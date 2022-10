Beroemde beelden Paaseiland ‘onherstelbare beschadigd’ door brand

Op het Chileense Paaseiland in de Grote Oceaan heeft een bosbrand in het Rapa Nui National Park voor onherstelbare schade gezorgd aan de beroemde stenen beelden. In een verklaring meldt de gemeente van het eiland donderdag dat meer dan honderd hectare van het Unesco-werelderfgoed is getroffen door de brand. Sommige beelden zouden „compleet verschroeid” zijn. Om hoeveel beelden het gaat is vooralsnog onbekend.

Het gebied rond de vulkaan Rano Raraku is het zwaarst getroffen. In dat gebied zouden honderden beelden staan. Een tekort aan vrijwilligers maakte het beheersen van de brand lastig. Pedro Edmunds Paoa, de burgemeester van het eiland, spreekt van brandstichting. Tegen een lokale omroep zegt hij dat „alle branden op Rapa Nui door mensen worden veroorzaakt”. Het natuurpark is gesloten voor bezoek, zodat onderzoek kan worden gedaan naar de oorzaak van de brand.

De stenen beelden, die de eilanders ‘moai’ noemen, vormen een belangrijk onderdeel van het Chileense culturele erfgoed. Jaarlijks wordt het eiland door zo’n 160.000 toeristen bezocht. Het eiland, dat door de Polynesische bewoners Rapa Nui wordt genoemd, is zeer geïsoleerd: Paaseiland ligt 3.200 kilometer van de Chileense kust in de Grote Oceaan. Sinds 1995 staat het eiland, dat ongeveer zo groot is als Texel, op de werelderfgoedlijst van Unesco.