‘Tientallen oud-pleegkinderen hebben klachten over misbruik in jeugddorp De Glind’

Meerdere oud-pleegkinderen die in de jaren tachtig en negentig in het Gelderse jeugddorp De Glind hebben gewoond, zeggen lichamelijk of geestelijk te zijn mishandeld en in enkele gevallen seksueel te zijn misbruikt. Dat blijkt uit een donderdag gepubliceerd onderzoek van Omroep Gelderland. Daarvoor sprak de omroep met veertig oud-pleegkinderen, die allemaal anoniem blijven.

29 oud-pleegkinderen zeggen fysiek of geestelijk te zijn mishandeld in hun pleeggezin in De Glind. Zo zouden ze zijn geschopt en „tot bloedens aan toe” geslagen. Ook sprak de omroep met zes oud-pleegkinderen die seksueel misbruikt zouden zijn door hun pleegouder. Anderen zouden te maken hebben gehad met situaties van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Volgens de omroep werd hier meerdere keren melding van gemaakt bij de directie van het jeugddorp, maar ging die zelden over tot aangifte.

Jeugddorp de Glind is een dorp vlak bij Barneveld waar 120 uit huis geplaatste kinderen opgevangen kunnen worden in gezinshuizen. Volgens de omroep probeert het jeugddorp al ruim honderd jaar „pleegkinderen een zo normaal mogelijke jeugd te geven binnen een veilige, grotendeels gereformeerde dorpsgemeenschap”. De oud-pleegkinderen die de omroep sprak noemen het jeugddorp een „gesloten systeem” en een „ons-kent-ons cultuur waarin je niemand kon vertrouwen”.

Pluryn, de zorgaanbieder in De Glind, zegt in een reactie dat het niet weet wat er in de jaren negentig heeft gespeeld. De zorgaanbieder gaat nu een speciale plek inrichten waar (oud-)cliënten en (oud-)gezinshuisouders terechtkunnen.