De natuurkunde van het krioelen

Wie ooit een grote zwerm spreeuwen heeft gezien, kan bijna niet níet onder de indruk zijn. Dichte wolken van duizenden, tienduizenden stipjes die sierlijk onverwachte wendingen maken in een verbazende eensgezindheid. Hoe doen die dieren dat, zonder dat er blijkbaar een opperspreeuw bevelen geeft? Hoe vormen duizenden vogels een gigantische natuurlijke lava-lamp?

Want dat is hoe natuurkundigen ernaar kijken: als iets dat lijkt op een kolkende vloeistof, al is er dan één belangrijk verschil. Anders dan de dode atomen en moleculen in een glas water, vliegt iedere spreeuw op eigen kracht.

„Het zijn zelf-aangedreven deeltjes die samen georganiseerde beweging creëren zonder een leider”, zegt Cristina Marchetti, natuurkundige aan de University of California in Santa Barbara. Marchetti is een van de pioniers van actieve materie. Die nieuwe tak van de natuurkunde probeert niet alleen zwermende spreeuwen te beschrijven en te begrijpen, maar ook scholen vissen, bacteriën, menselijke cellen, verzamelingen minirobotjes, zelfs mensenmassa’s tijdens sportevenementen of metalconcerten.

Eind augustus kwamen actieve-materie-onderzoekers van over de wereld naar het Lorentz Centre Leiden voor een miniconferentie over het onderwerp Marchetti was er keynote spreker. Na afloop legt ze het nog eens simpel uit: „Actieve materie is een soort raamwerk om zaken die we bijvoorbeeld in de biologie zien, te begrijpen met een natuurkundige blik.”

Samenklitten in dichte rijen

Die blik is nadrukkelijk niet gericht op details. In plaats van spreeuwen kan een zwerm bijvoorbeeld ook bestaan uit E. coli-bacteriën, die voorkomen in uitwerpselen, en regelmatig voor voedselvergiftiging zorgen. Het zijn staafvormige bacteriën, aangedreven door een zwiepend staartje. Microscoopopnamen van de bacteriën op een vlakke ondergrond laten zien hoe ze krioelen in kolkende patronen, maar in hogere dichtheden kunnen ze ineens samenklitten in dichte rijen, als bakstenen in een muur. Ze vormen een dichte film waarin antibiotica of immuuncellen lastig binnendringen.

... net zoals vogels ...

„Die overgang lijkt op een fase-overgang”, zegt Marchetti. Fase-overgangen, zoals die van water dat verandert in ijs of in stoom, zijn voor natuurkundigen dé manier om het collectief gedrag van stoffen te begrijpen, en te generaliseren: moleculen en smeltpunten verschillen, maar de fase-overgangen lijken op elkaar. Er is altijd een vaste grenswaarde, bijvoorbeeld het vriespunt, waar het collectief gedrag van de deeltjes opeens kwalitatief verandert.

„Het startschot van actieve materie als vakgebied was de zwerm van Tamàs Viczek”, vertelt Marchetti. Deze theoretisch natuurkundige van de Eötvös universiteit in Boedapest beschreef in 1995 een simpel model voor een virtuele zwerm. Ieder deeltje stuwt zichzelf voort met dezelfde snelheid en neemt de richting aan van de dichtstbijzijnde deeltjes, plus een kleine willekeurige afwijking.

Het was een eenvoudig maar ook logisch model: ook zwermende vogels en vissen in scholen imiteren ongeveer wat hun buren doen. Vergelijkbare algoritmen werden al gebruikt om kuddes dieren te simuleren. Bijvoorbeeld de kudde gnoes die in de Disney-film The Lion King het leeuwtje Simba onder de voet dreigt te lopen.

Viczek liet zien dat zijn oersimpele zwerm interessant natuurkundig gedrag vertoonde: fase-overgangen. Als de deeltjes niet al te dicht gezaaid zijn, bewegen ze min of meer willekeurig door elkaar, maar boven een bepaalde dichtheidsgrens gaan ze samenklonteren. „Dan vormen ze een zwerm. Een soort fase-overgang, maar dan van een nieuwe soort”, zegt Marchetti.

... en vissen.

Natuurkundigen begonnen andere zelf-voortstuwende deeltjes te onderzoeken, van bacteriën, spreeuwen en kuddedieren tot wormen, auto’s of zelfs spermacellen. Ook begonnen ze hun eigen actieve deeltjes te maken, bijvoorbeeld microzwemmers: micrometers grote plastic bolletjes met aan één kant een chemische coating die ze voortstuwt in een oplossing van verdunde waterstofperoxide.

Onder de microscoop is te zien hoe zulke ronddarrende bolletjes op onverwachte manieren samenklonteren. Marchetti: „Je zou iets als een gas verwachten: de deeltjes verspreiden zich gelijkmatig en dat is het dan. Saai.”

Maar de eigen aandrijving van de microzwemmers maakt het verschil: de deeltjes vormen nu een soort wandelende eilanden die zich uitbreiden en verplaatsen, maar nooit de hele ruimte innemen. Luca Giomi, theoretisch natuurkundige aan de Universiteit Leiden, die ook bij het interview is aangeschoven, noemt het „een soort verkeersopstoppingen”. Geen gas, maar ook geen vloeistof.

Kunstmatige wond

Ook voortplantende golven, bekend uit de dode natuurkunde, zijn terug te vinden. Als in een laagje cellen op een glazen plaatje met een kras een soort kunstmatige ‘wond’ gemaakt wordt, groeien de cellen aan weerszijden naar binnen. Het is een simpel model voor wondheling, zegt Marchetti.

„We zien dat de cellen dat op een coherente manier doen: ze lijken doelgericht de kloof in te bewegen. Hoe doen ze dat? Eerst leek het erop dat de cellen aan de rand een soort voortrekkersrol hebben.”

Bij nader onderzoek naar de krachten tussen cellen bleken ze echter allemaal even hard mee te doen. Daarbij wekken ze een soort golven op.

Marchetti: „Cellen krimpen en zetten uit, oefenen daarmee kracht uit op hun buren, die dan ook weer krimpen en uitzetten. Zo ontstaan golven, die door het weefsel lopen, en die het dichten van de kloof weer aan te lijken drijven.”

Hoe simpel het individuele gedrag van de actieve deeltjes ook is, zegt Giomi, het kan de zwerm als geheel toch een soort intelligentie verlenen. Het zwermen van spreeuwen beschermt ze tegen roofvogels. „Als je een van de velen bent, is je kans om slachtoffer te worden natuurlijk sowieso kleiner. Maar het zwermen en de onvoorspelbare wendingen beletten de roofvogel ook om zich op één slachtoffer te focussen.”

Uitzaaien van kankercellen

De beschermende kracht van de zwerm onderzoekt Giomi zelf in een project waarbij hij het uitzaaien van kankercellen met de actieve materie-bril bekijkt. „De afgelopen jaren is gebleken dat uitzaaiiingen van tumoren vrijwel nooit uit een enkele tumorcel bestaan.”

Als tumorcellen zich afsplitsen, en de reis door een lichaam met een vijandig immuunsysteem ondernemen, doen ze dat altijd in een soort druppels van tientallen cellen. Hoe de tumorcellen dat klaarspelen, en welke collectieve effecten uit de actieve materie-trukendoos daarbij worden ingezet, is nog onbekend. „Maar het zou kunnen helpen begrijpen waarom uitzaaiingen zo hardnekkig zijn, en misschien zelfs kunnen bijdragen aan therapieën.”

Maar naast spreeuwen of cellen kunnen de actieve deeltjes ook mensen zijn. Onderzoekers Nicolas Bain en Denis Bartolo van de Universiteit van Lyon analyseerden de bewegingen van duizenden hardlopers in afwachting van de start van de Chicago Marathon (Science, 2019). Als het hek aan de voorkant van het startvak wordt geopend, komt er aan de een golf van opstartende hardlopers aan de gang die zich met vaste snelheid naar achteren verplaatst. Marchetti: „Golven ontstaan als naburige zaken met elkaar interacteren. Wat er precies op elkaar reageert, maakt niet uit, wiskundig zijn al die golven precies hetzelfde.”

Ook een mens is soms niet meer dan een simpel zelfaangedreven deeltje.