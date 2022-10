Machismo op Madrileense mannencampus: ‘We zullen jullie allemaal neuken!’

„Hoeren, kom uit jullie konijnenhollen. Jullie zijn allemaal nymfomanes”, roept een jonge man uit zijn raam. „We zullen jullie allemaal neuken.”

Nee, dit is niet weer een Nederlands studentencorps dat vrouwonvriendelijke leuzen scandeert. In de Spaanse hoofdstad Madrid is een filmpje opgedoken van de universiteitscampus van het colegio mayor Elías Ahuja, waarop te zien is hoe in een flatgebouw een raam opengaat, een man vrouwonvriendelijke leuzen roept, gevolgd door: „Vamos Ahuja”! (Kom op, Ahuja).

Hierna gaan alle jaloezieën in het flatgebouw omhoog en beginnen ook andere studenten te gillen en te roepen. Hun vulgaire taal is gericht aan vrouwelijke medestudenten aan de overkant, in het Santa Monica-gebouw. De twee campussen behoren tot de grootste universiteit van het land, La Complutense.

De video doet veel stof opwaaien in het land. Praatprogramma’s raken niet uitgepraat en ook premier Pedro Sánchez, op werkbezoek in Praag, reageerde op de kreten. „Ik veroordeel dit onverklaarbare en onrechtvaardige machogedrag. We kunnen dit gedrag dat vrouwenhaat oproept niet tolereren. Het is uiterst walgelijk en er is geen enkel excuus voor dit gedrag, dat de Spaanse samenleving niet weerspiegelt.”

Ook andere politici reageerden ontzet. Volgens minister Irene Montero van Gelijkheid bevestigde de gebeurtenissen dat er veel meer voorlichting moet komen. „Het laat zien dat we uitgebreide seksuele voorlichting nodig hebben voor jongvolwassenen. We moeten jongens leren welke behandeling oké is en welke absoluut onacceptabel. We kunnen niet doorgaan met een cultuur van verkrachting, seksueel terreur en positionering van vrouwen als seksobject.”

Schorsingen

De directie van de Elías Ahuja-school, dat gelieerd is aan de rechtse Volkspartij (PP), heeft de jonge man die het seksistische geschreeuw aanzwengelde, weggestuurd. Álvaro Nieto, de adjunct-directeur van de school, vertelde aan de Spaanse krant El País dat de jongen 24 uur de tijd had om zijn spullen te pakken en een nieuwe woonplaats te zoeken.

De school stelt een onderzoek in, waarbij alle studenten gehoord worden en camerabeelden worden bekeken. Daarna wordt een besluit genomen over permanente schorsing. Dit geldt voor alle studenten die meededen aan het incident.

De directeur van het studentenwooncomplex, Manuel García Artiga, veroordeelt het gedrag. De nachtbewakers van het gebouw zouden direct hebben ingegrepen toen ze hoorden wat er gebeurde. Naast het wegsturen van de aanstichters is de studenten die aan het Elías Ahuja-complex wonen opgedragen om een brief te schrijven aan de meiden die aan de overkant wonen om hun excuses aan te bieden. Verder moeten de jongens een training bijwonen waar er bewustzijn wordt gecreëerd over hoe men zich gedraagt in „een democratische, westerse en Spaanse samenleving”.

Machismo op universiteiten is niet uniek in Spanje. Vorig jaar nog meldde de Complutense dat ruim zeventig studentes geklaagd hadden over intimidatie en seksueel geweld. Uit schaamte deden veel slachtoffers geen aangifte, vaak ook omdat de daders behoren tot hun vriendengroep. De school verwees de slachtoffers meestal naar een psycholoog, maar de daders bleven hierdoor vaak buiten schot.