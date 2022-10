Recordopbrengst van 50 miljoen dollar verwacht voor Mondriaans ‘Composition nr. II’

Sotheby’s verwacht een veilingrecord voor een schilderij van Piet Mondriaan dat op 14 november in New York wordt aangeboden. Composition No. II uit 1930 gaat naar verwachting meer dan 50 miljoen dollar opbrengen.

Het gaat om een bijzonder karakteristieke Mondriaan, een vierkant doek van 51 bij 51 centimeter met een grid van zwarte lijnen en drie kleurvlakken, in rood, blauw en geel. Van de circa 120 vergelijkbare schilderijen die Mon-driaan tussen 1921 en 1933 schilderde, hadden er zeventien net als dit schilderij rood als de dominante kleur. Dit is een van de laatste drie die nog in privébezit zijn.

Huidig veilingrecord

Mondriaan leende Composition No. II begin jaren dertig uit aan de Zweedse kunstenaar Otto Carlsund. De Nederlandse kunstenaar César Domela was in de late jaren veertig de eigenaar. Van 1950 tot 1983 hing het doek bij een New Yorks echtpaar. Volgens de website van de RKD is de Londense verzamelaar Peter Simon de huidige eigenaar. Hij kocht het bij Christie’s in 1983 voor 2,1 miljoen dollar, destijds een recordbedrag.

Het huidige veilingrecord voor een Mondriaan staat op 50,6 miljoen dollar (inclusief veilingkosten). Dat werd in 2015 gevestigd bij Christie’s voor een vergelijkbare Mondriaan uit 1929, Composition No. III.

In 1997 kocht de Nederlandse Stichting Nationaal Fonds Kunstbezit van de New Yorkse uitgever S. Newhouse voor 82 miljoen gulden Victory Boogie Woogie (1942-1944), het onvoltooide meesterwerk waar Mondriaan de laatste twee jaar van zijn leven aan werkte. Dat doek hangt in bruikleen in het Kunstmuseum Den Haag.