Koeleba in Afrika: Nu is het tijd voor de Oekraïense waarheden

„Het Russische verhaal is hier erg aanwezig. Nu is het tijd voor Oekraïense waarheden.” Met die boodschap begon de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Dmytro Koeleba maandag in Senegal aan een tiendaagse rondreis door Afrika. Het belangrijkste doel: politieke steun vinden voor zijn land in oorlog.

„Ik kom hier aan en ik hoor: ‘Dit is niet onze oorlog, het Westen vecht tegen Rusland’; ‘Rusland en Oekraïne zijn één volk’; en ‘Rusland viel u aan omdat u lid van de NAVO zou worden’”, zei Koeleba begin deze week in de Senegalese hoofdstad Dakar. Woensdag arriveerde hij in Ivoorkust en sprak hij onder meer met vicepresident Tiémoko Meyliet Koné.

Sinds Rusland in februari Oekraïne binnenviel, zijn landen aangespoord om partij te kiezen. Dit tot ergernis van veel leiders op het continent. Afrikaanse landen zijn sterk afhankelijk van graanimport uit Rusland en Oekraïne, waarbij Rusland het Westen de schuld geeft van de stijgende voedselprijzen. Vooral in West-Afrika, het startpunt van de reis, geniet Rusland relatief veel steun.

Afgelopen weekend zwaaiden Burkinezen nog met Russische vlaggen op de straten van hoofdstad Ougadougou na de staatsgreep die daar plaatsvond. In Telegram-groepen van de Wagner Group werd de coup toegejuicht, wat de speculaties voedde dat deze Russische huurlingen iets met de machtsgreep te maken zou hebben. Hoewel de mening over Rusland sterk varieert op een continent met 54 landen en bij 1,4 miljard mensen, is duidelijk dat het land slim inspeelt op het antiwesterse en antikoloniale sentiment dat in veel landen sterk aanwezig is.

Russische propoganda

„De Senegalezen zullen misschien verbaasd zijn [over deze boodschap] als ze naar Russische propaganda luisteren. Rusland beweert dat er oorlog is omdat Oekraïne lid wil worden van de NAVO. Maar Finland wil ook lid worden, en toch heeft Rusland daar niet aangevallen”, zei Koeleba in Dakar. „De taal die we spreken is niet dezelfde. We hebben een andere cultuur. Als iemand je een doctrine probeert op te leggen, zou je die ook afwijzen.”

Waar de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov deze zomer al zijn „Afrikatour” hield, deden Koeleba noch een van zijn voorgangers ooit eerder het Afrikaanse continent aan.

Waarom is Afrika dan nu ineens interessant? Het is al meer dan een half jaar geleden dat ongeveer de helft van de Afrikaanse landen bij de Verenigde Naties weigerde in te stemmen met een motie die de Russische invasie in Oekraïne veroordeelde. Kenia was een van die landen. De Senegalese president Macky Sall zei vorige maand tijdens de Algemene Vergadering van de VN dat Afrika „niet de broedplaats wil zijn van een Koude Oorlog”. Waarschijnlijk baart het Koeleba zorgen dat de steun voor Poetin, die steeds wredere misdaden begaat in Oekraïne, er de afgelopen maanden niet minder werd.

Sall, op dit moment ook voorzitter van de Afrikaanse Unie, drong er op aan om ondanks de aanhoudende oorlog hun graanexport te hervatten. In juli sloten Rusland en Oekraïne een graandeal, waardoor Oekraïne zo’n 22 miljoen ton graan kon uitvoeren. Uit cijfers van de VN blijkt nu dat maar liefst de helft van het verscheepte graan niet op de zogeheten hunger hotspots, zoals Kenia, is terechtgekomen. Maar in plaats daarvan naar rijke landen is gegaan. Tijdens een gesprek met Sall beloofde Koeleba „tot de laatste adem” zijn best te doen om Oekraïens graan naar Afrika en de rest van de wereld te blijven exporteren.

Het reisschema van de minister moet later in de week duidelijk worden, laat het Oekraïense ministerie van Buitenlandse Zaken telefonisch weten. Waarschijnlijk staat Kenia ook op de agenda. Verder dient Koeleba’s reis ook als voorbereiding op een grootschalige conferentie tussen Oekraïne en Afrika. De Oekraïners willen graag verder praten over samenwerking op het gebied van onderwijs, het promoten van Oekraïense IT-producten en het creëren van nieuwe kansen voor export. Op zijn website schrijft het ministerie: de bezoeken „openen een nieuw hoofdstuk van samenwerking”.

