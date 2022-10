OM onderzoekt betrokkenheid Marc Dutroux bij verdwijning Tanja Groen

Het Openbaar Ministerie gaat onderzoeken of de Belgische serieverkrachter en moordenaar Marc Dutroux betrokken was bij de verdwijning van Tanja Groen in 1993. Dat schrijft De Limburger. Tanja Groen verdween op 18-jarige leeftijd toen ze tijdens de introductieweek van de Universiteit Maastricht naar haar huis in het Limburgse dorpje Gronsveld fietste. Sindsdien ontbreekt ieder spoor van Groen.

In dezelfde periode zou Dutroux Maastricht af en toe bezocht hebben om drugs te kopen. Bij huiszoekingen in de woningen van Dutroux zou daarnaast een kaart zijn gevonden waarop de Limburgse stad is omcirkeld. De Limburger schrijft verder dat de manier waarop Dutroux te werk ging, waarbij hij meisjes met hun fiets in zijn bestelbus trok, mogelijk aansluit bij de mysterieuze verdwijning van Groen. Marc Dutroux werd in 2004 veroordeeld tot levenslang voor onder meer ontvoering en verkrachting van zes meisjes in de jaren negentig en de moord op vier van hen.

Het OM in Limburg heeft inmiddels een rechtshulpverzoek ingediend bij het parket in België en zou hebben gevraagd om onbekend vrouwelijk DNA, dat in de woningen van Dutroux is gevonden, te vergelijken met DNA van Tanja Groen. Ook zou het coldcaseteam van de politie Limburg met enkele getuigen hebben gesproken.

De verdwijning van Tanja Groen is een van de meest bekende onopgeloste vermissingszaken in Nederland. Al bijna dertig jaar tasten politie en justitie in het duister over het lot van Groen, ondanks herhaaldelijke aandacht van onder meer de vermoorde misdaadverslaggever Peter R. de Vries.