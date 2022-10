PSV herstelt zich na pijnlijk verlies tegen Cambuur en wint overtuigend tegen FC Zürich

PSV heeft donderdag in de groepsfase van de Europa League FC Zürich met 5-1 geklopt. De ploeg van trainer Ruud van Nistelrooij herpakte zich zo knap na een pijnlijk verlies tegen SC Cambuur (0-3) zaterdag in Leeuwarden.

De Eindhovenaren beleefden een droomstart in Zürich. Voor de rust leidde PSV al met 0-4, mede door doelpunten van Cody Gakpo, Xavi Simons en twee treffers van Yorbe Vertessen. In de tweede helft wist Gakpo nogmaals tot scoren te komen. Oud-NEC’er Jonathan Okita wist de Zwitserse eer nog te redden en kopte de 1-5 binnen.

Met de overwinning heeft PSV weer wat vertrouwen teruggewonnen na een dramatisch Eredivisie-weekend. Zaterdag verloor de ploeg van Van Nistelrooij van Cambuur, een club waar de Eindhovenaren nog nooit eerder van verloren. PSV verloor door de nederlaag de koppositie in de Eredivisie.

PSV is nog steeds kansrijk in groep A van de Europa League. Tegen FK Bodø/Glimt speelden de Eindhovenaren gelijk. De ontmoeting tegen Arsenal die volgde werd uitgesteld vanwege het overlijden van koningin Elizabeth. PSV staat nu bovenaan de poule, samen met FK Bodø/Glimt, dat ook vier punten heeft. Volgende week speelt PSV wederom tegen Zürich, ditmaal thuis.

Later op de avond komt Feyenoord in de Europa League nog in actie tegen de Deense club Midtjylland. AZ speelt in de Conference League tegen het Cyperse Apollon.