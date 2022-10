Weer nieuw inflatierecord: 14,5 procent in september

De inflatie is in september opnieuw hard opgelopen. De prijs van goederen en diensten was vorige maand 14,5 procent hoger dan een jaar eerder. Dat blijkt uit donderdag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het is de hoogste inflatie ooit gemeten door het CBS, dat het cijfer sinds 1963 bijhoudt. In augustus was de inflatie nog 12,0 procent.

De prijsontwikkeling van energie (elektriciteit, gas en stadsverwarming) is de grootste aanjager van het inflatierecord. Energie was in september 200 procent duurder dan een jaar eerder. In augustus was dat nog 151 procent.

Benzineprijs stijgt minder hard

Niet alleen de prijzen van energie gingen omhoog, ook voedsel, kleding en onderwijs werden vorige maand duurder. Wel daalde de prijsstijging van benzine. In augustus was benzine nog 12,9 procent duurder dan een jaar eerder, in september nam dat af tot 6,7 procent. Ook de prijsstijging van een verblijf in een bungalowpark nam af van 5,7 procent in augustus naar 1,0 procent in september.

Het CBS meet de inflatie iedere maand aan de hand van het prijsverloop van een pakket bestaande uit de goederen en diensten die een gemiddeld Nederlands huishouden jaarlijks aanschaft. De prijsstijging van die goederen, ook wel de consumentenprijsindex (CPI) genoemd, wordt iedere maand berekend ten opzichte van dezelfde maand in het jaar ervoor. Het CBS meet de prijsontwikkeling van energie op basis van nieuw afgesloten contracten. Dat betekent dat de werkelijke inflatie waarschijnlijk lager ligt, omdat huishoudens met een vast contract of mensen die hun variabele contract nog moeten afsluiten niet worden meegenomen in de berekening.

Nieuwe methode

Het CBS onderzoekt daarom een nieuwe methode voor het meten van energieprijzen binnen het CPI. Om het effect van energie goed te meten, berekent het CBS ook maandelijks het inflatiecijfer zonder het effect van energie. Dat komt in september uit op 6,5 procent, ten opzichte van 6,0 procent in augustus. Het kabinet heeft 23,5 miljard euro vrijgemaakt om de energielast van huishoudens te verlichten door vanaf 1 januari 2023 een prijsplafond in te stellen.

Het CBS hanteert twee verschillende methoden om de inflatie te berekenen. Naast de consumentenprijsindex, die in dit geval gebruikt is, brengt het instituut maandelijks ook de HICP uit. Dat is de zogenaamde geharmoniseerde Europese methode, waarmee de inflatiecijfers van de lidstaten van de Europese Unie met elkaar kunnen worden vergeleken. Het grootste verschil met de consumentenprijsindex is dat de HICP alleen de huurprijzen meeweegt, niet de kosten voor wonen in een koophuis. In september lag de HICP op 17,1 procent. De inflatie van de gehele eurozone bedroeg vorige maand 10,0 procent.