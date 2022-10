Shell Nederland-directeur Van Loon wil snel nieuwe afspraken met de staat over gasdossier

De afspraken die de staat in 2018 heeft gemaakt met de oliemaatschappijen over de gaswinning in Groningen zijn door de oorlog in Oekraïne, die de gasmarkt op zijn kop heeft gezet, niet meer houdbaar. Shell wil daarom zo snel mogelijk nieuwe afspraken maken en vindt dat de staat ten onrechte aarzelt. Dat zei Shell Nederland-directeur Marjan van Loon donderdagochtend in Den Haag tegen de parlementaire enquêtecommissie die de gaswinning onderzoek. Ze vond het „frustrerend” dat hier geen schot in zit.

In 2018 maakte toenmalig minister Eric Wiebes (VVD, Economische Zaken) bekend dat de gaswinning voor 2030 naar nul zou worden gebracht. Vanuit dat vertrekpunt werden in dat jaar afspraken gemaakt met de oliemaatschappijen over de verdeling van de afnemende gasbaten en het betalen van de oplopende kosten van schade en versterking. „Sinds wij het Akkoord op Hoofdlijnen sloten in 2018 is er heel veel veranderd”, zei Van Loon in de verhoorzaal.

Zij refereerde aan de actuele geopolitieke situatie en de onrust op de gasmarkt, waarbij Nederland veel afhankelijker is geworden van de invoer van buitenlands gas dat wordt opgeslagen in ondergrondse gasopslagen. „Ik heb afspraken met de overheid die echt niet meer passen bij waar we nu zitten.”

Van Loon in de Enquêtezaal. Foto ROBIN UTRECHT / ANP

Akkoord op Hoofdlijnen

Van Loon werd door de enquêtecommissie ondervraagd over de totstandkoming van het besluit in maart 2018 om de gaswinning naar nul te brengen. Zij verklaarde dat Shell deze „route” zelf als eerste op tafel had gelegd, nog vóór Wiebes ermee kwam. Al in september 2017, voor zijn aantreden, sprak zij hierover met de top van het ministerie van Economische Zaken, verklaarde zij. Aanleiding was een onderzoek van het Openbaar Ministerie naar de vraag of de NAM vervolgd kon worden voor het in levensgevaar brengen van burgers door de gaswinning. De oliemaatschappijen wilden toen niet langer „aan het stuur” zitten. Als de overheid de gaswinning wilde voortzetten, zou zij ook de juridische aansprakelijkheid daarvoor moeten nemen, stelden zij.

Dit leidde in 2018 tot het Akkoord op Hoofdlijnen, waarin werd afgesproken dat de overheid de aansprakelijkheid overnam, maar dat de NAM wel de kosten van schade en versterking zou blijven vergoeden. Destijds was afgesproken, stelde Van Loon, dat de partijen opnieuw om tafel zouden gaan als de situatie zou veranderen. Maar recente pogingen van Shell om het gesprek weer op gang te brengen, zijn volgens haar op niets uitgelopen. Daarom lopen er nu twee arbitragezaken van de oliebedrijven tegen de staat. „Ik wil die arbitrage helemaal niet, ik vind dat we er samen uit moeten komen”, zei de Shell-directeur. „De oplossing is onder handbereik.”

Maatschappelijk draagvlak

Die oplossing ligt volgens haar onder meer in het creëren van één fonds waaruit het Instituut Mijnbouwschade Groningen en de Nationaal Coördinator Groningen gezamenlijk kunnen putten voor het herstellen van schade en het versterken van huizen. Maar onder meer de Tweede Kamer is bang dat de oliebedrijven hun verantwoordelijkheden willen ‘afkopen’, terwijl de problemen in Groningen misschien nog lang voortduren. Van Loon bezwoer de enquêtecommissie dat het Shell daar niet om te doen is.

Zij erkende dat de prioriteit van haar bedrijf tot ongeveer 2017 inderdaad lag bij het maximaal benutten van het Groningse gasveld. Maar dat is veranderd, zegt zij. De prioriteit van het bedrijf ligt nu bij het verbeteren van de situatie in Groningen. Het bedrijf is er inmiddels van doordrongen dat het zonder maatschappelijk draagvlak geen economische activiteiten kan ontplooien, betoogde zij. „Alles moet getoetst worden op: wordt het beter in Groningen? Daar wil ik me voor blijven inzetten en dat wordt door mijn bedrijf ook helemaal gesteund.”

Shell heeft niet langer de behoefte om geld te verdienen aan de gaswinning in Groningen, beklemtoonde zij. „Wat ons betreft gaat al het geld naar Groningen en komt het niet bij de aandeelhouders terecht. We stoppen het in schade en versterking. Wat over is, willen wij graag investeren in projecten.” Dat staat in scherp contrast met de houding van ExxonMobil, de andere aandeelhouder in gaswinningsbedrijf NAM.

Filip Schittecatte, die jarenlang commercieel directeur was van de Nederlandse divisie van het Amerikaanse bedrijf, noemde het woensdag tijdens zijn verhoor „jammer” dat niet het hele gasveld onder Groningen leeggeproduceerd kan worden, zeker nu de gasprijzen zo hoog zijn geworden. „Ik vond het moeilijk die waarde verloren te zien gaan.” ExxonMobil maakt zich volgens hem ook „voortdurend zorgen” over de kosten van de schade en de versterking.

