Voor een betere wereld moet je wel weten hoe je ervoor moet vechten

Arthur en Jarmo Berkhout (1992) studeerden beiden filosofie, in Amsterdam en in Wenen. Inmiddels timmeren de broers aan de weg als schrijver en activist. In hun eerste boek Anti-nihilisme. Engagement in de 21e eeuw zetten ze hun visie neer op de problemen van de hedendaagse samenleving. De kern van de zaak is dat het kapitalisme een ‘chronische noodtoestand’ veroorzaakt. Het ligt aan de basis van de vluchtelingenproblematiek, de coronapandemie, het klimaatprobleem en de diepe ongelijkheid die de wereld kenmerkt.

De broers Berkhout bespreken de vele varianten van vluchtelingenkampen die Europa inmiddels kent, de krampachtige wijze waarop de overheid probeerde het coronavirus binnen de perken te houden en hoe onze natuurlijke omgeving onbekommerd ingezet wordt om geld mee te verdienen – om duidelijk te maken dat we van de ene crisis naar de andere leven. Het ‘nihilisme van de macht’ – de huidige politieke status quo - vangt alleen hier en daar de schokken op, meestal ten faveure van de bezittende klasse. Het moet anders, anders gaat de wereld naar de knoppen. Daar is weinig tegen in te brengen.

Op zoek naar verandering

Maar hoe moet het dan anders? Team Berkhout pleit voor engagement en schrijft: ‘In weerwil van het nihilisme van de macht verandering nastreven, in het vertrouwen dat de noodzakelijke antwoorden in dat proces gegenereerd worden, dat is engagement’. Anti-nihilisme dus, betrokkenheid van onderop: ‘Er is niet één universeel recept voor de verbetering van het bestaan: dat idee zelf is nog te nihilistisch. De idealen waar mensen naar streven worden altijd geboren uit lokaal en historisch specifieke situaties van onrecht.’

Het is een sympathiek vertrekpunt: op zoek naar verandering niet anderen vertellen wat ze moeten doen, maar ons allemaal bevrijden van het idee dat er maar één aanpak van problemen is. Hieraan ten grondslag liggen de ervaringen van de broers als ‘Maagdenhuisbezetter’ in 2015, toen studenten wekenlang het bestuursgebouw van de Universiteit van Amsterdam bezet hielden uit protest tegen gebrek aan inspraak. Ze plaatsen de bezetting in de context van de nasleep van de financiële crisis van 2008. Daarvan kwam de rekening bij allerlei groepen terecht behalve bij de verantwoordelijke bankiers en politici. De studentenactie liet weer eens zien dat er ook andere vormen van politiek zijn, van onderop, eerlijker, gericht op mensen en niet op winst. Dat is een terechte claim.

Toch zijn er ook twee bezwaren tegen het boek. De broers vertalen hun ervaringen jammer genoeg niet in een levendig verhaal over hoe zelf democratie te bedrijven. Ze nemen meer tijd voor analyse dan voor praktische wenken en willen vooral de verbeeldingskracht stimuleren aan de hand van denkers van radicaal links. ‘Niks is dringender nodig dan het tegengaan van de privatisering van het gemeenschappelijke. We moeten die logica van de privatisering omdraaien en toewerken naar democratisch collectief eigenaarschap van de productiemiddelen.’ Jazeker, maar rebellen van Roel van Duyn tot Pim Fortuyn zeiden dit soort dingen ook, net als onlangs de antropologen Graeber en Wengrow – met wat meer zelfspot en vaart.

Neem hoe de schrijvers kritiek uiten over hoe de mens zich nu verhoudt tot arbeid en, hoe we ons inkomen verdienen. We kennen allemaal de vraag of we werken om te leven of leven om te werken. De schrijvers zoeken een contrast met vroeger tijden, maar doen dat met nogal grote woorden. Ze constateren aan de hand van de Italiaanse filosofe Sylvia Federici dat ons lichaam in de middeleeuwen nog een ‘vergaarbak van grotendeels magische krachten’ was, maar tegenwoordig alleen nog een ‘bundel arbeidskracht’. Aan de hand van de historicus E.P. Thompson staan ze vervolgens stil bij ‘de strikte scheiding tussen werk en vrije tijd die we tegenwoordig hebben’.

De lezer denkt ondertussen vermoedelijk eerst aan alle e-mail die vanavond nog beantwoord moet: die scheiding tussen werk en vrije tijd valt tegenwoordig nogal mee. En daarna denkt de lezer dat het fijner is na het journaal nog de inbox leeg te maken, dan in weer en wind een schip te teren, of dat schip aan een touw langs een jaagpad te trekken, of andere activiteiten van toen een mens nog een vergaarbak magische krachten was. Berkhout en Berkhout bieden echter weinig relativering, want de toekomst van de planeet staat op het spel. ‘Relevant is hier de letterlijke wereld van verschil tussen de natuurverbonden werktijd-cycli van weleer en de abstracte, continue, lineaire productie van nu. Modern werk is niet gebaseerd op een soort uitwisseling met de natuurlijke wereld, maar op de extractie van de energiebronnen die daarin opgeslagen zijn.’

Grote woorden

Serieuzer bezwaar is misschien dat Berkhout en Berkhout hun tegenstand niet echt opzoeken. Marx en Engels, Rosa Luxemburg, Frantz Fanon, Theodor Adorno en Herbert Marcuse wezen terecht op de zwarte kanten van moderniteit en de commercie. Het klopt dat mensen, die alleen maar denken aan spullen kopen, hun gemeenschap kapot maken. Maar in naam van mooie idealen ging ook van alles mis: democratie van onderop is geen garantie op gezelligheid. Denk aan álle communistische partijen, of aan de Amsterdamse kraakbeweging van de jaren tachtig of aan hedendaagse linkse populisten. Telkens moesten of moeten de volgelingen eerst eventjes luisteren naar de leider – dan heerst het nihilisme van ‘waar gehakt wordt vallen spaanders’, de mensheid met geweld naar de volgende fase van de geschiedenis duwen. Intellectuelen eindigden in concentratiekampen of, onschuldiger, bij de eerste Maagdenhuisbezetting, vrouwen als boterhammensmeerders.

In het recente verleden en heden ruist het van de mensen die allemaal zeer geëngageerd streven naar het ideaal van Berkhout en Berkhout, namelijk ‘een mensheid voorbij de gewelddadige ongelijkheden die ons vormen’. Maar wat gebeurt er voordat die nieuwe mensheid er is?

Het klopt wat Berkhout en Berkhout schrijven, dat alles wat ooit aan emancipatie bereikt is, bevochten is op de zittende macht – van stemrecht en abortus tot dekolonisatie. Maar zonder te leren uit hóe dat allemaal bevochten is, blijft hun ‘weigering om ons bestaan te reduceren tot producent-consument’ wat in de lucht hangen. Het kan immers zijn dat Angela Merkel met drie woorden – ‘Wir schaffen das’ – meer verbeeldingskracht voor een betere wereld aandroeg, dan Noam Chomsky met een decennialange stroom zelfingenomen zijlijn-gepruttel.