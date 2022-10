Twee boten met migranten zinken in Griekse wateren, minstens 16 doden

Voor de Griekse kust zijn de afgelopen 24 uur twee boten met migranten gezonken. Daarbij zijn minstens zestien mensen om het leven gekomen, meldt de Griekse kustwacht aan verschillende internationale persbureaus.

Donderdagochtend vroeg zonk een rubberboot met veertig opvarenden in de buurt van Lesbos, niet ver van de Turkse kust. Negen vrouwen zijn gered. Inmiddels zijn zestien lichamen geborgen, vijftien migranten worden nog vermist. Op woensdag zonk een zeilboot met zo’n honderd opvarenden bij het zuidelijke eiland Kythira, nadat het in stormachtige omstandigheden op de rotsen was geklapt. Volgens verschillende persbureaus wisten reddingswerkers tachtig mensen in veiligheid te brengen, anderen spreken over dertig geredde migranten. Naar de andere opvarenden wordt nog gezocht.

Griekenland is al jaren een hoofdrolspeler in de vluchtelingencrisis. In 2015 en 2016 bereikten meer dan een miljoen vluchtelingen het land, vaak nadat ze over zee de oversteek maakten vanuit Turkije. Daarna nam het aantal migranten sterk af, maar de afgelopen weken weten steeds meer mensen Griekenland te bereiken. De Griekse kustwacht, die regelmatig patrouilleert in de wateren, heeft dit jaar al ongeveer 1.500 mensen gered. Vorig jaar waren dat er 600.

De Griekse minister van Migratie, Notis Mitarachi, riep op Twitter de Turkse regering op te voorkomen dat er nog meer mensen de oversteek wagen, vanwege de gevaarlijke weersomstandigheden. „Er zijn vandaag al veel levens verloren in de Egeïsche Zee. Mensen verdrinken in niet-zeewaardige schepen. De EU moet optreden.”

