opgejaagd.

De Daily Mail (met een huidige papieren oplage van 840.460), de Mail on Sunday (714.510) en MailOnline (24,7 miljoen unieke bezoekers per maand) kwamen ongeschonden uit die onderzoeken. Het afluisteren had zich bij News of the World en deels bij diens zustertabloid The Sun voorgedaan, en soms bij de concurrerende Mirror. Mail-hoofdredacteur Paul Dacre gaf onder ede „ondubbelzinnige garanties” dat afluisteren bij zijn kranten niet gebeurde.

Stephen Lawrence

Dat maakt deze beschuldigingen zo opmerkelijk, en vooral ook door wié ze zijn gedaan.

Een aantal klagers, onder wie Elton John, heeft al geschikt met NewsUK, uitgever van The Sun en News of the World. De Financial Times meldde onlangs dat die uitgever al meer dan een half miljard dollar heeft uitbetaald aan slachtoffers. Een aantal klagers heeft smaadzaken en afluisterzaken gewonnen van de Mirror Group, uitgever van de Daily Mirror. Of heeft eerder Associated Newspapers aangeklaagd, zoals prins Harry en zijn echtgenote Meghan wegens „ongefundeerde, onjuiste en smadelijke” verslaggeving. Zij kregen deels gelijk.

Maar het opvallendste is dat onder de klagers zich ook burgerrechtenactiviste Doreen Lawrence bevindt. Zij is de moeder van de in 1993 vermoorde zwarte student Stephen door een aantal witte mannen. Juist de Daily Mail stond haar de afgelopen decennia bij. De Mail publiceerde in 1997 een controversiële voorpagina met foto’s van vijf vermeende daders, met daarboven de kop „Moordenaars”. Twee werden uiteindelijk veroordeeld voor de moord. Onduidelijk is waarom de Mail Lawrence en haar familie zou hebben willen afluisteren.