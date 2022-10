Najaarsgolf begonnen: hoe gaat het in de ziekenhuizen, en werken de vaccins nog goed?

In alle grafieken buigen de lijnen omhoog. Er zijn meer coronapatiënten in verpleeghuizen. Meer patiënten in de ziekenhuizen. Het aantal positieve test neemt toe. Net als het aantal virusdeeltjes in het rioolwater. De najaarsgolf van coronabesmettingen is echt begonnen, concludeerde het RIVM deze week.

Wat betekent dat? Vier vragen.

1 . Hoe gaat het in de ziekenhuizen?

„Het gaat nog”, zegt Mark Kramer, voorzitter van onder meer het LCPS, dat patiënten spreidt. Ziekenhuizen zijn nog niet zo vol dat er patiënten naar elders worden verplaatst. Wel zijn er regio’ s die moeten „opletten” zegt hij, met name in de Randstad, in Brabant, en rond Zwolle.

Lange tijd was het aantal patiënten met corona stabiel, maar sinds eind vorige maand lopen de cijfers op. Donderdag lagen er 945 patiënten met corona in het ziekenhuis: 907 op de verpleegafdelingen en 38 op de intensive care. Dat is een verdubbeling ten opzichte van een maand eerder, maar nog onder de piek van juli. Het gaat vooral om zeventigplussers.

Kramer wijst erop dat die cijfers maar een deel van het verhaal vertellen: „De druk in de hele zorgketen loopt op. Voordat patiënten in het ziekenhuis komen, merken ze dat in de thuiszorg, de wijkverpleging en onder huisartsen.”

2. Wat zien zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis?

In de wijkverpleging, de thuiszorg en de huisartsenpraktijk zien ze meer zieken, ook onder het personeel. Huisarts in Nieuwegein Tom Rebholz, die woensdagavond dienst had op de huisartsenpost, moest met spoed naar een oudere man met corona. „Hij kon niet meer op zijn benen staan”, zegt hij. Het kostte Rebholz overigens geen enkele moeite de man in een ziekenhuisbed geplaatst te krijgen. „Dat was twee jaar geleden wel anders.”

De druk ligt nu elders in de zorg, wil hij zeggen. Een collega van Rebholz is deze week vier dagen bezig geweest om pijnbestrijding te organiseren voor een terminale patiënt. De thuiszorg, die de morfinepomp en de bijbehorende zorg levert, is totaal overbelast. „Er was al krapte onder het personeel, en dan kunnen een paar extra besmettingen al voor zulke problemen zorgen.”

Valerie Schipper is voorzitter van de wijkverpleegkundigen binnen de beroepsvereniging V&VN. Ze werkt als wijkverpleegkundige in Veendam. Haar collega’s zien het aantal besmettingen vooralsnog vooral „intramuraal” stijgen: het aantal besmette verpleeghuisbewoners steeg vorige week met 47 procent. „Net als in vorige golven verwacht ik dat we dat binnenkort ook in de wijk gaan zien.” Afspraak is dat wijkverpleegkundigen die negatief testen, maar verkouden zijn, weer een mondkapje opzetten. In sommige verpleeghuizen is een mondkapje sinds kort weer verplicht.

Hans Buijing, bestuurder van brancheorganisatie Zorgthuisnl, ziet eveneens een stijging van het aantal besmette personeelsleden, bovenop het toch al hoge ziekteverzuim van 10 procent. Dat zet de zorg in de wijken onder druk, zegt hij. Er worden nu al keuzes gemaakt: „Je kunt, in overleg, iemand een keertje minder douchen.” En gesprekken met cliënten – ‘drinkt u genoeg, eet u wel?’ – worden tijdelijk op afstand gevoerd.

3. Welke coronavirusvarianten gaan nu rond?

In Nederland zijn vrijwel alle besmettingen nu met de BA.5-subvariant van Omikron. Sinds de zomer komen twee andere subvarianten op: BA.2.75 en BA.4.6 – die laatste gaat daarbij aan kop. Beide lijken de afweer iets beter te omzeilen. Net als BA.5 zijn het afstammelingen van BA.2, de variant die in de eerste helft van dit jaar in Nederland dominant was.

Een groot deel van de Nederlanders heeft dit jaar het afweersysteem al opgefrist door een infectie met Omikron, de meesten met de BA.2- of BA.5-subvariant.

Uit metingen van bloedbank Sanquin blijkt dat sinds het begin van de pandemie 77 procent van de bloeddonoren een besmetting heeft doorgemaakt, 55 procent daarvan was dit jaar.

4. Helpen de nieuwe vaccins tegen de varianten die nu rondgaan?

Na een herhaalprik met een aangepast vaccin zijn mensen beter beschermd tegen infecties en ziekte door Omikronsubvarianten, verwacht het RIVM. Het verbetert de hoeveelheid en de kwaliteit van de antistoffen.

De aangepaste vaccins waarmee nu wordt geprikt zijn gericht tegen twee virusstammen: het oorspronkelijke coronavirus (uit Wuhan) én tegen de BA.1-subvariant van Omikron – het zijn zogeheten bivalente vaccins. Sinds 19 september worden ook vaccins tegen de oorspronkelijke stam en de subvarianten BA.4/BA.5 geleverd.

Wie een herhaalprik gaat halen, kan niet de soort bivalent vaccin kiezen. De BA.1-vaccins worden eerst opgeprikt, laat een woordvoerder van VWS weten.

Het is nog niet bekend of het aangepaste vaccin tegen BA.4/5 beter beschermt tegen de nu rondwarende subvarianten dan het vaccin tegen BA.1. In een nog niet door collega-wetenschappers beoordeelde studie bij muizen, uitgevoerd door Pfizer/BioNTech, leek een herhaalprik tegen BA.4/5 wat breder werkende antistoffen tegen alle Omikronsubvarianten op te wekken dan een tegen BA.1. Maar na beide prikken was de hoeveelheid antistoffen ruim boven de waarden die bescherming bieden. Daarnaast wordt door een herhaalprik ook de tweede linie van de afweer, de immuuncellen, weer versterkt.