Tientallen doden bij schietpartij kinderdagverblijf Thailand

Zeker 34 mensen zijn donderdag om het leven gekomen bij een schietpartij in een kinderdagverblijf in het noordoosten van Thailand, in de provincie Nong Bua Lamphu. Dat melden internationale persbureaus en wordt bevestigd door de Thaise autoriteiten.

De verdachte, de 34-jarige Panya Khamrap, was een oud-politieagent. Volgens lokale media was hij onlangs ontslagen wegens een positieve drugstest en moest hij vrijdag voor de rechter verschijnen. Khamrap zou na de aanslag ook zijn eigen vrouw en kind hebben vermoord, waarna hij zelfmoord heeft gepleegd. Dat meldt de Thaise politie.

De man zou hebben toegeslagen met een geweer en met een steekwapen. Onder de slachtoffers zijn in ieder geval 23 kinderen, twee leraren en een politieagent. Over een motief is nog niets duidelijk.

Dit bericht wordt aangevuld.