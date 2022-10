Directeur ExxonMobil dreigde met stoppen gaswinning Groningen

Zichtbaar zenuwachtig schoof Rolf de Jong, directeur Upstream van ExxonMobil (2016-heden), vrijdag aan bij de parlementaire enquêtecommissie in Den Haag. Omdat zijn baas, Joost van Roost (president-directeur ExxonMobil), weigerde te verschijnen voor de commissie – en op basis van zijn Belgische nationaliteit daar ook niet toe verplicht is – kreeg De Jong veel vragen over onderhandelingen van zijn directeur met de Staat.

Zo zou er in januari 2013 „geslaagde beïnvloeding” zijn vanuit ExxonMobil op toenmalig minister Henk Kamp (Economische Zaken) om de gaswinning niet te verlagen, blijkt uit een interne mail van ExxonMobil. „Ik was daar niet bij”, zei De Jong, die begreep dat „van zo’n e-mail wenkbrauwen omhoog gaan” bij de commissie. „Ik ben er zelf niet zo van verschoten. Er vindt beïnvloeding over en weer plaats.”

In zijn periode als directeur kwam er een strafrechtelijk onderzoek naar de NAM, het dochterbedrijf van Shell en ExxonMobil, en de leidinggevenden van het bedrijf vanwege de schade aan woningen in het aardbevingsgebied. „Dat was een shockerende mededeling”, zei De Jong. Daarop besloot De Jong dat de hoogste bazen van ExxonMobil en Shell moesten praten met minister-president Mark Rutte (VVD). „Bij de NAM werkten mensen met de beste bedoelingen, zo konden we echt niet verder.”

In dat gesprek kwam naar voren dat de oliebedrijven af willen van een deel van hun juridische aansprakelijkheid. „Als je met deze problematiek van seismiciteit waar ook ter wereld geconfronteerd wordt leg je normaal gesproken de productie stil en ga je onderzoeken doen totdat je weet hoe het veilig verder kan”, zei De Jong. Maar de gaswinning stopzetten kon volgens De Jong niet in Nederland, want dan kon de NAM aansprakelijk worden gesteld dat Nederland in de kou zou komen te zitten.

Uiteindelijk werd die aansprakelijkheid overgeheveld naar de overheid. De minister zou zorgen voor een zogenaamde ‘winningsplicht’. Was die er niet gekomen dan zou dat „een dealbreaker” zijn, zei de Jong, die bevestigde dat ExxonMobil dan mogelijk helemaal zou stoppen met de gaswinning in Groningen. „Met alle dramatische gevolgen van dien.”

Minder versterking

Ook blijkt uit verschillende documenten en interne mails van de enquêtecommissie dat De Jong herhaaldelijk druk uitoefende op een kleinere versterkingsoperatie in Groningen. De NAM gaat daar niet over, maar betaalt via ‘de achterdeur’ wel alle kosten die ermee gepaard gaan en het directe gevolg zijn van de gaswinning. Maar welke kosten dat precies zijn, daarover voert de NAM een hevige strijd met de overheid.

Volgens De Jong heeft ExxonMobil „he-le-maal” geen invloed op de kosten die betaalt worden via die achterdeur. Toch blijkt uit een interne mail van De Jong, in handen van de commissie, dat hij opdracht gaf om „uitleg klaar te hebben” dat ExxonMobil aan een bepaald versterkingsproject niet zou meebetalen.

Een heldere uitleg daarover kon De Jong niet geven. Hij herhaalde dat zijn uitgangspunt continu was dat de meest risicovolle objecten eerst versterkt” moesten worden. Maar, zei voorzitter Tom van der Lee (GroenLinks), er bestaat en heeft nooit een lijst bestaan van de meest risicovolle panden in het aardbevingsgebied. De Jong wijst naar een rapport van TNO uit 2021, waarin staat dat slecht 800 panden versterkt hoeven te worden. In plaats van de ruim 27.000 panden die nu mogelijk versterkt worden.

Het rapport van TNO waar De Jong op doelt is vaker gebruikt door de NAM om te pleiten voor een kleinere versterkingsoperatie, maar in dat rapport worden geen specifieke panden aangewezen, maar alleen schattingen gemaakt.

