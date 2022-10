De EU: winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede (2012) én leverancier van oorlogswapens (2022)

Herman Van Rompuy draaide er tien jaar geleden in Oslo niet omheen: „Oorlog is zo oud als Europa. Ons continent draagt de littekens van speren en zwaarden, van kanonnen en geweren, loopgraven en tanks.” Hij haalde Herodotus aan. „In vredestijd begraven zonen hun vaders, in oorlogstijd vaders hun zonen.”

De Europese Unie kent daarom maar één fundamentele reden van bestaan: het bevorderen van broederschap tussen Europese naties. „Dat is onze opgave vandaag. Dat was de opgave van vorige generaties. Dat zal de opgave zijn voor de generaties die na ons komen.”

Verbroedering en vergeving na oorlog: het ideële dna van de Europese Unie. Tien jaar geleden mocht Van Rompuy, toen voorzitter van de Europese Raad, namens de EU in Oslo de Nobelprijs voor de Vrede in ontvangst nemen. Zijn das zat niet helemaal perfect, maar zijn toespraak was krachtig én optimistisch. Zijn chefs, de Europese regeringsleiders, zaten op de eerste rij. Niet iedereen was overigens volledig aanwezig – naast Rutte zat de Bulgaarse premier Bojko Borisov, en die sloot minutenlang de ogen. Van Rompuy: „Uiteindelijk kwam blijvende vrede naar Europa.”

Blijvende vrede, het was in West-Europa net zo vanzelfsprekend als water uit de kraan. Steeds weer werden dezelfde foto’s uit de kast gehaald: de Duitse kanselier Kohl en de Franse president Mitterand, hand in hand op een begraafplaats in Verdun (1984), de Duitse kanselier Willy Brandt, knielend voor een monument in Warschau (1970). Feestredes over Europese verbroedering waren sleets geworden.

Tot 24 februari 2022, toen voor het continent een nieuwe tijdrekening begon. Op de vierde dag van Poetins oorlog nam Brussel en passant een vergaand besluit. De Europese Unie ging er voor het eerst in haar geschiedenis toe over de aanschaf van wapens te financieren voor een land in oorlog. EU-buitenlandchef Josep Borrell: „Er is weer een taboe gesneuveld. Het taboe dat de Europese Unie wapens levert in een oorlog. Ja, dat doen we nu. We leven in ongekende tijden. [...] We zien ons geconfronteerd met de pest van oorlog, zoals in de Bijbel. Het is de eerste keer in de geschiedenis dat de EU wapens levert aan een ander land.”

De wapenleveranties worden gefinancierd uit een potje dat buiten de EU-begroting staat: de Europese verdragen verbieden de financiering van wapens. Inmiddels is uit het potje 2,5 miljard euro gehaald voor Oekraïne. De naam van dit bijzondere fonds: de Europese Vredesfaciliteit. De ironie van deze naam ontging weinigen.

Portret van een vredesproject in oorlogstijd.

Het Europese project definieerde zichzelf vanaf het prille begin, kort na de Tweede Wereldoorlog, als vredesmissie: praktische samenwerking moest aartsvijanden Duitsland en Frankrijk met elkaar verzoenen. Dat lukte. Bijna een halve eeuw later volgde een nieuw vredesproject. Het Oostblok implodeerde, het IJzeren Gordijn ging open, Duitsland werd herenigd en de voormalige Warschaupact-landen werden snel en vol verwachting lid van de EU. Weer wist Europa een geopolitieke tegenstelling te overbruggen.

Poetins oorlog in Oekraïne overschaduwt die twee historische prestaties. De EU moet nu een antwoord vinden op ongekende agressie aan de oostgrens. Dát is de nieuwe existentiële kwestie. Ook al wordt op haar grondgebied niet gevochten en zijn er geen traditionele oorlogsverklaringen uitgewisseld, er kan geen twijfel over bestaan dat de EU een onmisbare bondgenoot is voor Oekraïne. Als Poetin in een koortsachtige toespraak op het Rode Plein uithaalt naar het Westen, dan doelt hij óók op Brussel.

Staat het vredesproject nu onder druk? Integendeel, zegt Van Rompuy in een telefoongesprek met NRC. „Ik denk een eenvoudige gedachte: er is in die zeventig jaar nooit oorlog geweest. Alleen op de westelijke Balkan, en nu in Oekraïne. Dat is het bewijs dat het succesvol is als vredesproject. Ik stel vast dat buiten de Unie het nationalisme nog altijd domineert, zeker in Rusland: Make Russia great again . Dat hoor ik in Europa niet.” Van Rompuy toont zich positief: „Eén van de grote dingen die verwezenlijkt zijn: agressief nationalisme is verdwenen in Europa. België, Frankrijk, Duitsland: niemand die daar mee nog bezig is. Dat zei Mitterand al: „Nationalisme, c’est la guerre!”

De oorlog dwingt de geopolitieke kleuter EU om in een paar maanden tijd volwassen te worden

Het is ook helemaal niet vreemd dat het vredesproject EU wapens levert aan een land in oorlog, vervolgt Van Rompuy. „Het gezegde gaat: als u vrede wil, moet u zich op de oorlog voorbereiden. Daar is geen enkele contradictie. Er is nergens geschreven dat een vredesproject pacifisme is tot het uiterste. In de oude christelijke leer: dit gaat om de rechtvaardige oorlog.”

Toch past het vredesproject zich in hoog tempo aan. In Brussel sneuvelt elke week wel een taboe. Oekraïne en Moldavië zijn kandidaat-lid geworden. De energievoorziening wordt overhoop gehaald: huisdealer Rusland wordt vervangen door een hele reeks aanbieders, variërend van de VS tot Azerbeidzjan. De Europese afhankelijkheid van Russische energie wordt nu als een enorme stupiditeit gezien. In de ene sanctieronde na de andere – Brussel sleutelde deze week aan pakket acht – wordt de druk op Rusland opgevoerd. Het is moeilijker voor Russen om toeristenvisa te krijgen, sommige landen mogen ze helemaal niet in.

Lidstaten leveren bovendien in hoog tempo geavanceerde wapens aan Kiev, die deels door de EU worden betaald. Bovenop nationale trainingsmissies gaat de EU dit najaar Oekraïense militairen opleiden. Volgens Der Spiegel zou het gaan om 15.000 man. De EU steunt Kiev ook met miljarden, op een moment dat de eigen economie geteisterd wordt door gierende inflatie en een energiecrisis.

Jaren werd in Brussel gepraat over een assertievere houding op het wereldtoneel. De shock van een anti-EU-president in het Witte Huis, gecombineerd met een steeds agressievere economische machtsontplooiing van China, leidde er in 2019 al toe dat Ursula von der Leyen aantrad met de belofte een „geopolitieke” Europese commissie te zullen leiden. Borrell kwam eind 2021 na een consultatieproces van jaren met een „strategisch kompas”, dat voorziet in kleinschalige Europese militaire samenwerking als aanvulling op de NAVO. De chaos op het vliegveld in Kabul in de zomer van 2021 had aangetoond dat de EU niet eens in staat was een luchthaven te ontzetten en onderdanen te evacueren als de VS niet meewerken. De oorlog dwong de EU woorden om te zetten in daden.

„De invasie in Oekraïne, de energie-oorlog en eerder al de pandemie: steeds is de les dat Europa zich beter moet kunnen verdedigen”, zegt Pascal Lamy, voormalig Eurocommissaris en baas van de Wereldhandelsorganisatie. „Juist om een vredesproject te blijven, is die eigen bescherming cruciaal.” Van Rompuy: „Deze crisis legt, zoals elke crisis, tekortkomingen bloot die moeten worden aangepakt. Maar ook vindt men een eenheid die men tevoren niet had. Men heeft altijd een crisis nodig. Men gaat tot hervormingen over als er geen andere keuze is! Met de rug tegen de muur wordt iedereen moedig!”

De oorlog dwingt de geopolitieke kleuter EU in een paar maanden tijd volwassen te worden. Het is niet de eerste keer dat een externe schok veranderingen aanjaagt. Na de financiële crisis van 2008 en in de coronapandemie ging de EU ook opeens wegen in die kort daarvoor onbegaanbaar geacht werden. Na covid ging de EU geld lenen op de kapitaalmarkt, na de financiële crisis kreeg de EU een bankenunie toen nationaal bankbeleid deels naar Europa werd overgeheveld. In Poetins oorlog wordt de traditionele soft power ook een hard power – hoewel van een Europees leger geen sprake is.

De EU maakt in korte tijd grote veranderingen door, maar krijgt ze daardoor ook fundamenteel een ander karakter? Je zou het denken, als je luistert naar hoe premier Mark Rutte het in 2012, het jaar van de Nobelprijs, nog zonneklaar stelde: meer dan een vehikel voor vrijhandel, bedrijven, werkgelegenheid en schaalvergroting was de EU volgens hem niet. Met „bevlogen verhalen over normen en waarden” had de premier niets.

In 2022 put Rutte zich uit om te onderstrepen hoezeer de oorlog in Oekraïne óók een Europese is. Op 17 juni, tijdens zijn wekelijkse persconferentie, benadrukte hij nog eens hoe belangrijk het is dat Nederland „ingebed is in die Europese Unie. We hebben elkaar nodig om ervoor te zorgen dat we allemaal veilig zijn.”

Maar volgens Van Rompuy is het een illusie te denken dat de EU eerder slechts een handelsproject was. „Dat is wellicht een lange Nederlandse misvatting”, zegt hij. „De EU heeft voortdurend beslissingen genomen die veel verder gaan dan de handel.” Ook, of misschien júíst, het veelbesproken Associatieverdrag met Oekraïne, dat voor een eerdere botsing met Rusland zorgde en in Nederland tot een veelbesproken referendum leidde. „Natuurlijk was dat een zuiver politieke beslissing!”

Volgens Herman Van Rompuy is het een illusie te denken dat de EU eerder slechts een handelsproject was

Handel en internationale samenwerking, economie en politiek: voor de EU zijn ze vanzelfsprekend met elkaar verbonden. Ging het om Europese buitenlandpolitiek, dan was het traditioneel vooral de handelsafdeling die de lijnen uitzette. Europa was wereldkampioen vrijhandel, en niet louter uit economische motieven: óók vanuit de gedachte dat economische betrekkingen aan politieke verbondenheid voorafgaan.

Dat principe staat al langer onder druk. Onder Trump werd de EU tot haar afgrijzen plots een handelsoorlog ingezogen. Met China worden de betrekkingen in plaats van warmer steeds koeler. En dat de zogenoemde ‘Wandel durch Handel’ (verandering via handel) van Duitsland geen groot succes blijkt als het om Rusland gaat, is inmiddels overduidelijk.

„De fout die sommigen hebben begaan, is te denken dat iedereen is zoals de Europeanen”, zegt Van Rompuy. „Er is geen enkele reden om af te stappen van onze eigen economische integratie. Maar we moeten minder naïef zijn met andere landen.”

Ook op dat terrein verschoot de EU al vóór 24 februari van kleur. Wat er voor in de plaats komt, heet ‘strategische autonomie’, een van oorsprong Frans idee dat inmiddels ook door Duitsland wordt omarmd. Het betekent dat Europa zich op cruciale terreinen – microchips, waterstof – onafhankelijker maakt. Soms door meer zelf te produceren, soms door het aantal leveranciers te verhogen en niet langer op één aanbieder te leunen. Vooral op energiegebied moet de EU veel onafhankelijker worden, door te besparen, te vergroenen, en inkoop te spreiden over veel leveranciers. Daarmee is de Green Deal, die ten doel stelt dat de EU in 2050 klimaatneutraal is, volgens Lamy ook te zien als onderdeel van het ‘vredesproject’. „De realiteit is dat de enige manier waarop EU zijn afhankelijkheid van andere machtsblokken kan verminderen, de beweging is naar hernieuwbare energie. En ook dat draagt bij aan de vrede.”

Tien jaar na de Nobelprijs voor de Vrede is de EU een trouwe en onmisbare bondgenoot van een buurland, Oekraïne, dat belegerd wordt door een kernmacht die er niet meer voor terugdeinst met nucleaire wapens te dreigen. De Europese eensgezindheid is opmerkelijk, al zijn het vooral de Baltische landen en Polen die steeds weer het voortouw nemen om steun aan Kiev uit te breiden. Aan elke maatregel gaat naar goed Brussel gebruik fikse politieke strijd vooraf, maar uiteindelijk komen die maatregelen er wél.

Het draagvlak onder Europese burgers voor solidariteit met Oekraïne was in de eerste zeven oorlogsmaanden opvallend groot. Inmiddels komt de oorlog steeds dichterbij: inflatie en duizelingwekkende energieprijzen kunnen de solidariteit zo maar ondergraven. Poetins oorlog stelt de hele EU op de proef, en die proef is nog lang niet voorbij.