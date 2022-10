Eenzaamheid bestaat niet, in het Belgisch volkscafé

Op de vloer liggen tegeltjes in patronen die vandaag als afzichtelijk worden beschouwd, omdat ze herinneren aan een smoezelig verleden. Investeerders smeren maar wat graag een verse laag beton over de steentjes, of kegelen het hele pand tegen de grond om ruimte te maken voor appartementen. Zo sneuvelen langzaam plekken waar met een pintje in de hand ooit alles werd besproken, in de veiligheid van een huiskamer, onder toeziend oog van de waardin; de scheve schaats van boer Jacques, de vete over een erfenis bij de familie De Ceukelaire, het handelen van premier Martens in het heikele dossier over de abortuswetgeving begin jaren negentig.

Ze bestaan nog wel, de Belgische volkscafés, maar net als het frietkot betreft het een uitstervende soort, slechts in leven gehouden door een clientèle die even oud is als het pand. Wanneer die klanten komen te overlijden, gaat binnen ook het licht uit.