De jachtbouwers in Monaco zijn optimistisch – en praten niet over de oorlog

Op een hoek van de Monaco Yacht Show staat een groep Nederlanders geamuseerd te kijken hoe een tweezits-onderzeebootje de haven in zakt. Bert Houtman, eigenaar van fabrikant U-Boat Worx, ziet toe hoe potentiële kopers zich vergapen aan dit speeltje voor de rijken. Houtman, die zijn vermogen vergaarde met de verkoop van aandelen in softwarebedrijf Exact, werkt nu al ruim twee decennia in het ‘maritieme entertainment’. Hij is een vaste standhouder op de prestigieuze botenbeurs in het prinsdom.

Aan de kade in Monaco helpen medewerkers van U-Boat Worx belangstellenden bij een proefduik. De interesse voor Houtmans vaartuigje, dat 6 ton moet kosten, is aanzienlijk. Wel ontbreken dit jaar kooplustige Russen. „Ze zijn er niet”, lacht Houtman, „want ik zie geen prostituees.”

Bert Houtman is niet alleen in Monaco om zijn bootjes te slijten aan vermogende particulieren, onderwaterfilmers en maritiem onderzoekers. Hij zoekt ook investeerders voor een volgend „krankzinnig onderzee-avontuur”: een ‘onderwaterrestaurant’ voor luxueuze feesten en partijen. De kosten van dat project heeft hij becijferd op 23 miljoen euro. En voor realisatie van deze „Jules Verne-droom” zijn partners nodig. Dan kan je straks met honderd mensen eten terwijl je op 200 meter diepte vaart. Houtman: „Als Ringo Starr dan ook nog komt optreden, zou dat helemaal ultiem zijn.” De ex-Beatle vertolkte het fameuze nummer Yellow Submarine.

Oekraïne taboe

Dat Houtman een grap durft te maken over Russen, maakt hem op de beurs tot uitzondering. Veel van de jachtbouwers die hun pronkstukken in Monaco hebben aangemeerd, zijn voorzichtig met kritische uitlatingen over een groep mensen die de voorbije jaren goede klanten zijn gebleken. Journalistieke pottenkijkers zijn sowieso niet overal gewenst, maar praten over de Russische inval in Oekraïne is echt taboe. Woordvoerders en verkopers bij de stands willen niet of nauwelijks uitweiden over ‘de kwestie’. Interviewverzoeken worden afgewezen vanwege ‘tijdgebrek’.

Nederlandse werven liggen sinds enige tijd onder vuur omdat ze jachten bouwen of hebben gebouwd voor Russische oligarchen op de Europese sanctielijst. Wervenkoepel Feadship (zo’n 700 miljoen euro omzet in 2020), Heesen Yachts in Oss (233 miljoen euro), Oceanco in Alblasserdam (293 miljoen) en Damen Yachting in Vlissingen (418 miljoen) bouwden volgens het Amerikaanse zakenblad Forbes en onderzoekssite Follow The Money de voorbije jaren jachten voor diverse Russische opdrachtgevers – veelal geregistreerd met een vennootschap in fiscaal vriendelijke, zonnige oorden als Cyprus, Malta of de Kaaimaneilanden.

Met name Heesen botste op de anti-Russische stemming. De scheepswerf was tot deze zomer in handen van de Russische oligarch Vagit Alekperov, eigenaar van energieconcern Lukoil en steunpilaar van Poetin. Door die banden met het Kremlin plaatsten de Britten hem al op een sanctielijst. Het superjacht Galactica, bij Heesen in aanbouw voor een Russische klant, stuitte op een exportverbod. Heesen reageerde daarop door de werf statutair onder leiding te plaatsen van een Nederlands stichtingsbestuur, maar onduidelijk is of Alekperov de eigendom heeft overgedragen.

Scheepswerf Heesen was tot juli in handen van Russische oligarch

Arthur Brouwer, bestuursvoorzitter van Heesen, noemt Heesen nu in ieder geval „weer 100 procent” Nederlands. De werf bouwt nog wel voor Russen, verklaarde hij aan het begin van de beurs in Monaco, maar er vinden geen leveringen plaats zolang de sancties gelden.

De situatie bij de werf is „bijna back to normal’, aldus Brouwer. „We hebben te maken met een kleine slowdown, maar hangen niet aan de klif.”

Volgens de bestuurder is de jachtmarkt goed, en neemt de groep potentiële kopers nog steeds toe. Het aantal miljardairs steeg de laatste twintig jaar met jaarlijks 8 procent. Ook de toename van ultrarijken in de Verenigde Staten biedt perspectief: er wonen nu 140.000 mensen met een vermogen van meer dan 50 miljoen. „Er is een overvloed aan rijkdom”, analyseerde Brouwer. Amazon-baas Jeff Bezos, de rijkste man op aarde, laat intussen bij Oceanco een futuristisch zeilschip bouwen van 127 meter lang. Kosten: een half miljard dollar. Ook regisseur Steven Spielberg heeft een order geplaatst bij de rederij uit Alblasserdam.

Optimisme over orders

Ook zonder de Russische vraag heerst bij de jachtbouwers op de beurs optimisme. Heesen bouwt, naar eigen opgave, aan dertien jachten. Voor zijn stand in Monaco dobbert de Lusine, een jacht van 60 meter dat vorig jaar uit het dok gleed. Bezoekers mogen rondkijken op het strak vormgegeven schip.

Bij Amels, de jachtdivisie van Damen Shipyards, wordt de Russische affaire eveneens genegeerd en heerst een gemoedelijke stemming. „Het gaat goed, we hebben nauwelijks last”, zegt de woordvoerder. Directievoorzitter Rose Damen, dochter van oprichter Kommer Damen, verklaarde onlangs dat er orders liggen voor twaalf boten.

Ook Amels leverde schepen aan Russische oligarchen, onder wie Oleg Tinkov, vaar- en wielerfan en verklaard tegenstander van Poetin. Voor Tinkov bouwde Damen La Datcha, een sportief superjacht waarmee ‘de Russische Richard Branson’ tochten naar de Noord- en Zuidpool kan maken. Damen doet nog steeds onderhouds- en reparatiewerk aan La Datcha. Dat is niet in strijd met het sanctieregime.

Megajacht Silver Wind in Port Hercules tijdens de Monaco Yacht Show. Foto Valery Hache / AFP

Werven hoeven overigens niet omhoog te zitten met megajachten die niet naar Rusland mogen. Er is altijd wel een bestemming voor te vinden. Zo legt Icon Yachts uit Harlingen zich toe op ombouw en renovatie. Operationeel directeur Sikke Jan Wynia: „Sommige schepen zou je naar de schroothoop kunnen brengen, maar wij proberen ze op te kalefateren voor een nieuwe eigenaar. Ze krijgen bijvoorbeeld een tweede leven als expeditieschip.”

Verduurzaming wordt issue

Icon Yachts, dat een Russische eigenaar had, is sinds vorig jaar zomer in handen van de Zwitserse zakenman Micca Ferrero. Hij heeft grote ambities, vertelt hij in een vluchtig rendez-vous bij zijn stand. „Juist nu is hergebruik en verduurzaming een issue.”

Die opvatting vertolkt ook Perry van Oossanen, eigenaar van Van Oossanen Naval Architects uit Wageningen. Hij ontwerpt schepen, onder meer voor Heesen, en heeft een lab voor digitale testen om energieverbruik van jachten te verminderen. „Het pleidooi om energiezuinig te varen was lang aan dovemansoren gericht. Het verhaal was steeds: die jachten varen toch niet, want het zijn drijvende appartementen.” Maar nu kantelt het: „Eigenaren nemen eindelijk verantwoordelijkheid.”

Dat kan ver gaan. Zo annuleerde een Zwitserse klant recentelijk zijn bestelling omdat Van Oossanen niet kon garanderen dat het 55-meterjacht energie-neutraal kon varen. „We moeten steeds opnieuw beginnen met tekenen. Je komt op langere en slankere boten uit.”

Maar de jachtbouw is nog lang niet in het groene paradijs, stelt Van Oossanen. Pogingen alternatieve ‘schone’ motorbrandstoffen in te zetten, mislukken nogal eens, waardoor scheepseigenaren het vaak noodgedwongen houden op vervuilende diesel. Van Oossanen: „Wij kunnen wel een schip op waterstof laten varen, maar er is geen waterstof te krijgen.”

Duitse nerds

Dat er meer aanzetten zijn voor duurzamer jachtbouw, is ook in Monaco te zien. In een vitrine op de Yacht Show is de emissievrije e-motor te zien die motorenfabrikant Freudenberg uit München ontwikkelt met de Duitse jachtbouwer Lürssen. Freudenberg experimenteert met de e-motor in Flixbussen, die een Europees langeafstandsnet onderhouden. De motorbouwer hoopt binnen afzienbare tijd ook jachten van zo’n e-motor te voorzien. „We werken er al twintig jaar aan”, zegt Michael Milch, directeur strategie voor de consumentenmarkt. „Maar we zijn degelijke Duitse nerds, hè. Het duurt even.”

Peter Lürssen, eigenaar van de jachtbouwer, is ook een prominent lid van de Water Revolution Foundation: een club internationale jachtbouwers die de branche willen verduurzamen. De voorzitter ervan is een Nederlander, Henk de Vries, van Jachtbouw De Vries uit Aalsmeer.

En Peter Lürssen is óók eigenaar van het bedrijf dat een jacht bouwde voor Poetin – zoals veel Russen goede klanten waren van Europese jachtbouwers. „Laten we eerlijk zijn, we hebben best een beetje weggekeken”, zegt Bert Houtman, terwijl hij de haven overziet.

Poetin had trouwens ook te maken met U-Boat Worx. De Russische president inspecteerde een jaar of vijf geleden met een onderzeeër van Houtman een gezonken Russisch marineschip uit de 19de eeuw. Een filmpje daarvan dook onlangs op na de explosie van de Nord Stream-gaspijpleiding. „Daar hadden we niks mee te maken, natuurlijk”, zegt Houtman. „Maar toen wisten we toch al dat het niet helemaal koosjer was.”