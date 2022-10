Verborgen virus stuurt modelplantstudies in de war

Slecht nieuws voor biologen, want wellicht moet een deel van het genetisch onderzoek aan planten de prullenbak in: Nederlandse plantwetenschappers hebben ontdekt dat de meest bestudeerde plant ter wereld een virus bij zich blijkt te dragen.

Arabidopsis thaliana, oftewel de zandraket, wordt al decennialang wereldwijd door biologen gebruikt als ‘modelplant’ voor genetisch onderzoek – zeker sinds het genoom van de plant in 2000 publiekelijk beschikbaar kwam. Maar in vakblad New Phytologist schreven Wageningse en Utrechtse onderzoekers eind september over een verborgen virus dat veel zandraket-planten bij zich blijken te dragen: ArLV1 (Arabidopsis latent virus 1). Daardoor raken datasets vervuild en dat heeft ‘mogelijk verstrekkende gevolgen voor onderzoeksprojecten’, laat Universiteit Utrecht (UU) in een verklaring op de website weten.

Het virus werd bij toeval ontdekt door onderzoekers Karen Kloth en René van der Vlugt van Wageningen University & Research (WUR). UU-onderzoeker Ava Verhoeven werkte destijds bij de WUR met een zandraketexperiment van Kloth. In sommige monsters bleek meer dan 90 procent van het rna niet van de plant afkomstig, maar van iets anders. „In Wageningen was het onbekende rna al met rna uit een grote database vergeleken”, aldus Verhoeven. „Toen werd het al duidelijk dat het rna van een nog onbekend virus moest zijn.”

Later ontdekte ze samen met collega’s ook onbekend rna in zandraketten uit het Utrechtse lab, en daarbij bleek het om hetzelfde virus te gaan. In het artikel in New Phytologist schrijven de wetenschappers hoe ze online beschikbare datasets van andere onderzoekers analyseerden om te zien of het virus daar ook in aanwezig was. Zo ontdekten ze dat tenminste 8,5 procent van de datasets besmet is met het virus. Vermoedelijk betreft het in werkelijkheid nog veel meer datasets, maar zijn niet alle onderzoeken met besmette plantenmonsters uiteindelijk gepubliceerd. In de praktijk worden rna-datasets met weinig planten-rna vaak beschouwd als ‘mislukt’, en zijn de resultaten daarom nergens terug te vinden. Het virus zelf zorgt ook niet voor duidelijke symptomen in planten. Zo kon het lang verborgen blijven.

ArLV1 komt voor in een kwart van alle honderden zandraketvarianten en heeft zich over de hele wereld verspreid. Ook bij wilde Arabidopsis-varianten is het virus aanwezig – zo is het mogelijk zelfs in het lab terechtgekomen. Dat het zich vervolgens van lab tot lab verspreidde, komt wellicht doordat biologen onderling vaak zandraketzaad met elkaar uitwisselen.

Welke gevolgen de ontdekking precies heeft voor eerder gepubliceerd zandraketonderzoek is nog niet geheel duidelijk. Een directe vergelijking van zandraketten met en zonder (sterke) virale infecties liet geen verschillen in genexpressie zien, schrijven de onderzoekers in het artikel. Wel lijkt het erop dat ArVL1 „een klein maar significant positief effect heeft” op droogtebestendigheid, misschien omdat het virus ervoor zorgt dat de huidmondjes op de bladeren minder goed werken. Ook van andere virussen is bekend dat ze planten weerbaarder kunnen maken tegen droogte.

Iedere week bespreekt de redactie wetenschap hier ophef in de wetenschap.