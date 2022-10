Kamermeerderheid wil strengere regels voor publieke omroep

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat het sanctiebeleid van de publieke omroep wordt aangescherpt, zodat omroepen sneller van de buis kunnen worden gehaald als zij de regels schenden. De motie voor een strengere handhaving van de regels werd deze donderdag ingediend door PvdA-kamerlid Mohammed Mohandis. De motie wordt gesteund door zowel GroenLinks als de coalitiepartijen VVD, CDA, ChristenUnie en D66. Aanleiding is de manier waarop de nieuwe omroep Ongehoord Nederland (ON), waarvan meerdere uitzendingen in opspraak zijn gekomen, opereert.

De meest recente golf aan kritiek ontstond na een uitzending van het opinieprogramma Ongehoord Nieuws op 15 september, over vermeende ‘racistische agressie’ van zwarte mensen tegen witte mensen. In de uitzending werd meermaals het n-woord gebruikt en werd een reeks filmpjes getoond waarin deze zogenaamde racistische agressie zou plaatsvinden. Uit onderzoek van Pointer (KRO-NCRV) bleek echter dat er geen bewijs is dat in de filmpjes sprake was van een racistisch motief. De leiding van de NPO sprak in relatie tot de uitzending van „racistische of discriminerende uitlatingen”.

Sinds de uitzending is het Commissariaat voor de Media (CvdM) een onderzoek gestart naar het voorval. Dit kan leiden tot een boete van maximaal 540.000 euro (15 procent van het jaarbudget van 3,6 miljoen). Dit zou dan de tweede boete zijn die ON krijgt opgelegd, na een eerdere boete van 93.000 euro wegens overtreding van de journalistieke code. In het geval van een tweede sanctie wordt een melding gedaan bij de regering, waarna staatssecretaris Gunay Uslu (Media, D66) kan besluiten om de vijfjarige uitzendvergunning voortijdig in te trekken.

Mohandis diende ook een motie in met het verzoek om een omroep automatisch te beëindigen na een tweede sanctie. Uslu raadde die motie donderdagochtend af. Ze vindt „de afweging van een bewindspersoon hierbij ongelooflijk belangrijk”. Het is niet duidelijk of deze motie het redt, in ieder geval GroenLinks en Denk ondersteunen het voorstel.

