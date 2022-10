Mozaïekglas moskee Damascus kwam uit Egyptische woestijn

De Grote Moskee in Damascus staat bekend als een van de fraaiste voorbeelden van vroeg-islamitische architectuur. Het gebedshuis, dat in het begin van de achtste eeuw gebouwd werd door de dynastie van de Omajjaden, bevat een schrijn met daarin het hoofd van Johannes de Doper en is voorzien van kleurrijke mozaïeken op de wanden. Franse archeologen hebben na 1.300 jaar achterhaald waar het glas vandaan kwam dat in deze mozaïeken is verwerkt.

Volgens islamitische bronnen was het materiaal verstuurd door de keizer van het Byzantijnse rijk, maar dat blijkt niet te kloppen. Het glas is afkomstig uit Egypte, waar een florerende glasindustrie bestond. De onderzoekers publiceerden hun analyse in het Journal of Archaeological Science. Voor hun studie maakten ze gebruik van 1.400 tesserae (meervoud van tessera, de vierkante stukjes glas waaruit mozaïeken zijn opgebouwd) uit de moskee die zich bevinden in de collectie van het Louvre in Parijs.

Louvre

In de loop der eeuwen zijn delen van de mozaïekwanden van de Gote Moskee verloren gegaan, maar oorspronkelijk was sprake van zo’n 7.500 m2 mozaïeken waar 150 ton glas voor moet zijn gebruikt. De 1.400 glazen vierhoekjes in het Louvre belandden daar na een restauratie van de moskee in de koloniale tijd.

De onderzoekers slaagden erin van 915 tesserae de samenstelling te achterhalen, waarbij ze in totaal 58 chemische elementen tegenkwamen. Uit die samenstelling valt de bron van de siliciumdioxide in het glas (kiezels of zand) te achterhalen en de manier waarop het glas gemaakt is, met natriumcarbonaat óf planten-as als flux (het materiaal dat het glas bewerkbaar maakt).

Lees ook: Byzantijns glazuur sierde islamitisch prestige-object

Bijna alle tesserae bleken te zijn vervaardigd van natriumkalkglas, dat in de tijd van de bouw van de moskee overal rond de Middellandse Zee in gebruik was. Meer specifiek bestond het glas uit een mix van kwartsrijk zand en natron (kristalsoda). Zulk glas werd alleen gemaakt in de Levant en in Egypte. Omdat uit eerder onderzoek de chemische samenstelling van de producten van deze ‘glasfabrieken’ bekend is, was het mogelijk om de tesserae uit Damascus te vergelijken met die referentiewaarden. De hoeveelheid aluminium in het glas gaf uitsluitsel: de glinsterende schoonheid kwam grotendeels uit Egypte – 65 procent van het totaal en 80 procent van de gekleurde tesserae.

Kobaltblauw en koperrood

Naast de herkomst van de mozaïeksteentjes, keken de onderzoekers naar het goud en de stoffen die zijn gebruikt om het glas van kleur te voorzien. Het goud bleek ouder te zijn dat het glas, wat duidt op het recyclen van edelmetaal dat al in omloop was. De gouden steentjes waren bijna allemaal gemaakt in de Levant, net zoals de tesserae die kobaltblauw en koperrood van kleur waren. Sommige van deze vierkantjes zouden afkomstig kunnen zijn uit de kerk die eerst op de plek van de moskee stond. Blauw, zwart, groen, turquoise en geel glas werd gemaakt op verschillende plaatsen in Egypte en de Levant.

De onderzoekers schrijven dat de het glas van de mozaïeken uit de kerk Hagia Sophia in (toen) Constantinopel slechts voor 5 procent afkomstig was uit de Levant. De rest kwam uit de Balkan. De auteurs concluderen daarom dat de mozaïeken in de Grote Moskee niet zijn gemaakt van glas dat uit Byzantium afkomstig was – zoals oude bronnen en moderne wetenschappers beweren – maar van glas dat grotendeels in Egypte speciaal gemaakt is voor de moskee. Dat wijst, schrijven ze, op een overheid die in staat was de logistiek van een ingewikkeld bouwproject te coördineren.