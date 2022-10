‘Waarom kreeg ík deze zoon? Zinloze vraag. Hij ís er gewoon’

‘Zoiets verzin je toch niet!? Ik liet de hond uit in het bos. Ik struikelde. Enkel verbrijzeld. Twee weken later maakte ik thuis een stomme val. Andere enkel verbrijzeld. „De revalidatie heeft lang geduurd. Zes keer ben ik geopereerd. Een arts in het ziekenhuis zag me een keer strompelend komen aanlopen. Hij zei: ‘Ah, daar hebben we ons pechvogeltje.’

„Ik voelde me absoluut niet zielig. Maar pech – ja, pech bestaat. Je leest wel eens wat mensen succesvol maakt: een combinatie van keihard werken en geluk hebben. Over dat eerste kan ik meepraten. Over dat tweede niet.

„Gelukkig ben ik niet goed in jammeren. Relativeren past meer bij me. Na een enkeloperatie lag ik in het ziekenhuis naast een jonge vrouw met de ziekte van Parkinson. Dat valt niet te genezen; kapotte enkels wel.

„De veertien kleinkinderen van mijn ouders zijn allemaal in staat hun eigen weg te vinden in het leven. Op één na. Dat is Beer, mijn oudste kind. Ik heb me weleens afgevraagd: waarom kreeg ík Beer? Zinloze vraag. Hij ís er gewoon.

„Beer is 21. Zijn verstandelijke vermogens zijn als die van een driejarige. En hij heeft een autistische stoornis – een zware, mag ik wel zeggen.

„Met Beer in mijn leven sta ik altijd aan. Geen moment kan ik denken: ach, laat maar, vandaag doe ik het rustig aan. Om tien voor acht ’s ochtends moet hij klaarstaan om naar de dagopvang te gaan. Omstreeks half vijf komt hij weer thuis. Op zaterdagen gaat hij spelen in een woongroep. Zo noemen we dat. Eens in de vier weken logeert hij daar in het weekend.

„Je zou denken: genoeg tijd voor jezelf, wanneer hij bij de opvang is. Maar zo werkt dat niet bij mij. In mijn hoofd is hij er altijd. Ik mis geen enkel telefoontje. De opvang kan bellen. Zijn gedrag is onvoorspelbaar. Eten in een groep is soms al te moeilijk voor hem. Als hij ziet dat iemand langzaam eet, kan hij gaan krijsen en zelfs meppen.

„Mijn leven moet ik plooien rond Beer. Boodschappen doen, huishouden, vriendinnen zien – alles moet gedaan zijn voor Beer thuis komt. Als hij er is, ben ik er helemaal voor hem. Ik moet hem door het leven loodsen.

„Puck, mijn dochter, is nu vijftien. Ze is heel zelfstandig, maar nog te jong om haar eigen gang te gaan. Ook zij verdient mijn aandacht. Zij mag er geen last van hebben dat haar broer anders is dan andere broers.

„Ik ben al heel lang een alleenstaande moeder. Mensen willen weleens medelijden tonen, zo van: ‘Je staat er ook helemaal alleen voor.’ Ik zie dat anders: als een voordeel. Ik hoef met niemand te overleggen. De regie ligt bij mij. De balans luistert héél nauw in ons leven als gezin. En ik kan echt zeggen: het gaat goed met ons alledrie. Alles beter dan spanningen in huis, in een relatie. Die zou ik er absoluut niet bij kunnen hebben.

„Wat mij helpt, is dat ik – behalve de moeder van Beer en Puck – ook beeldend kunstenaar ben. In de absurditeit van zijn gedrag zie ik ook artisticiteit. Soms gedraagt hij zich als een wild dier. Dan maak ik weleens foto’s van Beer. Hij is wie hij is. Ik kan hem niet veranderen. Het helpt niks als ik me daartegen zou verzetten. Integendeel. Wel kan ik proberen daarin ook schoonheid te ontdekken.

„Het is een overwinning op mezelf om te zeggen dat ik beeldend kunstenaar ben. Lange tijd heb ik dat niet gedurfd. Ik ben afgestudeerd aan de Koninklijke Academie in Den Haag. Ik teken en schilder mijn hele leven al. Ik verkoop mijn werk. Dan mag je dus gewoon zeggen dat je kunstenaar bent. Maar heel lang heb ik me geen kunstenaar gevoeld.

„Ik kom uit een gezin met vijf kinderen in Den Haag. Mijn vader was siersmid; hij maakte haardschermen, haardplaten, vuurpoken. Hij was altijd in zijn werkplaats. Mijn moeder stond in de winkel.

„Op de academie was ik een buitenbeentje. Ik paste niet zo bij kunstzinnige types met zwarte kleren en diepzinnige gesprekken. Ik wilde me wel aan hen conformeren, maar kon het niet. Ik deed mezelf geweld aan. Ik trok een keer een overall aan in een poging erbij te horen. Een docent prikte dat feilloos door. Hij zei: ‘Als je mooie plaatjes wil maken, mag je best ook mooie pakjes dragen, hoor.’

„Die opmerking voelde als een bevrijding. Oké, dan ben ik maar dat tutje uit het Benoordenhout.

„Als professioneel kunstenaar moet je je werk zien te verkopen. Een voet tussen de deur krijgen bij galeries. Daar was ik niet goed in. Ik sprak de taal van kunstenaars niet. Ik verkocht mijn werk aanvankelijk in de winkel van mijn ouders. Daar stonden ze op de schoorsteenmantels. Inmiddels heb ik mijn naam wel gevestigd. Ik ben toegelaten als lid van Pulchri in Den Haag. Mijn werk is nu in galeries te koop.

„Totdat Beer geboren werd, had ik altijd baantjes erbij. In de horeca. Verkoopster in een winkel voor kinderschoenen. Ik heb ook geld verdiend met freelance opdrachten als illustrator, voor tijdschriften, voor kinderboeken.

„Door die twee kanten, mijn kunstzinnige en mijn praktische, heb ik mijn ego in balans gekregen, denk ik. Als kunstenaar kan ik creëren, toewerken naar resultaat dat uit mezelf komt, mezelf ontwikkelen. Als moeder kan ik er zijn voor een zoon, die al 21 is, maar voor altijd mijn kind zal blijven.”