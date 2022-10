‘Met het coronatoegangsbewijs kunnen we sectoren openhouden’

Stel, een nieuwe variant van het coronavirus doet het aantal ziekenhuisopnames zodanig oplopen dat de reguliere zorg weer ernstig in de verdrukking komt.

Het is nu, ondanks stijgende besmettings- en ziekenhuiscijfers, nog niet aan de hand, maar kan de komende weken of maanden wel gebeuren. Eind vorige week kreeg het onlangs opgerichte Maatschappelijk Impact Team (MIT) over dat scenario een adviesvraag van het kabinet. „We zitten op dit moment in een oefening”, zegt MIT-voorzitter en oud-GroenLinks-leider Jolande Sap. „Het kabinet wil testen of de nieuwe structuur werkt.” Het kabinet krijgt voortaan, als Nederland dit najaar toch weer echt in de problemen komt met corona, twee adviezen. Nog steeds die van het Outbreak Management Team (OMT), dat puur vanuit de virusbestrijding denkt. En voortaan ook die van het MIT, dat de maatschappelijke impact van maatregelen moet wegen.

Het team van Sap, dat uit nog negen andere experts bestaat, zit nog in de opstartfase. Het is nu ruim een maand actief en schreef al een over de najaarsaanpak van minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers (D66). Volgens het MIT maakt het kabinet daarin „niet of nauwelijks” duidelijk hoe het kabinet wil ingrijpen in zwaardere scenario’s en houdt het bij de coronabestrijding onvoldoende rekening met de impact van de actuele maatschappelijke context, zoals de huidige energiecrisis die vooral kwetsbare groepen raakt.

Jolande Sap verliet in 2012 de politiek nadat de partijtop van GroenLinks het vertrouwen in haar had verloren. Ze was vorige week terug in de Tweede Kamer voor een technische briefing, waar ze als adviseur mocht plaatsnemen naast OMT-voorzitter Jaap van Dissel.

U werd voor de zomer voor deze rol gevraagd. Dacht u meteen: dit ga ik doen?

„Ja, ik had wel weer meer behoefte aan een echt maatschappelijke rol, maar ik dacht wel: is dit niet een beetje laat? We hopen natuurlijk allemaal dat coronamaatregelen niet meer nodig zijn, maar die zekerheid hebben we niet.”

De Kamer sprak al in 2020 over een MIT. Is de maatschappelijke afweging te lang ondergeschikt geweest aan de virusbestrijding?

„Ja. Er was wel input van bijvoorbeeld het SCP en de gedragsunit van het RIVM, maar in de eindfase van de besluitvorming lag er vooral het OMT-advies en ontbrak die maatschappelijke stem. Het was vooral vaak onduidelijk hoe het kabinet de maatschappelijke belangen had meegewogen. .”

Hoe gaat u de impact van maatregelen op gewone mensen meten?

„Wij kunnen snel veel goede en actuele data vragen bij de planbureaus of het Centraal Bureau voor de Statistiek. Maar we experimenteren ook met ‘praktijkkringen’ om na te gaan hoe het gaat met kwetsbare groepen, zoals jongeren en chronisch zieken, of met mensen in vitale beroepen of ondernemers. ”

De energiecrisis trekt nu een zware wissel op de samenleving en kwetsbare groepen. Gaat u daar rekening mee houden in uw advies over coronamaatregelen?

„Jazeker. Dezelfde mensen in de wijken die extra hard geraakt werden door het virus, zitten nu in slecht geïsoleerde woningen en hebben te maken met energieprijzen die de pan uitrijzen. Er wordt een enorme wissel getrokken op de veerkracht van die mensen. Door en voor ondernemers zijn allerlei sectorplannen ontwikkeld, maar wij missen beleid van het kabinet voor specifiek door corona getroffen kwetsbare groepen. Zet bijvoorbeeld als kabinet in op de mentale weerbaarheid van jongeren. Zorg dat sport- en jeugdvoorzieningen altijd open kunnen blijven.”

Jullie zeggen ook: het kabinet houdt in de corona-aanpak te weinig rekening met de energiecrisis.

„Neem iets als ventileren, een van de basisadviezen. Er is nu bezorgdheid dat mensen dat niet meer gaan doen omdat ze alle ramen gesloten houden in verband met hun energieverbruik en de temperatuur in huis. Deskundigen zeggen juist dat je met een goede manier van ventileren energie kunt besparen. Communiceer daar als overheid nu goed over, wat je als burger kunt doen om je energieverbruik laag en je huis coronaproof te houden.”

Is Nederland klaar voor een najaarsgolf? De aantallen lopen al op, er liggen 29 verschillende sectorplannen.

„Dat de sectoren zijn betrokken vind ik goed, maar wat ontbreekt is heldere communicatie. Ook de urgentie rond vaccineren ontbreekt, terwijl ik het met het OMT eens ben dat massaal vaccineren de beste garantie is om te voorkomen dat er straks zwaardere maatregelen nodig zijn. Ik vind dat het kabinet ook te weinig voorbereid is op zwaardere scenario’s, en dat een maatregel als het coronatoegangsbewijs in de gereedschapskist ontbreekt.”

Dat is een gevoelige uitspraak: de Tweede Kamer wil het coronatoegangsbewijs niet meer terugzien.

„Ik vind dat geen politieke uitspraak, ik kijk vanuit maatschappelijke impact. Denk aan de cultuursector en de horeca: de afgelopen jaren is gebleken dat een groot deel daarvan, zoals concertzalen en het nachtleven, met de 1,5 meter niet rendabel kunnen functioneren. Stel dat zo’n sector met het coronatoegangsbewijs – bijvoorbeeld met 1G, dus iedereen testen – wel open kan blijven, dan is dat heel belangrijk voor de sector, de werknemers en het geestelijk welzijn van heel veel mensen. Vanuit dit perspectief adviseer ik de politiek zo’n maatregel weer in de gereedschapskist op te nemen, om die te kunnen overwegen als je ’m nodig hebt. De prijs om hem uit te sluiten is mogelijk dat een hele sector door z’n hoeven zakt. Wil je dat?”

De vraag is waar u op gaat sturen. Bij het OMT is het makkelijk: zij hebben harde cijfers zoals de R, of ziekenhuisopnames.

„Wij hebben al tegen elkaar gezegd: hadden wij maar een maatschappelijke ‘R’ of desnoods een ‘M’. Het streven is om wel een heldere set maatschappelijke indicatoren te gaan ontwikkelen, die is er nu nog niet. De diepgang van de sheets van Jaap van Dissel, daar droom ik nog van. Als MIT willen we in elk geval kijken naar welke groepen door een maatregel worden geraakt, hoe groot die zijn, en of mensen voor de maatregel gecompenseerd kunnen worden, bijvoorbeeld financieel. Soms zullen we als MIT vanuit de wetenschap of praktijk ‘ja’ of ‘nee’ op een maatregel kunnen zeggen, soms zullen we alleen overwegingen voorleggen. Het besluit blijft aan de politiek.”

Een gedachteoefening: hoe beoordeelt het MIT de maatschappelijke impact van een mondkapjesplicht?

„Dan kijk je naar aspecten als: is het voor alle groepen mogelijk om dat te betalen, ook nu de portemonnee van zoveel mensen al geplunderd wordt? Mogelijk adviseren wij dan het aan bepaalde groepen gratis beschikbaar te stellen. Je kijkt ook naar draagvlak, kan het de polarisatie versterken? Een onverwachte is misschien nog dat ik pas las over een onderzoek dat zegt dat het dragen van een mondkapje een extra negatief gezondheidseffect heeft op rokers. Dat is een van de dingen die nog niet op het netvlies staan.”

Ander voorbeeld: de horeca beperken of sluiten. Hoe weeg je het belang van een biertje?

„De horeca is echt veel meer dan het drinken van een biertje. Het heeft een sociale functie voor mensen die anders geïsoleerd thuis zitten, uitgaan is van belang voor het mentale welzijn en de gezondheid van jongeren. Dat soort aspecten zullen wij vanuit wetenschappelijk onderzoek schetsen.”