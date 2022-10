OM seponeert aangifte wegens huiselijk geweld tegen Johnny de Mol

Het OM heeft de aangifte tegen presentator Johnny de Mol wegens mishandeling van zijn ex-verloofde Shima Kaes geseponeerd wegens gebrek aan bewijs. De verwondingen die ze in foto’s heeft getoond stroken volgens het OM niet met het letsel dat ze heeft beschreven. Ook is de context van geluidsfragmenten, waaronder een telefoongesprek, niet goed te plaatsen en hebben verklaringen van drie getuigen die de aangeefster had aangedragen onvoldoende steun opgeleverd voor de aangifte.

De twee juridisch adviseurs van Kaes, die donderdagmiddag niet bereikbaar waren voor een reactie, worden wel vervolgd op verdenking van afdreiging. Dat is een vorm van afpersing zonder geweldsdreiging. De afdreiging is volgens het OM te lezen in een brief die zij aan de familie De Mol stuurden kort voor publicatie van een biografie over de familie De Mol in december 2020. Daarin schreef journalist Mark Koster voor het eerst over de vermeende mishandeling. In de brief – die bij Johnny de Mol Jr. maar ook bij zijn vader, mediamiljardair John de Mol, en zijn moeder Willeke Alberti werd bezorgd – werd geïnformeerd of de presentator „een dwingende verplichting van moraal en fatsoen voelt” en of hij daar „uiting aan zou willen geven door middel door middel van een schikking” voor het boek verschijnt.

De adviseurs van Kaes, die samen het adviesbureau Taxeco leiden, bestreden eerder zich aan afdreiging schuldig te hebben gemaakt en deden daarom op hun beurt aangifte tegen de familie De Mol wegens het doen van valse aangifte over afdreiging.

Afgelopen april legde De Mol de presentatie van zijn talkshow HLF8 neer om zich op zijn verdediging te richten. Directe aanleiding was een politiemelding die via Stichting Music#MeToo, ook vertegenwoordigd door deze twee adviseurs, in de publiciteit werd gebracht. Daarin was sprake van drogering en seksueel misbruik door Johnny de Mol, maar deze melding (geen aangifte) van een onbekende persoon is niet onderzocht en volgens De Telegraaf volledig terzijde gelegd door het OM. Drie weken eerder was de aangifte van Kaes in detail uitgelekt via HP/De Tijd. De Mol heeft de aantijgingen altijd ontkend, al zei hij dat zijn relatie met Kaes niet de schoonheidsprijs verdiende.

Deze maand zou De Mol weer zijn presentatiewerkzaamheden hervatten bij Talpa.