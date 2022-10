Pensioenhervorming opnieuw vertraagd: wet zo complex dat Kamerleden alle risico’s willen bespreken

Opnieuw loopt de aanpassing van het pensioensysteem vertraging op. De Tweede Kamer neemt zoveel tijd om de wet te bespreken die deze overgang regelt, dat invoering per 1 januari niet meer haalbaar is. Minister Carola Schouten (Pensioenen, ChristenUnie) stelt de invoering een half jaar uit, antwoordde ze donderdag op schriftelijke Kamervragen. Onder haar voorganger Wouter Koolmees liep de wet ook al twee jaar vertraging op.

De meeste werknemers en gepensioneerden zullen de overgang op het nieuwe stelsel nog niet direct merken op 1 juli 2023, de nieuwe ingangsdatum van de wet. Pensioenfondsen krijgen tot eind 2026 de tijd om over te stappen op de nieuwe regels.

De fondsen gaan dan hun grote, collectieve pensioenpot opknippen in persoonlijke potjes. Ze hoeven dan geen grote financiële reserves meer aan te leggen. Hun beleggingswinsten komen daardoor direct bij de mensen terecht, maar ook verliezen zullen sneller voelbaar worden.

Lees ook: Dit betekent het pensioenakkoord voor jou

De wet is zó groot en complex dat Tweede Kamerleden er veel tijd voor willen nemen. Ze realiseren zich: het opknippen van de pensioenpotten móét foutloos verlopen. Het gaat over zo’n 1.500 miljard euro aan pensioengeld dat werknemers en gepensioneerden zelf gespaard hebben. Als mensen financieel benadeeld worden, zal de woede groot zijn.

Daarom wil de Tweede Kamer alle risico’s bespreken – soms tot in detail. „Ik denk dat niemand erop zit te wachten dat we straks een volgende parlementaire enquête moeten gaan voorbereiden”, zei Senna Maatoug (GroenLinks) in een van de overleggen.

Ongeduld in de sector

De Kamer heeft al twintig uur met minister Schouten vergaderd in technische ‘wetgevingsoverleggen’. De komende weken zijn er nog eens twintig uur gereserveerd. Daarna volgt een politiek debat in de plenaire zaal.

Intussen neemt het ongeduld van pensioenfondsen toe. „We wachten al meer dan tien jaar op een wet die het Nederlandse pensioenstelsel toekomstbestendig maakt”, schreef Ger Jaarsma, voorzitter van koepelorganisatie Pensioenfederatie, vorige maand op zijn website. „Uitstel van de wet lijkt mij niet verstandig.”

De fondsen zijn ervan overtuigd dat werknemers en gepensioneerden baat hebben bij de aanpassingen. Jaarsma: „Iedere vertraging betekent langer wachten tot het beter wordt.” Ook willen ze snel duidelijkheid over hoe de wet er definitief uit komt te zien. Pas dan kunnen zij zich goed voorbereiden.

Intussen willen Kamerleden de wet zorgvuldig – onderdeel voor onderdeel – bespreken. Hun kritische vragen hebben al tot aanpassingen geleid.

Zo was er veel kritiek op de manier waarop fondsen hun pensioenpot moeten opknippen in persoonlijke potjes. Met als cruciale vraag: wie krijgt welk deel van de pot? Om dat te berekenen, mochten fondsen kiezen uit twee methodes. Maar die methodes leiden tot totaal verschillende uitkomsten. Daardoor vreesden deskundigen en Kamerleden dat er bij elk fonds discussie zou ontstaan – bijvoorbeeld tussen generaties – over de vraag welke rekenmethode het fonds moet gebruiken.

Nieuwe eisen

Daarom wil Schouten fondsen verplichten om in principe de simpelste rekenmethode te gebruiken: de zogeheten ‘standaardmethode’. Pas als een fonds kan aantonen dat het daarmee niet uit de voeten kan, mag het de meer verfijnde én ingewikkelde ‘vba-methode’ gebruiken.

Ook wordt die laatste methode wat sterker ingeperkt. Uit berekeningen bleek namelijk dat die tot extreme uitkomsten kan leiden. Mensen konden veel meer of minder geld in hun persoonlijke potje krijgen dan je zou verwachten, op basis van het pensioengeld dat nu voor hen gereserveerd is.

Lees ook: Het verdelen van de pensioenmiljarden is een mega-operatie. Wie krijgt wat?

Schouten zal daarom een nieuwe eis introduceren. Het pensioenfonds moet ervoor zorgen dat het bedrag dat mensen in hun nieuwe potje krijgen, niet te sterk afwijkt van het bedrag dat nú voor hen gereserveerd is, in de grote collectieve pot. Het kabinet stelt een „stevig minimumpercentage” vast, dat zij in ieder geval moeten meekrijgen, zei Schouten onlangs tegen de Tweede Kamer.

Het kabinet hoopt dat naast de vier regeringspartijen ook de PvdA en GroenLinks instemmen met het wetsvoorstel. Minimaal één van deze partijen is nodig voor een meerderheid in de Eerste Kamer. Beide partijen steunen de uitgangspunten van de wet, maar hebben ook twijfels bij de uitwerking.

Daarnaast eisen beide partijen dat het aantal werknemers en zzp’ers dat geen aanvullend pensioen opbouwt, sneller omlaag moet. Het kabinet moet daar meer maatregelen voor nemen, zeggen zij. Volgende week debatteert de Tweede Kamer verder en zal Schouten op dit thema ingaan.