(Oud-)medewerkers over Arib en de PvdA: ‘Je vecht tegen een instituut, een symbool’

Oud-PvdA-minister Margreeth de Boer herinnert het zich nog goed. Toen ze in 2012 voorzitter was van de commissie die over de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer moest adviseren, kwam een groep PvdA-fractiemedewerkers naar haar toe met een verzoek. Of zij Khadija Arib niet meer op de lijst wilde zetten. Er waren in de jaren daarvoor te veel problemen tussen Arib en medewerkers geweest. „Het was onmogelijk om met haar samen te werken, zeiden medewerkers”, aldus De Boer.

Arib komt nog wel op de lijst, maar ondanks haar ruime ervaring op de 30ste plek. „Ik weet absoluut niet waarom ik zo laag sta”, zei Arib er destijds over in NRC. De omgang met medewerkers speelde een belangrijke rol, zegt De Boer nu. „Ze werkte als een paard, haar capaciteiten stonden buiten kijf. Maar goede omgang met je medewerkers hoort ook bij je rol als volksvertegenwoordiger.”

Dat Arib nu, tien jaar later, heeft moeten opstappen als Kamerlid wegens klachten van medewerkers, betreurt De Boer. „Blijkbaar is er niemand geweest in de partij die al die jaren grip heeft gekregen op dat probleem.”

Arib maakte zaterdag bekend de Tweede Kamer te verlaten nadat was uitgelekt dat het presidium van de Tweede Kamer een onafhankelijk onderzoek had ingesteld naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag in haar tijd als Kamervoorzitter. Onderzoek van NRC liet zien dat een deel van haar medewerkers de werkomgeving zag als „sociaal onveilig”. Arib negeerde of kleineerde medewerkers, de Ondernemingsraad noemde haar gedrag „aanmatigend en intimiderend”.

Boegbeeld

In de PvdA is het plotse vertrek van boegbeeld Arib hard binnengekomen. Arib was jarenlang een geliefd en zeer gewaardeerd Kamervoorzitter, geldt binnen de partij, als vrouwelijke leider van Marokkaanse komaf, als een toonbeeld van geslaagde emancipatie en was een van de populairste PvdA’ers bij kiezers: zowel in 2017 als 2021 kreeg Arib zo’n 50.000 voorkeurstemmen. PvdA-prominenten prezen Arib na haar vertrek. „Een voorbeeld”, twitterde oud-leider Lodewijk Asscher. Oud-Kamerlid en huidig burgemeester van Arnhem Ahmed Marcouch noemde Arib „puntig en humoristisch”. „Blijf ons helpen voor de publieke zaak, Nederland heeft je nodig”, twitterde hij.

PvdA-leider Attje Kuiken sprak steun uit voor Arib, maar liet ook weten dat het in de Kamer aan „een zorgvuldig proces” voor de klagers heeft ontbroken. Kuiken zit in een spagaat: ze wil een boegbeeld niet zomaar laten vallen, maar moet tegelijkertijd uitleggen dat zij en haar partij wisten van problematisch gedrag van Arib en al die jaren niet hebben ingegrepen.

Provinciale Statenlid Jaap Stalenburg is kritisch op zowel de omgang met Arib als hoe de partij signalen heeft gemist. „Als er blijkbaar al jaren klachten zijn, hadden we dat moeten opvangen en daar als partij iets mee moeten doen, ook om Arib te beschermen. Nu trekken we onze handen van haar af zodra het uit de hand loopt met anonieme aanvallen. Nee, wij zijn geen warme partij.”

Komende zaterdag geeft Kuiken tekst en uitleg aan PvdA-leden op een ledenraad. Een van de vragen die leeft is of de PvdA zelf het gedrag van Arib goed op de radar had en PvdA’ers al die jaren een voldoende veilige werkomgeving hebben gehad. Voor dit artikel sprak NRC daarover met acht (oud-)medewerkers.

Niet nieuw

Dat Arib botste met medewerkers is bepaald niet nieuw. Ze wordt Kamerlid in 1998 en al in haar eerste termijnen bouwt ze de reputatie op dat ze veel meer medewerkers verslijt dan andere Kamerleden. Vooral jongere medewerkers haken volgens betrokkenen van destijds in hoog tempo gedesillusioneerd af. Het interne gedoe daarover loopt in de PvdA-fractie in 2007 zo hoog op dat Arib door het fractiebestuur uit de Stichting Ondersteuning Tweede Kamerfractie PvdA (SOT) wordt gezet, die het personeel voor Kamerleden werft. Ruim vijf jaar moet Arib haar eigen medewerkers zien te vinden, ze krijgt er een apart budget voor. Een unicum.

Hoewel Arib in 2012 laag op de lijst staat, komt ze toch weer in de Kamer omdat de PvdA onder leiding van Diederik Samsom 38 zetels haalt. Samsom neemt het initiatief haar terug te halen binnen de stichting. Als Arib zich in 2014 kandideert als fractiesecretaris, breekt opnieuw onrust onder de medewerkers uit. De Ondernemingsraad brengt een negatief advies uit. Haar kandidatuur zou „ongeloofwaardig” zijn omdat juist de fractiesecretaris verantwoordelijk is voor het personeelsbeleid.

Arib wordt toch gekozen, volgens betrokkenen omdat fractieleden andere overwegingen belangrijker vonden. Zo stond Arib bekend als kritisch op de politieke koers van Samsom en samenwerking met de VVD. Het compromis dat wordt gevonden is dat medewerkers die zich onveilig voelen niet naar Arib hoeven te stappen, maar zich ook bij andere leden van het fractiebestuur kunnen melden, onder wie Samsom en vicefractievoorzitter Martijn van Dam.

(Oud-)medewerkers zeggen dat het gedrag van Arib destijds niet als grensoverschrijdend werd gezien. „Het was een andere tijd, zo keken we daar toen nog niet naar. Er werd gezucht en gesteund, het voelde meer als gedoe.” Ook benadrukken PvdA’ers dat Arib met een deel van de medewerkers juist heel goed kon werken, en dat er zich na haar terugkeer in de fractiestichting in 2012 geen grote problemen meer voordeden. Een woordvoerder van de PvdA-fractie zegt ook dat er sinds 2012 geen officiële meldingen of klachten over Arib zijn geweest. In 2016 wordt ze gekozen als Kamervoorzitter.

Naast Arib deed ook Kamerlid Henk Nijboer dinsdag een stap terug door uit het presidium te stappen, donderdag gevolgd door vicefractievoorzitter Kati Piri. Nijboer schreef dat hij „nog nooit zoveel kritiek” had gekregen, „van binnen en buiten mijn partij”, op het feit dat hij als PvdA’er had ingestemd met het onderzoek naar Arib. Nijboer stelde dat hij juist in het presidium een onafhankelijke rol moest bewaken en benadrukte dat hij ongeacht zijn partijkleur de klagers serieus wilde nemen. „In onze samenleving zijn er de laatste jaren te veel voorbeelden van meldingen van klokkenluiders die in publicitair of politiek geweld ondersneeuwen.”

Onder (oud-)medewerkers klinkt lof voor de opstelling van Nijboer, en juist kritiek op de onvoorwaardelijke steun van PvdA-prominenten aan Arib. Een van hen: „Als medewerker vecht je tegen een instituut, een symbool, dat is altijd een ongelijke strijd. Dan is het extra wrang dat prominenten die strijd meevoeren en geen rekening houden met medewerkers die onveiligheid hebben ervaren.”

Khadija Arib reageerde niet op een verzoek van NRC om een reactie.