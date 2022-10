Vredesonderhandelingen in Ethiopië na dodelijkste aanslag in twee jaar tijd

De Ethiopische regering en de deelstaatbestuurders van Tigray hebben een uitnodiging van de Afrikaanse Unie voor vredesonderhandelingen aanvaard. Dat hebben beide partijen donderdag bekendgemaakt, melden internationale persbureaus. De gesprekken zullen dit weekend in Zuid-Afrika plaatsvinden. Als de besprekingen doorgaan, worden dit de eerste formele onderhandelingen tussen Ethiopië en Tigray sinds het uitbreken van de oorlog in november 2020. De vredesbesprekingen moeten een einde maken aan het bloederige conflict dat inmiddels al duizenden levens heeft gekost.

De uitnodiging voor de onderhandelingen komt enkele dagen na een luchtaanval op een schoolgebouw in Tigray, waarbij vijftig mensen om het leven zijn gekomen. In het gebouw werden mensen opgevangen die door het conflict tussen de twee regeringen ontheemd waren geraakt. Volgens persbureau Reuters gaat het mogelijk om de dodelijkste aanslag sinds het uitbreken van de oorlog twee jaar geleden. Het is niet duidelijk wie er achter de aanval zit.

Gevechten na wapenstilstand

De nationale veiligheidsadviseur van de Ethiopische premier zegt op Twitter dat de regering de uitnodiging heeft aanvaard. Ook de strijdkrachten uit Tigray, verenigd in het Tigrese Volksbevrijdingsfront (TPLF), zeiden in een verklaring akkoord te gaan met de uitnodiging, meldt persbureau Reuters. De gesprekken zullen worden geleid door Olusegun Obasanjo, de Hoge Vertegenwoordiger van de Afrikaanse Unie voor de Hoorn van Afrika. Ook de voormalige Keniaanse president Uhuru Kenyatta en de voormalige Zuid-Afrikaanse vice-president Phumzile Mlambo-Ngcuka zullen de onderhandelingen leiden.

Na enkele maanden wapenstilstand in het gebied en meerdere pogingen tot vredesonderhandelingen tussen de Ethiopische premier Abiy Ahmed en de Tigrese rebellen, zijn eind augustus opnieuw gevechten uitgebroken. Zowel het regeringsleger als de Tigrese strijders geven elkaar de schuld voor het doorbreken van de wapenstilstand.

Lees ook: Hoe Ethiopië door zijn trotse verleden wordt verscheurd