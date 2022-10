66 studenten Open Universiteit Heerlen ontvingen onterecht masterdiploma

66 oud-studenten van de Open Universiteit (OU) in Heerlen hebben de afgelopen jaren onterecht hun mastergraad ontvangen. Afgestudeerden van de opleidingen Master of Business Administration (MBA) en de Master Loopbaan Management (MLM) mogen hun mastertitels niet meer voeren, bevestigt de OU vrijdag na berichtgeving van De Limburger. In interne stukken, die in handen zijn van NRC, spreekt de OU van „een omissie”. De onderwijsinspectie is een onderzoek begonnen.

De Open Universiteit heeft „over het hoofd gezien” dat er voor deze twee opleidingen een accreditatie moest worden aangevraagd. Per 1 september 2017 is een nieuwe wetgeving van kracht geworden in Nederland die aan de toekenning van hoger onderwijsgraden de voorwaarde verbindt van accreditatie op opleidingsniveau door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie. „De Open Universiteit heeft ten aanzien van twee programma’s in het contractonderwijs verzuimd om als gevolg van deze nieuwe wetgeving de toekenning van een mastergraad te beëindigen”, schrijft de OU in de interne stukken. Ook voor de 55 huidige studenten van de twee opleidingen heeft de fout consequenties.

Sinds woensdag is de OU bezig om alle betrokkenen te informeren. Nog niet alle (oud-)deelnemers werden geïnformeerd. Een woordvoerder betreurt dat enkele studenten het slechte nieuws eventueel via de media zullen ontvangen. In totaal moeten 121 getroffen studenten worden benaderd, hieronder vallen onder anderen geslaagden, niet-geslaagden en huidige studenten. „We kijken waar de behoefte per student ligt”, zegt de woordvoerder. „Maar met terugwerkende kracht oplossingen verzinnen, is niet mogelijk.”

Alternatief diploma

De instroom voor de opleiding Loopbaan Management in Heerlen is al beëindigd in 2020, vanwege een „teleurstellend” aantal aanmeldingen. Begin dit jaar, na signalen dat „iets niet in orde was”, zijn ook de aanmeldingen voor de opleiding Business Administration tegengehouden. „We wilden niet nog meer studenten belasten met mogelijke consequenties”, zegt Frank van der Duijn Schouten, interim-voorzitter van het college van bestuur.

Of de huidige masterstudenten nu vertraging zullen oplopen? „Dat zal van student tot student maatwerk worden”, zegt Van der Duijn Schouten. Huidige studenten kunnen eventueel instromen bij een wel-geaccrediteerde masteropleiding aan de Open Universiteit in Heerlen. Of deze studenten vrijstelling kunnen krijgen voor een aantal vakken wordt onderzocht. Afgestudeerden krijgen de mogelijkheid hun diploma om te zetten naar een „alternatief diploma” waarop het woord ‘master’ niet voorkomt. Degenen die waarde hechten aan de titel zullen mogelijk terug de schoolbanken in moeten en hetzelfde traject als de huidige 55 studenten volgen. Volgende week komt de OU met een voorstel voor de studenten.

Met medewerking van Marcel Haenen.