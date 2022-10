Minister Schouten benadrukt: geen energietoeslag voor studenten

Minister voor Armoedebeleid Carola Schouten (ChristenUnie) blijft bij haar besluit dat de toeslag van 1300 euro, die bedoeld is om hoge energiekosten te compenseren, niet kan worden uitgekeerd aan studenten. Dat schrijft Carola Schouten woensdag in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens Schouten bestaat de kans dat veel studenten de toeslag krijgen terwijl ze deze niet nodig hebben.

Donderdag protesteerden Groningse studenten tegen het besluit van de minister omdat het volgens hen oneerlijk is dat zij worden uitgesloten van de regeling. Volgens Schouten is de woonsituatie van studenten te divers om de toeslag aan iedereen te verlenen. Zo zijn er studentenhuizen met meerdere inwoners. Om die allemaal 1300 euro te geven zou er volgens Schouten voor zorgen dat ze veel meer geld ontvangen dan ze nodig hebben voor de rekeningen voor gas en licht.

Specifiek de toeslag uitkeren aan alleen studenten die wel een eigen energierekening hebben is volgens haar onuitvoerbaar. „Dit is geen onwil van het kabinet, maar onmacht”, schrijft ze. In een eerdere brief aan de Kamer schrijft de minister dat ze meerdere malen in gesprek is gegaan met Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) om te vragen in hoeverre DUO een rol kan spelen bij het verstrekken van toeslagen onder studenten die het nodig hebben. DUO zegt echter niet over de juiste gegevens te beschikken om hier een goed oordeel over te vellen.

„Ik acht voor deze doelgroep de individuele bijzondere bijstand een geschikter instrument”, aldus Schouten in een brief naar de Tweede Kamer. Op die manier komt volgens haar de financiële ondersteuning terecht bij de studenten die het daadwerkelijk nodig hebben.