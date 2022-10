Verdachte in Mallorca-proces aangehouden voor meineed

Verdachte Martijn T. is op de derde zittingsdag van het proces over de vechtpartijen op Mallorca aangehouden wegens meineed. T. heeft steeds verklaard dat hij na de vechtpartijen in badplaats El Arenal direct naar de villa van zijn vriendengroep is gegaan, en daar vrijwel meteen is gaan slapen. Aan die verklaring wordt inmiddels getwijfeld. „Het lijkt erop dat de verdachte meineed heeft gepleegd en daar laat ik hem voor aanhouden”, zei de officier van justitie tijdens de zitting op donderdag in Lelystad.

„Ik heb een glaasje water gepakt en heb toen nog even op bed gezeten”, zei T. er eerder donderdag zelf over. Maar op een onlangs opgedoken Snapchat-filmpje van medeverdachte Lars van den H. is te zien dat T. de avond na de vechtpartijen op de achtergrond zit met een paar andere jongens uit de vriendengroep. Het gaat om een filmpje dat Van den H. later die nacht, om 2.40 uur, heeft gemaakt. Daarin laat hij zijn beschadigde knokkels zien terwijl hij een peuk rookt. Het is moeilijk te horen wat gezegd wordt, maar het klinkt volgens de rechter als „hoofd lag gewoon zo op de grond dus wil niet weten wat er aan de hand is” of „boven lag gewoon zo op de grond dus wil niet weten wat er aan de hand is”.

Lees ook: Loyaal aan de groep: niemand weet wat er in Mallorca met Carlo is gebeurd

Hoe verklaart T. dat hij op de achtergrond te zien is? Hij herinnerde het zich niet meer toen hij werd gehoord, zegt hij. „Ik was ook erg dronken die nacht.” De advocaat van Martijn T. zegt dat hij zich pas kon herinneren dat hij daar met vrienden had gezeten toen hij de beelden onlangs zag. T. verklaart tijdens de zitting dat hij snel daarna naar bed is gegaan en niets heeft meegekregen van het opgenomen filmpje, of van wat er wordt gezegd. Tijdens de vechtpartijen heeft hij zich de-escalerend opgesteld, verklaarde T. eerder tijdens de zitting al. Dat is tijdens verhoren ook door een getuige gezegd.

Doodslag

In de zomer van 2021 is de 27-jarige Carlo Heuvelman doodgeschopt tijdens een vechtpartij met een vriendengroep uit Hilversum, waaruit negen verdachten terecht staan. Drie voor doodslag van Heuvelman en poging tot doodslag op iemand anders in zijn vriendengroep, maar alle negen voor openlijke geweldpleging. Er waren die nacht op verschillende plekken opstootjes en gevechten waarbij de groep uit Hilversum betrokken was. Martijn T. wordt niet verdacht van de dood van Carlo Heuvelman, maar wel van openlijk geweld.

Martijn T. is donderdag door twee agenten de zittingszaal uit begeleid. Hij wordt deze donderdag nog verhoord. Later tijdens de zittingsdag wordt verdachte Lucas O. door de rechter ondervraagd, maar hij beroept zich op advies van zijn advocaat op zijn zwijgrecht. Die beslissing volgde op de aanhouding van T. in de zittingszaal.

Correctie (6 oktober): In het begin van dit artikel werd Martijn T. die wordt verdacht van meineed, aangeduid als Daan T. Dit is veranderd.