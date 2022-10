Oostenrijkse president neemt het op tegen zes vrijwel kansloze ‘schertsfiguren’

Alles aan de presidentsverkiezingen van zondag in Oostenrijk is tamelijk bizar, behalve waarschijnlijk de uitslag. Zittende presidenten worden bijna altijd herkozen, dus de kans is groot dat de 78-jarige economieprofessor en voormalige Groene politicus Alexander Van der Bellen meteen in de eerste ronde wordt herkozen.

Terwijl de wereld in brand staat – de grens met Oekraïne is vanuit Wenen dichterbij dan de grens met Zwitserland – en Oostenrijk al jaren van de ene regeringscrisis naar de andere struikelt, hebben zich, behalve Van der Bellen, nog zes kandidaten gemeld. Dat is meer dan ooit. Op één na, de kandidaat van de radicaal-rechtse partij FPÖ, zijn het politieke beginnelingen of partijloze outsiders. Allen zijn mannen. Vier van hen zijn rechtse populisten die een Öxit bepleiten (Oostenrijk uit de EU), twee opereren aan de linkerkant van dat spectrum.

Er zit een schoenenfabrikant bij die onlangs tijdens een tv-interview zei dat de Me-Too-beweging „door de CIA was opgericht” om de seksen tegen elkaar op te zetten. Een ander is een jonge punkmusicus bij de band Turbobier, tevens oprichter van de Bierpartij, die vooral „humor” in het discours wil brengen en overwegend in de smaak valt bij tienermeisjes die de stemgerechtigde leeftijd van zestien nog niet bereikt hebben.

Nummer drie, een voormalige kompaan van oud-FPÖ-topman Jörg Haider die nationaal bekend staat om zijn kolderieke media-optredens, gebruikt als slogan „Make Austria Grosz Again” – omdat Grosz zijn achternaam is. Ook heeft deze ‘Teletubby op ecstasy’, zoals hij wel wordt genoemd, laatst een brief aan president Poetin geschreven om zich te verontschuldigen voor de westerse sancties tegen Rusland, met het verzoek om de gaskraan weer open te draaien.

Dan is er de leider van het antivax-partijtje MFG, die net als de meeste andere kandidaten niet gelooft dat er echt een coronapandemie was. Als hij president wordt, wil hij de hele regering naar huis sturen en een nieuwe regering benoemen met alleen maar mensen die het met hem eens zijn – ongeacht wat het parlement ervan vindt.

De zesde kandidaat, een columnist voor de boulevardkrant Kronenzeitung die ook tegen vaccins is, wordt gefinancierd door een radicaal-rechtse Oostenrijks-Canadese miljardair in de autobranche wiens eigen partij in 2017 na drie jaar door ruzies en controverses implodeerde.

Zonder hoop

Avond aan avond treden deze kandidaten op, in talkshows of op podia in het land, zonder hoop om president te worden – als de opkomst niet al te laag is, voorspellen peilingen, kan Van der Bellen zondag overtuigend winnen met 51 tot 59 procent van de stemmen. Haalt hij minder dan 50 procent, dan komt er een tweede ronde.

De wereld verandert dramatisch, maar de Oostenrijkse presidentskandidaten omzeilen gevoelige thema’s. Er is geen discussie, alleen meningen en slogans komen voorbij („Het neutrale Oostenrijk kan vrede stichten tussen Rusland en Oekraïne”). De president, die houdt van intellectuele debatten, neemt er niet aan deel. Dit zou, verklaarde hij, het hoge ambt kunnen „bezoedelen”.

Wat hen drijft is de behoefte aan gratis publiciteit, een bodemloze ijdelheid en verlossersfantasieën

Veel Oostenrijkers vinden dat arrogant. Maar Van der Bellen wil een herhaling van 2016 vermijden. Toen waren er wel inhoudelijke campagnes. Gevestigde partijen hadden serieuze kandidaten gestuurd. Van der Bellen, een gemoedelijke, kettingrokende pensionado uit Tirol, moest het in de tweede ronde opnemen tegen een FPÖ-kandidaat. Dit duel, in het jaar van Brexit en Trump, leidde tot de met afstand smerigste verkiezingscampagne uit de Oostenrijkse electorale geschiedenis. Van der Bellen werd collaboratie met Poetin en de CIA verweten, hij zou kanker hebben, hij zou (vanwege zijn Baltische wortels) geen patriot zijn. Door procedurefouten met briefstemmen moest deze ronde over, waardoor de vuilspuiterij zes maanden langer duurde. Van der Bellen kreeg ruim 53 procent van de stemmen.

Politieke fragmentatie

Kandidaten van gevestigde partijen scoorden destijds zo slecht dat ze nu – behalve de FPÖ – niemand het veld in durven te sturen. Allen steunen Van der Bellen. Maar het gif van toen vormde de voedingsbodem voor de politieke polarisatie en fragmentatie die de zes regeringen heeft geteisterd die Oostenrijk heeft versleten sinds mei 2016. Ook de huidige conservatief-groene coalitie is wankel.

Mede door die precaire situatie zijn de verkiezingscampagnes op een klucht uitgelopen – met enkel schertskandidaten die, noteerde de schrijfster Gertrud Klemm in Der Standard, worden gedreven door de behoefte aan „gratis publiciteit, een bodemloze ijdelheid en verlossersfantasieën".

De ironie wil dat het presidentiële ambt juist door de politieke turbulentie afgelopen jaren steeds belangrijker is geworden. Net als president Mattarella van Italië, een van de weinige stabiele factoren temidden van politiek tumult, loodste de zeer Europa-gezinde Van der Bellen het land tijdens zijn eerste termijn trefzeker langs diverse constitutionele mijnenvelden.

Oostenrijkse presidenten zijn machtig. Ze kunnen regeringen ontslaan, rechters benoemen, het parlement wegsturen, wetten vetoën. Tot voor kort gebruikten ze die macht amper, ze gedroegen zich vooral ceremonieel. Maar toen na 2016 de ene regering na de andere aan corruptieschandalen, ruzies en ondemocratische manoeuvres ten onder ging, hield Van der Bellen de democratie op koers. Hij benoemde kanseliers en blokkeerde benoemingen van ministers die hij gevaarlijk achtte voor de rechtsstaat. Als een vaderfiguur legde hij het volk op tv uit dat het zich geen zorgen hoefde te maken. En dat politici komen en gaan, maar dat de democratie verankerd is in de grondwet en dat daar heldere procedures voor zijn.

„Hij was een pijler van stabiliteit tijdens vijf, zes, geschifte jaren”, zegt Marcus How, hoofdanalist bij VEinsight, een adviesbureau in Wenen. Het lijkt erop dat die pijler nog zes jaar blijft staan. De grote vraag is vooral wat daarna komt.