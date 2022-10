Elk jaar komen vele duizenden studenten van buiten de EU studeren in Nederland. Zij betalen vaak meer dan tienduizend euro per jaar voor een plekje achterin een gigantische collegezaal, en wekelijks een uur contact met een promovendus (of een willekeurige ouderejaars). Als we geluk hebben – en dit geldt ook voor de veel grotere groep Europese staatsburgers die in Nederland studeert – blijven ze hier na hun studie om te werken en belasting te betalen zodat de overheid (nog) meer geld kan overmaken naar rijke babyboomers. In plaats van dat we deze mensen hartelijk bedanken voor hun buitengewoon gulle bijdrage aan de Nederlandse samenleving, gaan er steeds meer stemmen op om buitenlandse studenten te weren, voornamelijk door de ‘verengelsing’ een halt toe te roepen.

Floris Blok is promovendus in de economie aan de universiteit van Cambridge (VK).

Het probleem met verengelsing zou zijn dat (Nederlandse) studenten en academici het Engels onvoldoende zouden beheersen waardoor kennisoverdracht beperkt wordt. Daarnaast zou het ten koste gaan van de binding met een maatschappij en arbeidsmarkt die voor het overgrote deel Nederlandstalig zijn.

Deze houding verraadt een weinig verheven kijk op de academie en op studenten: de universiteit als veredelde beroepsopleiding in plaats van als wetenschappelijk instituut dat ingebed is in de internationale wetenschappelijke uitwisseling, waar de student blijkbaar niet eens geacht wordt de taal van de wetenschap machtig te zijn.

Buitenlandse instroom

Laten we eens kijken wat een einde aan het Engels als taal van instructie in het universitaire onderwijs zou betekenen. Ten eerste zouden duizenden buitenlandse medewerkers ontslagen moeten worden. Veel kleinere studies die afhankelijk zijn van buitenlandse instroom om de collegezalen te vullen zouden moeten verdwijnen. Het Nederlandse hoger onderwijs zou meer in zichzelf gekeerd en minder divers worden. Een pleidooi tegen internationalisering is uiteindelijk een pleidooi voor provincialisme, verschraling, lagere kwaliteit en een universiteit die minder academie en (nog) meer veredelde beroepsopleiding is.

Het meest acute probleem met internationalisering, echter, is de woningnood onder studenten. Er zijn niet genoeg studentenwoningen in Nederland. Maar waarom is onduidelijk. Wat heeft ons er precies van weerhouden om meer studentenwoningen te bouwen? Zo lang we ruimte hebben voor honderden varkensstallen en gigantische distributiecentra, moet een studentencomplex hier en daar ook mogelijk zijn. Het zou een gotspe zijn als het Nederlandse hoger onderwijs de dupe zou worden van het wanbeleid van de kabinetten-Rutte op het gebied van de woningmarkt.

Of je het hoger onderwijs nou als product ziet dat we aan zoveel mogelijk buitenlandse consumenten moeten verkopen, of als een plaats voor wetenschap en individuele ontwikkeling, een einde aan de internationalisering zal geen positief effect hebben. Ik pleit daarom voor een radicaal andere koers: als er te veel vraag naar ons onderwijs is, moeten we niet de instroom beperken, maar het aanbod uitbreiden.

Laten we nieuwe universiteiten oprichten in steden als Middelburg of Leeuwarden. Buiten de Randstad, waar het woningtekort minder nijpend is, de bouwgrond minder schaars, en de economische impuls noodzakelijker. De laatste keer dat in Nederland een universiteit gesticht werd, in Maastricht in 1976, had Nederland minder dat 14 miljoen inwoners. We zitten inmiddels bijna op 18 miljoen.

Andere dingen die we ook best mogen overwegen zijn het verhogen van het collegegeld voor mensen van buiten de EU; vergeleken met landen als het VK of de VS is tienduizend euro een koopje. Ook zouden we universiteiten – net zoals in het VK – verantwoordelijk kunnen maken voor het huisvesten van eerstejaars studenten. Dit zorgt ervoor dat de universiteiten niet meer studenten aannemen dan de lokale woningmarkt aan kan, en het geeft ze ook nog een mooie stabiele inkomstenbron in de vorm van huur. In Cambridge, bijvoorbeeld, werkt dit model al achthonderd jaar uitstekend. Op de kortere termijn kan het anti-verkameringsbeleid van veel studentensteden teruggedraaid worden om snel meer aanbod te creëren.

Uitstroom vergroten

Als we echt op korte termijn wat aan de instroom moeten doen omdat minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting, CDA) het tekort aan woningen niet gaat oplossen, kunnen we ook overwegen om in plaats van de buitenlandse instroom te beperken, onze uitstroom te vergroten. Waarom moedigen we Nederlandse jongeren niet aan om ook een studie in het buitenland te doen? Als je per se in het Nederlands wil studeren, kun je zelfs gewoon naar Leuven of Brussel gaan. Waarom zouden mensen in dit verenigde Europa eigenlijk altijd in hun eigen land moeten kunnen studeren?

In het debat rondom internationalisering lopen sociaal-economische redenen (te weinig studentenkamers), praktische (Nederlands is makkelijker en relevanter), en culturele argumenten (de Nederlandse taal gaat teloor) in elkaar over. Het doet denken aan de manier waarop (radicaal) rechtse partijen asielmigratie koppelen aan woningnood en het verdwijnen van oer-Hollandse gebruiken als Zwarte Piet. Laten we weerstand bieden aan deze xenofobe sentimenten en niet het kind met het badwater weggooien; internationale studenten zijn een godsgeschenk voor onze vergrijzende samenleving en het feit dat ze überhaupt bereid zijn naar Nederland te komen, moeten we koesteren.