Commissaris van de Koning René Paas: ‘De relatie met Kamp was afstandelijk’

Toen René Paas in 2016 aantrad als Commissaris van de Koning van de provincie Groningen duurde het drie maanden voordat hij een kop koffie dronk met minister Henk Kamp (Economische Zaken, VVD). Terwijl op dat moment grote belangen speelden op het Groningse gasdossier: onder meer het herstel van schade aan huizen door de aardbevingen verliep moeizaam en traag. „Ik ben er nooit in geslaagd een innige band op te bouwen met minister Kamp”, zei Paas vrijdag voor de parlementaire enquêtecommissie in Den Haag. „De relatie was afstandelijk.”

Met Kamps opvolgers Eric Wiebes (VVD) was er meer contact. Er kwamen bestuurlijke overleggen tussen het Rijk en de regio, en in de afgelopen jaren werd meerdere keren onderhandeld met het Rijk. Onder andere na het besluit in 2018 om in de toekomst te stoppen met de Groningse gaswinning – een besluit waar „iedereen verbaasd en euforisch” over was, aldus Paas. Maar, zei hij, „die euforie duurde maar een dag”, nadat bleek dat met het dichtdraaien van de gaskraan ook de versterkingsoperatie tijdelijk werd gestopt. „Dit betekende dat meer dan 3.000 gezinnen langer in onzekerheid zaten.” De provincie schortte daarop de onderhandelingen met de minister tijdelijk op.

‘Een beschamende vertoning’

Ook onderhandelde Paas met het Rijk over geld voor het perspectief van de regio. Daaruit kwam het Nationaal Programma Groningen (NPG): een subsidiepot van 1,15 miljard euro voor projecten die de toekomst van Groningen versterken. Alleen zou dat geld „een startkapitaal” zijn, zei Paas. „Maar als we nu met het Rijk praten klinken geluiden dat we al geld hebben gekregen. Wat startkapitaal was, wordt nu als excuus gebruikt om niks meer te hoeven doen”, zei Paas. „Terwijl wij recht hebben op blijvende betrokkenheid van het hoogste niveau, vanwege wat zo verschrikkelijk fout is gegaan en tot op de dag van vandaag niet is opgelost”, zei Paas over de gevolgen van de aardbevingen in het gebied.

Ook stak Paas de hand in eigen boezem. Begin dit jaar stonden honderden mensen, onder wie ouderen die slecht ter bene waren, buiten in de rij voor gemeentehuizen in de vrieskou omdat ze zich wilden inschrijven voor een subsidie, die gerelateerd was aan de aardbevingsschade aan hun huis. Maar het geld uit de subsidiepot was na een uur al op. „Die beelden gingen door merg en been”, zei Paas, die wist dat er te weinig geld beschikbaar was. „Hier past niks anders dan excuses. Ik was erbij betrokken en voel hier tot de huidige dag ontzettend verantwoordelijk voor. Ik vind het een beschamende vertoning.”

