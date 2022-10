De toon van Remkes slaat beter aan dan het ‘toontje’ van Klaver

De persconferentie van Johan Remkes is net voorbij en Jesse Klaver (GroenLinks) komt voor de camera van de NOS om een reactie te geven. Die is bondig en opvallend monter: „Prima rapport. Het beleid staat nog overeind en Remkes doet er zelfs nog een schepje bovenop.”

In de huiskamer van Gerrit van den Heuvel (54), houder van 85.000 kippen in Stroe, valt deze politieke blijmoedigheid helemaal verkeerd. „Die jongen heeft echt een compleet ander verhaal gehoord dan ik.”

Van den Heuvel, een van de organisatoren van het grote trekkerprotest op 22 juni, stak even daarvoor nog de loftrompet over Remkes’ verhaal. „Hier hoeven we niet voor in de trekker te stappen”, zegt hij zodra de bestuurder uitgesproken is. „Echt niet.”

Het optreden van bemiddelaar Johan Remkes doet hem – een VVD-stemmer wiens stem de laatste keer naar de BoerBurgerBeweging (BBB) ging – denken aan de tijd dat hij nog wel vertrouwen in de politiek had. „Mannen als Lubbers. En nu Remkes. Daar gaat toch veel meer vanuit dan van zo iemand?”, zegt hij, terwijl hij naar de grote flatscreen wijst waarop Klaver opnieuw voorbijkomt. Ook inhoudelijk werpt Remkes’ verhaal hem terug in de tijd. In de goede zin van het woord, overigens: „We zijn weer terug bij waar we begin 2000 stonden, voor de PAS-regeling de aanpak van stikstof liet ontsporen. Innoveren, zoneren (per gebied bepalen welk type landbouw daar hoort), een stoffenbalans. Dat zijn gewoon goede plannen die verder gaan dan alleen maar ‘we kopen jullie uit’. Oud-landbouwministers als Veerman en Van Aartsen hadden het daar ook al over.”

Van den Heuvel leest weliswaar iets heel anders dan Klaver in het rapport, maar zijn conclusie is min of meer gelijkluidend. „We kunnen eindelijk verder.”

Geen misdadigers

In de week van het rapport-Remkes ging het veel over de toon waarop de oud-minister de boeren toesprak. Zijn verhaal wist vrijwel de hele Kamer, van D66 tot BBB, zowaar hoopvol te stemmen; een unicum in tijden van polarisatie. Als een Rijdende Rechter haalde hij voor even de hitte uit de Hollandse burenruzie die sinds 2019 woedt. Met vanzelfsprekend gezag bij alle partijen, de boeren incluis.

In menig boerenhuiskamer werd Remkes’ verhaal zelfs met een weggeslikte snik en een rollende traan ontvangen. Remkes zei dat hij tijdens zijn zomer vol gesprekken wanhoop had gezien op het gezicht van hele redelijke mensen. „Die regel raakte me”, vertelt de 62-jarige melkveehouder Piet Boer uit Biddinghuizen, bij Dronten. „En nu ik het opnieuw zeg, ontroert het me weer. Die erkenning, die hadden we zo nodig. Dat we geen misdadigers of vervuilers zijn.”

Boer is voorzitter van de stichting Zorg om Boer en Tuinder (ZOB), die met vrijwilligers in het hele land psychische zorg biedt aan boeren in nood. Eerder was hij bestuursvoorzitter bij FrieslandCampina. „Stikstofminister Van der Wal stak vlak na Remkes min of meer hetzelfde verhaal af. Maar haar geloof je op een of andere manier toch minder. Er zit toch iets in van: hier, excuses voor dat kaartje, en nou niet meer moeilijk doen.”

Dat Remkes een andere toon aansloeg lijkt voor buitenstaanders wellicht weinig relevant – de inhoud blijft immers overeind – maar is voor boeren van grote betekenis, vertelt hij, terwijl op de achtergrond een aantal van zijn 180 melkkoeien het op een loeien zet. „C’est le ton qui fait la musique, hè? In het verhaal van Remkes zit iets waardoor je hem gelooft. Als hij zegt dat hij van het platteland van Groningen komt en iets begrijpt van onze realiteit, dan voel je dat het echt is. En ja, het is zo’n vreselijk cliché, dat wij boeren altijd maar weer waardering nodig hebben. Dat heeft de bakker toch ook? Maar toch, ons werk is zo verbonden met onze familie, met onze grond. Dat is echt anders.”

Remkes’ toon wijkt ook op een andere manier af van die van het kabinet, volgens Piet Boer. „Hij verschuilt zich nergens achter. Bij veel andere politici is het verhaal toch: sorry, jullie moeten saneren. Niet van mij, maar vanwege dit rapport of dat rapport. Het wordt veel te juridisch gemaakt. Remkes zegt gewoon: we moeten dit aanpakken, want de bodem die vraagt dat van ons. Dat is taal die een boer begrijpt en die rechtdoet aan de realiteit waar natuurorganisaties op wijzen. Het achterstallig natuuronderhoud moet ter hand worden genomen.

Al deze boerenlof, ruim drie jaar na de stikstofkwestie tot uitbarsting kwam, roept de vraag op of hoe de crisis zou zijn verlopen als deze toon eerder getroffen zou zijn. Is wat er uitziet als een botsing van belangen uiteindelijk niet veel meer een conflict tussen verschillende mentaliteiten, dat om een ander communicatief repertoire vraagt dan technocratische confrontatie?

Waar komt de boerenonvrede vandaan? Lees- en kijktips voor meer context

De stikstofdiscussie kwam in september 2019 op scherp te staan toen dat D66-Kamerlid Tjeerd de Groot de sector het doembeeld van een gehalveerde veestapel voorschotelde. Drie weken later stond het Malieveld vol trekkers. Had dat niet anders gekund?

Kippenboer Van den Heuvel beschouwt het rapport-Remkes in elk geval als „een pak rammel” voor het kabinet. Vooral Rutte moet het ontgelden. „Dit gaat toch alle Nederlanders aan? Maar nu [bij de presentatie van het rapport, red.] is hij er weer niet bij. Ongelooflijk slecht.” Ook stikstofminister Van der Wal komt er niet goed vanaf. Van den Heuvel ging eens naar haar huis – naar eigen zeggen slechts om een spandoek voor haar deur op te hangen. „Hoe moeilijk is het nou, een beetje normaal communiceren? Het is toch ongelooflijk dat ze zo’n oude rot als Remkes nodig hebben.”

Gelekt gesprek

Over die communicatie kraakte Remkes misschien wel zijn opvallendste noot. Hij hield „politiek, media en de culturele voorhoede” een spiegel voor. Hoe in die kringen over het landelijk gebied „en de daar levende opvattingen” werd gesproken, „dat is voor veel mensen een steen des aanstoots.” Luister goed en geef inhoudelijk antwoord, adviseert hij. „En doe dat op de juiste toonhoogte.”

Dat die toonhoogte nog niet zomaar gevonden is blijkt al meteen na de presentatie. Het NOS-journaal heeft het over het uitkopen van 500 à 600 boeren, terwijl Remkes in zijn presentatie die boeren juist een keuze voorhoudt: veranderen, verhuizen of verkopen. De piekbelasters hoeven bovendien niet per se alleen boeren te zijn. Ook de rest van het bedrijfsleven komt ervoor in aanmerking. Die nuances gingen snel verloren, zo viel boer Van den Heuvel voor zijn televisie in Stroe op. „Zoals Remkes het vertelt, dat spreekt mij aan. Ik zou best naar de Noordoostpolder willen verhuizen, als de overheid me daarbij helpt. Maar ik wil niet worden verjaagd.”

Als klap op de vuurpijl ving een zogeheten hot mic, een openstaande microfoon die doorliep na de uitzending, later op woensdag een gesprek op tussen Jesse Klaver en een journalist, vlak na het interview bij de NOS. Het fragment vloog meteen het internet over. Even, heel even leek de polarisatie bezworen, maar de politisering van het debat rond duurzaamheid nam meteen weer de overhand.

Het ‘toontje’ van de opgenomen uitwisseling vormt een scherp contrast met de toon die Remkes even daarvoor bepleitte. De politicus smoest met de verslaggever dat het kabinet snel met een reactie op het rapport van Remkes moet komen voordat boeren echt zien wat erin staat en weer op hun trekkers stappen. „Alles waar ze boos over waren, dat blijft gewoon.” Inderdaad zwakten sommige boeren later in de week hun bijval voor Remkes’ advies alweer af.

Tegelijk: meer bewijs voor de stelling dat een stedelijke elite het platteland laat opdraaien voor haar eigen problemen, hebben boeren en hun aanhangers dankzij de gelekte opname niet nodig.

Ook in de opwinding over Klaver ging een nuance verloren: hij vertegenwoordigt het kabinet niet. Het is niet vreemd dat de leider van GroenLinks vaart wil maken met verduurzaming. Maar, krijgt de politiek het land in deze vaart mee?

Wie de hevigheid van de verontwaardiging registreerde kon denken: deze veenbrand is ook na een dappere poging van brandweerman Remkes nog niet geblust.