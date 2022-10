Laten we afvalprikken met egel en nog lang van het bos genieten

Het vorige prentenboek van illustrator Marije Tolman (1976), het deze zomer verschenen Heerlijke honing, was een aardig prentenboek waaraan volgens mij wat passie en visie ontbrak. In haar nieuwste, Egalus, het prentenboek dat Tolman op uitnodiging van de Stichting CPNB maakte voor de Kinderboekenweek, zien we haar passie en visie volledig door het boek stromen. De lezer wordt getrakteerd op een plezierig verhaal over – hoe kan het anders in deze tijd – een vervuilde aarde.

‘Buiten is het stil en koud. Binnen ruikt het naar warme bosbessentaart. „Opa, kan je ons het verhaal uit de Sjeestijd nog eens vertellen?” vraagt het kleinste egeltje.’ Veertien kleine egeltjes liggen met boekjes voor het haardvuur als opa begint met vertellen.

Egalus prikt de rommel uit het bos in de ‘Sjeestijd’, de tijd waarin alles en iedereen hoger, sneller, verder, groter en meer moet. ‘Maar als het bos leeg was, lagen de bergen weer vol en als de bergen opgeruimd waren, dan lag de zee weer vol.’ Op een koude dag kan hij de last niet meer dragen. Uitgeput valt Egalus op zijn rug. De andere dieren schrikken en komen direct aanrennen om Egalus te helpen. Tolman laat dit zien in een ijzersterke prent vol heftige kleuren en dynamiek waar een verstild bos in fotoprint doorbroken wordt door alles wat er getekend doorheen rent. De dieren helpen Egalus overeind en thuis tijdens een lange warme winterslaap komt hij weer een beetje bij. De andere bosbewoners nemen ondertussen zijn taken waar. Als hij wakker wordt, weet hij niet wat hij ziet. ‘Hij had het bos nog nooit zo mooi gezien.’

Het boek is uitnodigend van toon met ontwapenende zinnen als ‘zijn stekels wiebelden van plezier’, heeft een actuele boodschap die, hoewel een tikje clichématig, wel steekhoudend is: houd de aarde schoon. En Egalus is spannend geïllustreerd. Kortom: Tolman brengt voor het prentenboek van de Kinderboekenweek alles ter tafel. En dat betekent in haar geval ook elementen die we eerder zagen in haar oeuvre. We zien Vosje op een golf en later uitkijkend over de verte, uit het bekroonde Vosje dat ze in samenwerking met Edward van de Vendel maakte. We zien een olifant in een boek verzonken zoals in het woordeloze Het boek dat Tolman maakte samen met haar vader, Ronald Tolman. En ook de krokodillen en nijlpaarden, bekende gezichten uit haar oeuvre, komen volstrekt natuurlijk voorbij. En toch is Egalus is een op zichzelf staand werk. Een prentenboek dat de warmte van de houtkachel met zich meebrengt over een opa die een verhaal vertelt met een eenvoudige boodschap: we hebben samen een rommel gemaakt, dus ruimen we het ook samen weer op.

Voor haar illustraties heeft Tolman gekozen om foto’s te gebruiken als achtergrond, zoals we haar met groot succes eerder zagen doen in Vosje. Dit keer zijn die foto’s ook afgedrukt in een gewaagd neonrood dat van de bladzijden knalt, bijna pijn doet aan de ogen. Mooi en spannend zijn ook de vlakverdeling en de talloze speelse elementen. En telkens roepen die platen een andere emotie op. Op een blauwe foto zien we in het midden een groep eenzame bomen staan, op zichzelf, Egalus vaart er ontspannen voorbij, badend in het zonnetje. In het water heeft Tolman in contouren drijvende plastic flessen getekend. De foto heeft iets eenzaams en volkomen ongerepts en daarom ga je als lezer óók wensen dat die rotzooi, die Tolman zo mooi heeft getekend, uit het water gevist wordt. Zoals je ook wilt helpen met opruimen, gewoon omdat het er zo gezellig uitziet om te doen en omdat we dan nog lang van de bossen, de bergen en de zee kunnen genieten.