De Televizier-Ring: een feestje voor al dan niet huilende mannen

Even tot daaraan toe dat het zeven mannen waren uit wie het Nederlands publiek donderdagavond de winnaar van de Gouden Televizier-Ring mocht kiezen. Keuze was er uit twee setjes van elk twee mannen (John en Kees of Niels en Jeroen) en één trio niet meer zulke heel „jonge jongens” zoals ze zichzelf omschreven (Giel, Thomas en Stefan). Maar kijk nou, wie er in álle andere categorieën wonnen: Soy kreeg een ster voor Talent, Tim kreeg er een voor Impact en één voor presentatie. Frank werd gekozen als Acteur, Robbert verdiende de prijs voor beste online videoserie. En ook het beste televisiefragment van het afgelopen jaar was voor Max die F1-wereldkampioen werd. De jongens wonnen van jongens, want onder de genomineerden telde ik één hen (Raven) en één vrouw (Angela). De enige prijs die in een jurk in ontvangst werd genomen (door Anne-Mar), was die voor het jeugdprogramma Help ik heb kanker.

Ga ik nou serieus de discussie over gender-inclusiviteit van Grote Prijzen oppoken? Welnee, ik pieker er niet over. Het waren juist de Televizier-uitdelers die in 2019 voorop liepen door de acteurscategorieën m en v samen te voegen. Toen moest de heibel over het ene Gouden Kalf dat sinds 2021 wordt uitgereikt aan een acteur m/v nog beginnen. Niet iedereen vond zo’n genderneutrale prijs een eerlijke oplossing voor ongelijkheid. Actrices zeiden dat zij nu juist minder kans hadden om te worden genomineerd, omdat er voor vrouwen minder goede rollen zijn. Voor televisie mensen en talenten geldt dat vast allemaal niet. Dus, misschien toeval, of niet, in elk geval, het viel me gewoon op.

Mini-theatervoorstelling

Het satirische programma Even tot hier van BNNVARA won de ring. Niet de realitysoap De Bevers van oud-voetballer en volkszanger John de Bever die met borden langs de snelweg en reclame-vliegtuigjes half Brabant had gemobiliseerd om op hem te stemmen. Het programma Het jachtseizoen dat begon op YouTube en nog maar net is overgestapt naar televisie won ook niet. Voor programmamakers is het vast een opluchting dat een ‘echt’ televisie-programma de prijs kreeg, en dan ook nog van 70 procent van de stemmers. Jeroen Woe en Niels van der Laan maken van elk programma een volledige mini-theatervoorstelling met daarin het nieuws van de week ervoor, een hoge grapdichtheid, zelf geschreven liedjes door of met anderen gezongen én elke keer een ‘heel simpel liedje over een best wel ingewikkeld onderwerp’. In één minuut op rijm en met muziek uitleg over de kabinetsformatie, de boosterprik en een apenpokken of waarom Finland en Zweden wel/niet bij de NAVO moeten.

Nog even over de winnende mannen. Soy Kroon sprak in zijn dankwoord over „je kwetsbaar opstellen” en „jezelf zijn” en dat je er dan wel komt. Daarna bedankte hij de mensen bij de EO voor hun „pure vertrouwen” in hem als Jezus – dat was vanwege zijn rol in The Passion. Tim Hofman vond het zijn missie om met Boos! mensen zonder macht zich veilig te laten voelen, en mensen mét macht benauwd. Precies wat hij zei toen hij dit jaar voor Boos! de Zilveren Nipkowprijs in ontvangst nam. Met zoveel prijzen raken de dankwoorden wel op natuurlijk. Verder wenste hij iedereen een „veilige afterparty”. Winnaar Frank Lammers riep publiek en kijkers op de strijd van de Iraanse vrouwen te steunen.

Presentator Philip Frerik wees ons op een trend, de huilende man op tv. Jan de Hoop deed het, Matthijs van Nieuwkerk, zelfs Maarten van Rossem. In de spiegel van Televizier 2022 zagen we gevoel, emotie en mannen met zwarte nagellak. Het is maar net wie de ring past.

Tot hier.