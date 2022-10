Oud-topman KLM krijgt alsnog 1,3 miljoen euro aan ontslagvergoeding en bonussen

Pieter Elbers, de voormalig topman van KLM, heeft alsnog recht op een ontslagvergoeding nadat hij in juli van dit jaar vertrok bij de luchtvaartmaatschappij. Dat blijkt uit een in augustus gepubliceerd vonnis van de rechtbank van Amsterdam dat het Financieele Dagblad heeft ingezien. Daarnaast heeft Elbers recht op bonussen uit de periode voordat KLM coronasteun ontving van de overheid. In totaal is KLM Elbers zo’n 1,3 miljoen euro verschuldigd, zo staat in het vonnis.

Tijdens de coronacrisis ontving KLM een noodkredietlijn van 3,4 miljard euro van de overheid, opgesplitst in uitgestelde belastingen en loonsubsidies. Onderdeel van de afsprak was dat de luchtvaartmaatschappij geen bonussen mocht uitkeren zolang het coronasteun ontving. Naar aanleiding van die afspraak stapten Elbers en KLM naar de rechter om duidelijkheid te krijgen over op welke vergoedingen de voormalig topman wel en niet aanspraak zou maken.

Volgens de rechter heeft Elbers recht op prestatiebonussen uit de periode van 2015 tot 2019 omdat hij in dienst was bij KLM en geen onderdeel of partij was bij de afspraken die de overheid maakte met KLM rondom het coronasteunpakket. De rechter oordeelde verder dat KLM wettelijk verplicht is om de ontslagvergoeding van 850.000 euro aan Elbers te betalen. „De staat kan KLM niet verbieden om de wettelijke transitievergoeding uit te keren”, zo leest het vonnis.

In een schriftelijke reactie schrijft Cees ’t Hart van de Raad van Commissarissen van KLM dat de uitspraak „glashelder” is. „KLM zal dus Pieter Elbers betalen waar hij recht op heeft”, aldus ’t Hart. Elbers , die tegenwoordig topman is bij IndiGo in India, werkte dertig jaar bij KLM, waarvan acht jaar als bestuursvoorzitter.